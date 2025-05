5 dicas essenciais para uma viagem ao Japão (Akihabara (Foto: TCVB))

O Japão vive um dos seus melhores momentos no turismo internacional. Em 2024, o país ultrapassou a marca de 36 milhões de visitantes, um recorde histórico que reforça o crescente interesse global pelo destino, consolidando o país como um dos três destinos turísticos mais populares do planeta, atrás apenas de Espanha e Estados Unidos, conforme levantamento do Fórum Econômico Mundial.

Entre os brasileiros, a procura também disparou, especialmente após a isenção de visto para quem possui passaporte eletrônico com chip, em vigor desde setembro de 2023. E a previsão é que a movimentação continue intensa, com destaque para grandes eventos como a World Expo 2025, que acontece em Osaka até 13 de outubro e promete atrair ainda mais olhares para o país.

A Quickly Travel, empresa do Grupo JTB, está na linha de frente dessa tendência, oferecendo experiências únicas e personalizadas para quem deseja explorar o país com profundidade e autenticidade. Mais do que seguir uma tendência, viajar para o Japão exige conhecimento, planejamento e sensibilidade cultural.

“Nosso trabalho é traduzir o Japão para o viajante brasileiro, respeitando o ritmo, os interesses e o estilo de cada pessoa. É uma viagem que precisa ser feita com atenção aos detalhes. Com anos de atuação e uma equipe especializada no destino, oferecemos roteiros sob medida, que vão muito além dos pontos turísticos conhecidos”, afirma Mami Fumioka, vice-presidente da Quickly Travel.

Confira 5 dicas essenciais da equipe da Quickly Travel para aproveitar ao máximo uma viagem ao Japão:

Reserve ao menos dez dias – o Japão está do outro lado do mundo e possui uma riqueza de atrações culturais, tecnológicas e naturais espalhadas por várias regiões. Uma viagem curta pode deixar muita coisa de fora. O ideal é dedicar pelo menos dez dias para explorar o país com calma, respeitando o fuso horário, os deslocamentos internos e aproveitando o que cada destino tem de melhor. JR Pass é indispensável – o Japan Rail Pass é um bilhete exclusivo para turistas estrangeiros que permite acesso ilimitado à extensa malha ferroviária japonesa, incluindo o Shinkansen, o lendário trem-bala. Além da economia, ele traz praticidade e agilidade na locomoção entre cidades, com conforto e pontualidade impecáveis. É essencial para quem quer explorar mais de uma região do país. Inclua experiências típicas – conhecer o Japão vai além de visitar templos ou bairros turísticos. Para vivenciar a essência da cultura japonesa, é fundamental mergulhar em experiências tradicionais como um onsen (banho termal em águas vulcânicas), participar de uma cerimônia do chá, assistir a um torneio de sumô ou dormir em um ryokan, pousada típica japonesa. Esses momentos são os que mais marcam na memória. Sem visto até 90 dias – desde setembro de 2023, brasileiros com passaporte eletrônico com chip estão isentos da necessidade de visto para estadias de até 90 dias. Mesmo assim, é importante garantir que o passaporte esteja válido e atender aos demais requisitos de entrada. Conte com um especialista – o Japão é um destino complexo, com idioma, costumes e logística muito diferentes do Brasil. Ter o apoio de uma agência especializada, como a Quickly Travel, faz toda a diferença. Desde a escolha do roteiro ideal até reservas, deslocamentos e experiências personalizadas, um especialista garante uma viagem segura, fluida e inesquecível, com o melhor custo-benefício e sem surpresas.

Com uma rede de parceiros locais, domínio da logística e profundo entendimento da cultura japonesa, a Quickly Travel cuida de todos os detalhes para que o turista desfrute de uma imersão cultural inesquecível no Japão.

