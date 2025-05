Brasil já recebeu mais de 4,4 milhões de turistas internacionais em 2025 (O volume de visitantes representa um recorde histórico para o primeiro quadrimestre desde o início da série registrada em 1970 (Foto: filipefrazao/Getty Images Pro))

O Brasil recebeu 4.425.888 turistas internacionais entre janeiro e abril deste ano, número equivalente a mais de 56 estádios do Maracanã completamente lotados — cada um com capacidade para 78.838 pessoas. O volume de visitantes representa um recorde histórico para o primeiro quadrimestre desde o início da série registrada em 1970, reforçando o crescente interesse pelas belezas naturais e culturais do país. Os dados são do Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur e a Polícia Federal.

LEIA TAMBÉM: Balanço final da WTM Latin America 2025 apresenta crescimento em todos os indicadores estratégicos

Com os novos números o Brasil já atingiu mais de 64% da meta estimada para 2025, de acordo com o Plano Nacional de Turismo (PNT), que prevê a atração de 6,9 milhões de turistas internacionais nesse ano, e alcançou a metade da meta do ano final do Plano, que prevê 8,1 milhões de turistas internacionais como o total de chegadas para o ano de 2027.

“Alcançar mais da metade da nossa meta anual já nos primeiros quatro meses do ano é um sinal claro de que estamos no caminho certo. O Plano Nacional de Turismo traçou metas e ver esse avanço reforça nosso compromisso em fazer do Brasil um líder do turismo na América Latina, firmando o desenvolvimento do setor, a geração de empregos e a promoção do Brasil como um destino de referência mundial”, afirmou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Quando observado o mesmo período de 2024, a entrada de turistas internacionais cresceu 51% nos primeiros quatro meses de 2025. “O crescimento de mais de 50% na entrada de turistas internacionais é um reflexo direto do esforço que o governo federal, sob a liderança do presidente Lula, tem feito para posicionar o Brasil como um destino competitivo e desejado no cenário global. Esses números mostram que o mundo quer conhecer o Brasil, e estamos prontos para receber cada vez mais visitantes”, complementou o ministro.

Além do resultado recorde no quadrimestre, o mês de abril de 2025 se destacou com a vinda de 686.239 turistas internacionais ao Brasil, marcando um volume 72% maior que o mesmo mês em 2024. Esse crescimento representa 287.652 chegadas a mais que no ano passado para o quarto mês do ano.

LEIA TAMBÉM: Reunião de ministros do Turismo do BRICS termina com aprovação da Declaração do Cerrado

Principais Emissores

A Argentina segue liderando como principal país emissor de turistas para o Brasil no acumulado de janeiro a abril desse ano. Já são mais de 2,1 milhões de visitantes vindos do país vizinho a destinos nacionais. Logo em seguida aparecem o Chile (333.592) e os Estados Unidos (305.932), na segunda e na terceira posição, respectivamente.

Países europeus como Portugal, França, Alemanha, Reino Unido, Itália e Espanha, juntos, somam 481.986 turistas que entraram por nossas fronteiras (terrestres, marítimas, fluviais e aéreas) para apreciar as maravilhas do Brasil.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo