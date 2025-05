Cresce a busca por viagens que unem experiências, aprendizado e autoconhecimento (O chamado “turismo de conteúdo” ganha força como uma das tendências mais significativas da atualidade. (Foto: Divulgação))

Viajar deixou de ser apenas sinônimo de descanso ou lazer descompromissado. Em um mundo em que tempo e atenção se tornaram recursos escassos, muitos turistas passaram a valorizar experiências que ofereçam algo mais profundo: novas perspectivas, repertório cultural e a chance de se reconectar consigo mesmos através do autoconhecimento. Nesse contexto, o chamado “turismo de conteúdo” ganha força como uma das tendências mais significativas da atualidade.

LEIA TAMBÉM: Quando teremos um Michelin Brasil?

O que move esse novo viajante é menos a vontade de acumular destinos e mais o desejo de viver algo com significado. A viagem deixa de ser apenas deslocamento e passa a ser um processo de escuta, aprendizado e presença. É uma forma de estar em outro lugar que vai além da paisagem – envolve troca de saberes, contextos históricos e mergulhos sensoriais.

Segundo uma pesquisa global da Booking.com, 69% dos brasileiros afirmam querer fazer viagens que promovam crescimento pessoal. Retiros, cursos, imersões e workshops realizados em cenários inspiradores vêm ocupando esse espaço, onde o turismo encontra a educação informal, o bem-estar e o autoconhecimento.

Dois exemplos recentes ilustram bem esse movimento:

Imersão em Fotografia de Natureza na Pousada Trijunção (Cerrado)

De 24 a 28 de maio, a Pousada Trijunção realiza uma imersão voltada a apaixonados por fotografia e natureza, com condução de João Quental, um dos principais nomes da fotografia de vida selvagem no Brasil. A experiência combina teoria e prática em um dos biomas mais biodiversos (e mais ameaçados) do país, com saídas ao amanhecer, safáris noturnos e visitas ao Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Mais do que técnica, a proposta é desenvolver um novo olhar – atento, sensível, contemplativo.

Imersão em Fotografia de Natureza na Pousada Trijunção (Foto: Divulgação)

LEIA TAMBÉM: Turismo Literário: conheça a Inglaterra de Jane Austen

Imersão em História do Brasil com Mary Del Priore na Pousada Literária (Paraty)

De 26 a 29 de junho, a historiadora Mary Del Priore conduz uma imersão que convida os participantes a revisitar o Brasil Imperial em pleno coração histórico de Paraty. A programação inclui encontros com especialistas, visitas guiadas a lugares simbólicos, como a Fazenda Bananal, e debates sobre personagens e passagens menos conhecidas da nossa história. Ao transformar o território em sala de aula viva, a experiência convida a refletir sobre o passado e seu diálogo com o presente.

Imersão em História do Brasil com Mary Del Priore na Pousada Literária (Foto: Divulgação)

Para mais informações acesse o site.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo