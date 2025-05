“Não vendemos sonhos, mas realidades bem estruturadas” — Marjorie Schroeder revela os segredos para atrair turistas (Isabella Ricci entrevista Marjorie Schroeder, CEO da Imaginadora Brasil (Foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press | montagem Uai Turismo))

No podcast Uai Turismo, Isabella Ricci entrevistou Marjorie Schroeder, CEO da Imaginadora Brasil, para desvendar os bastidores do marketing turístico. Com formação em jornalismo e marketing, Marjorie lidera uma empresa que se destaca por transformar destinos em produtos atraentes e acessíveis para viajantes brasileiros.

A Imaginadora atua como um hub de soluções em marketing para o turismo, englobando relações públicas, marketing digital e trade marketing. Além das estratégias tradicionais, a empresa foca na capacitação de agentes de viagem, garantindo que informação e treinamento adequados estejam disponíveis para aqueles que vendem destinos. Marjorie destacou a complexidade da cadeia de distribuição de viagens no Brasil, que envolve desde fornecedores até imprensa, influenciadores digitais e operadores de turismo.

A CEO ressaltou que a promoção de destinos não deve se limitar a vender sonhos, mas sim apresentar realidades turísticas tangíveis e bem estruturadas. Isso inclui formatar atrações como produtos prontos para consumo, uma estratégia essencial tanto para destinos internacionais quanto para fomentar o turismo doméstico.

Destinos como Miami, Kissimmee, Washington DC, Park City e o Chile foram mencionados como exemplos de sucesso onde a Imaginadora aplicou suas estratégias. Cada destino possui sua particularidade e demanda uma abordagem específica. Por exemplo, enquanto Miami é promovido destacando sua diversidade e dinamismo, Kissimmee é valorizado por suas casas de férias e proximidade com grandes parques temáticos.

A Imaginadora começou focada em destinos internacionais, mas agora aplica seu conhecimento em marketing para ajudar destinos nacionais a se estruturarem e se destacarem. Marjorie explicou que entender o mercado brasileiro, com suas especificidades regionais, é chave para vender efetivamente um destino.

Além de discutir estratégias de marketing, a entrevista trouxe insights pessoais de Marjorie, que compartilhou seu amor por viagens, revelando como integrar destinos internacionais e experiências locais em suas férias. Essa abordagem holística não apenas promove viagens, mas também inspira e educa outros sobre a complexidade e a beleza do setor turístico.

