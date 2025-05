Bahia dá start nos festejos juninos em roadshow (Apresentação de quadrilha durante o roadshow São João da Bahia (Foto: Uai Turismi))

Belo Horizonte recebeu nesta quinta-feira (15) o roadshow São João da Bahia, que promove os festejos juninos no maior estado do nordeste. O evento percorreu São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e teve seu encerramento na capital mineira, com intuito de apresentar para operadoras e agências de viagem a segunda maior festa do território baiano, para que assim possam criar roteiros imersivos e autênticos para os turistas.

Com trinta dias de duração e acontecendo simultaneamente nas 417 cidades do estado, o São João da Bahia é reconhecido como o maior do mundo. Os festejos juninos perdem apenas para o Carnaval, que segue sendo a maior festa que ocorre na Bahia. “A primeira grande celebração é o carnaval, mas logo em seguida, com uma força imensa, vem o nosso São João, que abraça cada um dos 417 municípios da Bahia. É uma festa genuinamente inclusiva, rica em diversidade, que acolhe a todos, sem distinção de gostos ou bolsos.”, afirma Cristina, Gerente de Mercado da Secretaria de Turismo da Bahia.

Durante o evento, os convidados foram capacitados sobre a ocorrência do São João da Bahia, que acontece contemplando três santos: Santo Antônio, São João e São Pedro. Com isso, as cidades apresentam diferentes tradições, fazendo festas que podem celebrar um ou os três santos. Seja na capital ou no interior, toda festa junina em território baiano será diferente da outra, proporcionando sempre uma experiência diferenciada e singular para o turista. “O bom do São João é que ele pulsa em cada canto, desde os grandes arraiás estruturados até as festas mais simples no interior, nas reuniões familiares em volta da fogueira, saboreando amendoim e milho assado, e até arriscando um pulo sobre as chamas.”, reforça Cristina.

Além da celebração dos santos católicos, o São João da Bahia também abrange outras tradições, como a rica gastronomia local, que fortalece a agricultura familiar e tem apelo cultural, a contagiante dança das quadrilhas e, em especial, a trilha sonora com o som do acordeom, que é legado de Luiz Gonzada, o rei do baião.

De 2023 para 2024, houve um crescimento de 13% no volume de turistas e um aumento expressivo de 23% no volume financeiro. A expectativa para 2025 é que os festejos apresentem crescimento, com a festa sendo 25% maior. “É uma festa que pulsa e movimenta toda a nossa economia regional, fortalecendo as comunidades e gerando oportunidades”, concluiu Cristina.

