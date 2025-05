Circo Máximus chega a Belo Horizonte para curta temporada ()

Respeitável público, o maior circo da América Latina chega à Belo Horizonte para divertir o público mineiro com atrações inéditas da arte circense, oferecendo segurança e conforto ao público.

LEIA TAMBÉM: Venda de ingressos na Vesperata de Diamantina é alvo de denúncias

O circo Maximus já está em contagem regressiva para sua estreia no estacionamento do Shopping Del Rey, próxima quinta-feira (22/05), às 20h. A temporada, que promete encantar com apresentações de tirar o fôlego, acontecerá em duas tendas climatizadas para aumentar o conforto do público, com artistas vindos do Uruguai, França, Inglaterra e Alemanha, entre outros.

De acordo com o diretor do circo, Lucian Regis, o circo paranaense inova sua apresentação com números inéditos como o freestyle motocross – que é uma modalidade radical de motocross onde o motoqueiro realiza manobras acrobáticas enquanto salta de moto -, mas sem deixar a tradição conhecida pela criançada. “Nossa satisfação é fazer a alegria da criançada levando a magia do circo para cada uma delas e, nos adultos, os espetáculos têm o compromisso de resgatar emoções adormecidas e a paixão pela arte através do circo”, revela o diretor, Lucian Regis.

A cada espetáculos uma magia diferente. Tudo feito com palhaços, malabaristas, equilibristas, contorcionistas e um globo da morte com seis motoqueiros. Outro diferencial são os números criativos, caracterizando apresentações que estimulam o lúdico, a imaginação e a fantasia, especialmente nas crianças.

A nova atração traz para o Shopping Del Rey mais uma opção qualificada de programação cultural. “O Del Rey é um importante polo de lazer e entretenimento na região da Pampulha. Essa temporada do Circo Maximus vem para reforçar esse nosso posicionamento, oferecendo ao grande público a possibilidade de viver as emoções e magia de um grande espetáculo circense com o conforto e a estrutura de comodidade do shopping”, afirma Kátia Andrade, gerente de marketing do Shopping Del Rey.

LEIA TAMBÉM: Brasil já recebeu mais de 4,4 milhões de turistas internacionais em 2025

O Circo Maximus integra um grupo de três grandes circos em turnê pelo Brasil e, hoje, na terceira geração, mantém viva a tradição e a magia circense ao redor do país. E para deixar tudo ainda mais atrativo, a criançada terá um leque de comidinhas circenses como maçã do amor, churros, pipoca, cachorro-quente e muito mais, numa lanchonete equipada para atender aos mais variados gostos. Por fim, um zoológico temático estará na frente do circo esperando por todos.

Os ingressos estão sendo vendidos a partir de R$ 50, por pessoa e podem ser adquiridos pelo site ou na bilheteria do circo. Cada apresentação dura em média 1h40min.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo