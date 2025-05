Wyndham São Paulo Ibirapuera entrega retrofit de lobby e bar (Com um design contemporâneo e funcional, o novo lobby bar foi totalmente reconfigurado para oferecer mais conforto, sofisticação e fluidez no atendimento a hóspedes e visitantes. (Foto: Comunicação WYNDHAM SP))

O Wyndham São Paulo Ibirapuera Convention Plaza Hotel, o segundo maior empreendimento hoteleiro da cidade de São Paulo com mais de 600 apartamentos, acaba de concluir a reforma completa do seu lobby e bar, resultado de investimento de R$ 10 milhões. A entrega do novo espaço marca uma nova fase do hotel, que reforça a sua posição estratégica no segmento de hospedagem de lazer e negócios e eventos na capital paulista.

Com um design contemporâneo e funcional, o novo lobby bar foi totalmente reconfigurado para oferecer mais conforto, sofisticação e fluidez no atendimento a hóspedes e visitantes. O retrofit incluiu a modernização das áreas de recepção, iluminação, ambientação, climatização, paisagismo e o redesenho completo do bar, que agora conta com maior capacidade de atendimento e integração com a área social do hotel.

O espaço passa a proporcionar uma experiência mais acolhedora aos hóspedes, com ambientes ideais tanto para momentos de relaxamento quanto para rápidos encontros de negócios ou pequenas reuniões, em um ambiente descontraído, moderno e convidativo. A reforma também transforma o lobby bar em um novo ponto de encontro estratégico para quem circula pelo bairro de Moema, uma das regiões mais valorizadas de São Paulo, cercada por escritórios de grandes marcas e a poucos minutos do Aeroporto de Congonhas, principal porta de entrada da cidade.

O bar, que traz estampado o nome Ypê, vai oferecer uma carta de drinques que inspira respeito e bom gosto, mesclando o clássico com o autoral. E esse traz a assinatura do premiado mixologista Marcelo Prantoni. O visitante pode saborear desde a personalidade de um negroni, passando pela sofisticação do dry martini até chegar à força de um dos maiores clássicos: Manhattan, com a combinação equilibrada de uísque, vermute doce e bitters aromáticos.

Mas o ponto alto será o WH75, que Prantoni criou a partir de uma releitura do French 75. Exaltando a globalização da Wyndham Hotels & Resorts, rede hoteleira que estampa sua bandeira no empreendimento, a bebida é uma profusão de sensações e experiências positivas, com gin, espumante, grape fruit (torange) e açúcar. O drinque que nasceu inspirado na força do canhão de 75 milímetros do exército francês durante a Primeira Guerra Mundial promete conquistar paladares singulares.

Para o síndico do condomínio e representante dos investidores do empreendimento, Luciano Miranda, a importância do investimento como reflexo da confiança no potencial do hotel: “A entrega dessa reforma simboliza o alinhamento entre investidores e gestão. Apostamos em melhorias estruturais que valorizam ativo e preparam o Wyndham Ibirapuera para um novo ciclo de crescimento. A transparência da administração e o foco em resultados têm feito toda a diferença.”

Para o presidente da Wyndham Hotels & Resorts para a América Latina e Caribe, Gustavo Viescas, ressaltou o crescimento da marca na região e destacou a posição estratégica do Brasil para os negócios da empresa. “O Wyndham Ibirapuera é um excelente exemplo de como queremos avançar˜. Para a vice-presidente de desenvolvimento de negócios para América Latina da Wyndham, Maria Carolina Pinheiro, “o Wyndham São Paulo Ibirapuera é uma peça-chave em nosso portfólio no Brasil. A reforma do lobby e bar traduz o nosso compromisso com a excelência na experiência do hóspede e fortalece ainda mais a presença da marca em um dos mercados mais competitivos da América Latina.”

Desde que passou a ser operado pela Trul Hotéis e adotou a bandeira Wyndham em 2024, o hotel vem batendo sucessivos recordes de faturamento e crescimento. Em novembro de 2024, por exemplo, atingiu a marca histórica de R$ 12 milhões em receita mensal, impulsionado por uma nova estratégia comercial e fortalecimento da presença internacional, com destaque para o Wyndham Rewards – programa de fidelidade global com mais de 114 milhões de membros.

O diretor presidente da Trul Hotéis, Alejandro Moreno, credita os bons resultados à sinergia entre todos os envolvidos na operação: “Esse retrofit representa mais do que uma reforma física. É o reflexo de um novo momento e mindset do hotel, onde investidores, operação e marca caminham juntos, com visão estratégica e foco em performance. A Trul acredita no potencial desse ativo e seguirá investindo em inovação e excelência operacional.”

A entrega do novo lobby e bar é mais um passo na trajetória de reposicionamento do empreendimento. Para a diretora de Vendas e Marketing do hotel, Angela Figueiredo, a nova ambientação vai ao encontro da demanda crescente por espaços integrados, acolhedores e funcionais: “Estamos construindo uma jornada de alto padrão para o hóspede e também para o visitante de eventos e convenções. Este retrofit reforça nossa proposta de valor: unir hospitalidade, infraestrutura e localização em um único produto de destaque em São Paulo.”

Com mais de 630 apartamentos, o hotel conta ainda com um dos maiores centros de convenções hoteleiros da cidade, com capacidade para até 1.300 pessoas simultaneamente, além do restaurante Yvá Gastronomia. A expectativa para 2025 é aumentar em pelo menos 10% todos os indicadores de desempenho, incluindo ocupação, diária média e receita total. O Wyndham São Paulo Ibirapuera encerrou 2024 com salto expressivo de performance, inclusive nas avaliações de clientes: o hotel subiu 83 posições no ranking do TripAdvisor e conquistou o Traveller’s Choice Awards, se posicionando entre os 10% mais bem avaliados do mundo na plataforma.

