Balanço final da WTM Latin America 2025 apresenta crescimento em todos os indicadores estratégicos

A WTM Latin America 2025, realizada entre os dias 14 e 16 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo, finalizou mais uma edição com crescimento e resultados expressivos. Os números confirmam a consolidação do evento como a principal plataforma de negócios e relacionamento para o turismo na América Latina, refletindo a força do setor e sua capacidade de se reinventar diante de um cenário cada vez mais dinâmico.

Ao todo, a feira recebeu 32.026 profissionais de turismo, número 9,5% superior ao conquistado na edição anterior que já havia sido o maior da história do evento. A audiência qualificada – Buyers Club, Hosted Buyers e Agentes de Viagens – também cresceu com a participação de 3.121 de membros do Buyers Club (+5%), 80 de participantes do programa da WTM Latin America Hosted Buyers Powered by Embratur (+7%) e de 8.615 agentes de viagens (+7%).

Com 837 marcas expositoras, o evento registrou crescimento de 5% em relação ao ano anterior nesse quesito. A área de exposição também foi ampliada, totalizando 8.168 metros quadrados, uma expansão de 10% sobre 2024. Empresas representantes de 49 países estiveram presentes no pavilhão, 20% a mais do que o último ano, demonstrando a relevância internacional do encontro.

Na prática, esses dados se traduzem em mais oportunidades e eficiência para quem participa da feira. Em 2025, a ferramenta de agendamento WTM Lat Meet foi utilizada para a marcação de 7.338 reuniões, um crescimento de 6% em relação a 2024. A adoção do aplicativo de gerenciamento de leads também evoluiu, alcançando 50% de uso pelos expositores. Ainda que o número total de leads coletados tenha sofrido leve retração (46.213 em 2025 contra 46.862 em 2024, queda de apenas 1%), a estreia da ferramenta Colleqt, que permite a captura de dados via QR Code, gerou 9.192 novos leads, sinalizando uma diversificação nas formas de coleta e qualificação de contatos.

Neste ano, sob o tema “Where Tech Meets Touch”, a feira mostrou, em cada espaço, ferramenta, painel e conexão feita no pavilhão, que o futuro do turismo passa pelo equilíbrio entre inovação e humanização. A tecnologia esteve presente como aliada estratégica, mas o toque humano — a escuta, o encontro e o olhar atento — foi o que tornou cada dado, cada lead, cada número, um elo real de valor entre marcas e profissionais.

Os três teatros temáticos reuniram mais de 70 palestras, painéis e treinamentos, número que supera as 54 capacitações realizadas em 2024. Os espaços também sediaram as concorridas sessões de Speed Networking com criadores de conteúdo e com compradores convidados, nacionais e internacionais. Outro destaque foi o número recorde de inscrições no Prêmio de Turismo Responsável que, neste ano, recebeu 164 projetos de 14 países latino-americanos.

Para Bianca Pizzolito, Event Leader da WTM Latin America, os resultados desta edição refletem um setor em transformação, mas também em plena maturidade. “Os números confirmam que o pavilhão é um espaço vivo de construção, onde dados viram decisões e conexões viram negócios. A cada edição, fortalecemos esse ambiente que mistura estratégia com afeto, planejamento com propósito. E é essa mistura que torna a experiência única para quem participa da WTM Latin America”, finaliza.

A edição 2026 já está confirmada e será realizada nos mesmos dias e local: de 14 a 16 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo.

