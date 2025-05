Rede HPlus se consolida e busca expansão na hotelaria brasileira (Foto: Divulgação/ HPlus Hotelaria)

A rede Hplus Hotelaria cada dia é mais reconhecida e premiada dentre os principais índices qualitativos que regem a hotelaria. Seja pelas avaliações de hóspedes através das quais 8 dentre seus 16 empreendimentos condo-hoteleiros foram agraciados com o “Traveller’s Review Awards 2025”, bem como pelo elevado grau de satisfação de seus investidores medido pela excelente taxa de rentabilidade média para seus investidores apuradas em seus empreendimentos localizados em Brasília, onde domina o mercado com suas 14 unidades em operação, Palmas (Tocantins), Campo Grande (Mato Grosso do Sul) e João Pessoa (Paraíba).

Uma história de sucesso

Com mais de 20 anos de história de sucessos e resultados consistentes, especialmente na hotelaria corporativa, a Hplus vem dando passos importantes dentro de sua estratégia de expansão. Recentemente converteu o antigo Transamerica Fit situado em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, reforçando sua presença no cenário nacional já com 17 empreendimentos em seu crescente portfólio, somando-se a gestão de oito hotéis de diárias, nove long stays além de outros onde faz a representação comercial.

Expansão a vista

A Hplus está presente em três estados e no Distrito Federal. A empresa planeja dedicar esforços significativos para fortalecer sua marca através da expansão para outros estados da federação como: Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo.

Além das suas marcas corporativas, a Hplus possui uma marca voltada para o segmento de lazer: Hplus Beach. Sua unidade em João Pessoa tem se destacado em rentabilidade, tendo obtido em 2024 um índice de GOP superior a 48%, demonstrando sua eficiência no segmento de lazer.

O responsável por novos negócios da rede, João Paulo Rocha esclarece: “Nosso foco é em crescer de forma sustentável. Cada prédio é tratado de forma personalizada estabelecendo sempre uma relação de parceria com os investidores. Somos reconhecidos pela entrega tanto em qualidade operacional quanto em resultados financeiros”. Em seu dinâmico projeto de expansão foram identificadas novas unidades hoteleiras com potencial comercial em conversões onde será possível atuar em parceria inclusive aportando recursos financeiros para investimentos em ‘retrofits’.

À esquerda, Ana Paula Faure que é diretora-executiva da HPlus reforça: menos burocracia e mais foco em qualidade, reputação e resultados para os investidores. À direita, João Paulo Rocha – responsável pelo Desenvolvimento de Novos Negócios da HPlus (Fotos: Divulgação/ HPlus)

Pioneirismo e solidez

Fundada em 2002, a Hplus Hotelaria foi responsável pela consolidação do conceito de condo-hotel na Capital Federal e atualmente é a maior rede em operação no Centro-Oeste. “Quando surgimos, havia uma crise de resultados pelo excesso de oferta de empreendimentos hoteleiros. Agregamos novos modelos de ocupação, como a longa estadia, até então muito mal servida na capital do país”, afirma Ana Paula Faure, diretora-executiva da rede.

A sócia-fundadora da Hplus conta que a empresa desenvolveu hotéis em todas as categorias, atendendo às necessidades de todo o tipo de cliente. “Nossos hotéis estão em excelentes condições de operação e estão posicionados no topo de suas respectivas categorias. Nossos econômicos, midscale e luxo são os mais rentáveis nos mercados em que atuamos”, afirma Ana Paula.

O estudo” Hotelaria em Números 2024”, feito pela empresa global de serviços imobiliários JLL, apontou a rede de hotéis brasiliense como uma das dez principais do Brasil. Em seus 17 empreendimentos administrados, somando cerca de 6 mil apartamentos disponíveis e totalizando mais de R$ 120 milhões em faturamento bruto, a empresa tem uma equipe de profissionais especializada em todas as áreas além das melhores ferramentas para otimizar as vendas e aumentar os lucros. As projeções para os próximos anos seguem otimistas. “Acreditamos que 2025 e 2027 o retorno financeiro de nossos investidores alcance níveis que justifiquem o alto investimento em capital que é exigido por nosso segmento”, completa a executiva.

Comemorando resultados expressivos em 2024

O ano de 2024 foi histórico para a Hplus. A rede obteve em seus hotéis um crescimento de 20% na diária média em relação ao ano anterior, superando os concorrentes em Brasília em 5%. Para os investidores (proprietários de unidades no pool hoteleiro), contabilizamos expressivo crescimento na distribuição de dividendos superando em 15% as próprias metas da rede para o exercício. Para este ano a intenção é expandir seus mercados de atuação. Com dez novas unidades em “pipeline” totalizando 1.000 novos quartos, a rede pretende ainda incrementar ferramentas e agregar novas soluções nos hotéis, todos também residenciais de administração mista, sob sua gestão a fim de reduzir os impactos do fim do PERSE, este ainda em discussão no âmbito jurídico.

“Os resultados obtidos são fruto do nosso formato de gestão, com menos burocracia, foco em qualidade, reputação e resultados financeiros aos investidores. Realizamos estudos específicos para valorizar as características de cada hotel que assumimos ao mesmo tempo que criamos uma nova identidade para eles” conclui Ana Paula Faure.

Planos para 2025

Em 2025 com a retomada prevista das conversões, a Hplus será uma extraordinária opção para os investidores, seja em produtos com suas bandeiras próprias como por exemplo os consagrados: Cullinan Hplus Premium, Athos Bulcão Hplus Executive, Fusion Hplus Express+ , em Brasília, que batem recordes de resultados a cada ano, ou através das bandeiras internacionais homologadas para atuar em mercados nos quais elas se tornam essenciais. Outra ação adotada pela direção foi a promoção de um “rebranding” das marcas Hplus para melhor atender cada segmento tanto no mercado corporativo onde apresenta as categorias: Express, Express+, Executive e Premium, como para o lazer, para qual detém a categoria: Beach.

“A HPlus Hotelaria tem escritórios corporativos em Brasília e São Paulo. Possui operações em 3 estados e no Distrito Federal, figurando entre as principais administradoras hoteleiras do Brasil conforme o relatório anual da JLL (Jones Lang LaSalle) de 2024, uma das maiores gestoras de investimentos imobiliários do mundo”.

