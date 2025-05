Festival do Café, Cachaça, Vinho e Queijos agita Serra Negra (O festival destaca a riqueza da rota rural do café, valorizando pequenos produtores e oferecendo ao visitante a chance de conhecer, degustar e levar para casa produtos de qualidade. (Foto: Divulgação))

De 23 a 25 de maio, a charmosa Serra Negra, localizada no interior de São Paulo, realiza mais uma edição do Festival do Café, Cachaça, Vinho e Queijos, reunindo o melhor da produção rural da região em um evento imperdível — e com entrada gratuita!

A programação será realizada na Avenida Deputado Campos Vergal, atrás do Palácio das Águas Prefeito Antônio Luigi Ítalo Franchi (Bimbo), e contará com uma verdadeira imersão nos sabores do interior paulista: cafés especiais direto dos produtores, cachaças e vinhos artesanais, e queijos únicos que harmonizam perfeitamente com as bebidas. Tudo isso em um ambiente pet friendly, com apresentações musicais ao vivo e muita animação.

O festival destaca a riqueza da rota rural do café, valorizando pequenos produtores e oferecendo ao visitante a chance de conhecer, degustar e levar para casa produtos de qualidade. A atmosfera de montanha, o ar puro e o clima acolhedor de Serra Negra tornam o passeio ainda mais especial.

(Foto: Divulgação)

A pouco mais de 150 km de São Paulo, Serra Negra é um destino completo do Circuito das Águas Paulista. Com acesso fácil pelas rodovias Anhanguera, Bandeirantes ou Fernão Dias (via SP-360), a cidade encanta com sua vocação turística e comércio variado.

Aproveite para estender a viagem e explorar fazendas de café, lojas de queijos e vinhos, trilhas, e o famoso comércio local — um verdadeiro shopping a céu aberto. Para saber mais sobre hotéis e pousadas disponíveis na região acesse o site.

Para mais informações sobre o destino acesse o Instagram @visiteserranegraoficial

