Viagens de até 30 dias para China com visto isento para brasileiros ((Foto: glaborde7/pixabay))

A partir o dia 1º de junho, brasileiros estarão isentos de visto para viagens de até 30 dias para a China. A medida, que está em caráter experimental e tem validade de um ano, foi anunciada pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Lin Jian, nesta quinta (15), durante uma coletiva de imprensa no IV Fórum Ministerial China-CELAC, realizado em Pequim.

LEIA TAMBÉM: Brasil já recebeu mais de 4,4 milhões de turistas internacionais em 2025

A isenção comporta viagens de turismo, negócios, visitas a parentes e amigos, intercâmbio ou trânsito, desde que não envolvam atividades remuneradas ou de longa permanência e também atende outros países da América Latina, como Argentina, Chile, Peru e Uruguai.

A medida busca aumentar laços com a região, facilitar o intercâmbio cultural e econômico e colocar as nações em pé de igualdade com outros países. Desde 2024, diversos países europeus e asiáticos, como Japão e Coreia do Sul, não precisam de visto para viajar para China.

Durante o fórum, Xi Jinping também prometeu aumentar a presença da China com uma nova linha de crédito de US$9 bilhões e novos investimentos em infraestrutura.

LEIA TAMBÉM: Reunião de ministros do Turismo do BRICS termina com aprovação da Declaração do Cerrado

*Com informações da Agência Brasil e Reuters

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo