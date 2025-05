Destinos imperdíveis no interior de São Paulo para um bate e volta perfeito (Paisagens encantadoras, experiências únicas e muita tranquilidade - Hotel Fazenda Dona Carolina (Foto: Divulgação))

O interior paulista é cheio de surpresas e oferece opções de passeios para todos os estilos de viajantes. Para os que apreciam natureza, cultura e gastronomia, sempre há uma cidade próxima pronta para ser descoberta em um final de semana. Entre paisagens encantadoras, experiências únicas e muita tranquilidade, esses destinos são ideais para recarregar as energias sem precisar ir muito longe da capital.

LEIA TAMBÉM: Bahia dá start nos festejos juninos em roadshow

Igaratá

Localizada a apenas 88 km da capital paulista, Igaratá é um destino encantador do interior, perfeito para quem busca tranquilidade, lazer e conexão com a natureza. Conhecida como a “cidade das águas”, por estar margeada pela Represa do Jaguari, integra o Circuito Turístico Rios do Vale e oferece opções como passeios de barco, pescarias, trilhas a pé ou de mountain bike e turismo náutico. Um dos pontos mais famosos é o Morro Azul, com cerca de 360 metros de altitude e vista panorâmica da Serra da Mantiqueira, acessível pela Estrada do Rio do Peixe.

Outro atrativo é a Prainha, área de lazer às margens da represa e a apenas 1 km do centro da cidade, ideal para relaxar e curtir momentos em família. Também a cerca de 1 km do centro está a Cachoeira do Ribeirão das Palmeiras, localizada em área particular aberta ao público. Igaratá é o lugar ideal para quem deseja fugir da rotina e viver experiências autênticas no interior paulista.

A sugestão de hospedagem no local é o Matiz Igaratá Resort, Spa e Eventos, que conta com 62 apartamentos distribuídos em três categorias. A estrutura do empreendimento ainda inclui restaurante, piscinas (uma com borda infinita e outra coberta), sauna, academia, coworking e uma ampla área externa com lago, viveiro de aves e quadras esportivas. Um dos destaques é o SPA, com 10 salas de tratamentos estéticos e terapêuticos para revitalizar corpo e mente.

Matiz Igaratá Resort, Spa e Eventos (Foto: Divulgação)

Campos do Jordão

Conhecida como a “Suíça Brasileira”, Campos do Jordão está localizada a cerca de 170 km de São Paulo e é um dos destinos mais procurados do interior do estado, especialmente no inverno. Suas paisagens montanhosas, clima ameno e rica cena gastronômica tornam a cidade ideal para casais, famílias ou grupos de amigos que buscam charme, natureza e experiências diferenciadas.

LEIA TAMBÉM: Semana de Como Dormir Melhor: Lapinha Spa promove semana dedicada ao sono

Entre os principais atrativos estão a charmosa Vila Capivari, com sua arquitetura europeia, lojas de chocolate e fondue, o teleférico para o Morro do Elefante, os passeios de Maria Fumaça que partem da Estação Emílio Ribas, e parques como o Amantikir e o Horto Florestal. Outros pontos que merecem visita são o Pico do Itapeva, a Ducha de Prata, o Portal de Campos do Jordão, o Bosque do Silêncio e o Parque da Cerveja, todos perfeitos para quem deseja curtir o clima serrano e viver momentos inesquecíveis.

A cidade também se destaca por sua programação cultural diversificada ao longo do ano. Entre os dias 5 de julho e 3 de agosto, acontece o renomado Festival de Inverno de Campos do Jordão, considerado o maior evento de música clássica da América Latina, que atrai visitantes de todas as partes com concertos e espetáculos realizados em diferentes pontos da cidade.

Uma opção sofisticada e acolhedora de hospedagem na cidade é o I am Boutique Hotel Campos do Jordão by Unna, que oferece experiências personalizadas. A “Natureza Viva” é voltada aos amantes do ecoturismo, com trilhas guiadas e visita ao projeto Mãostiqueiras. Já a experiência “Bem-Estar” propõe relaxamento com massagens, sauna e atividades como yoga no jardim. Para os apreciadores da gastronomia local, o “Sabores da Serra” encanta com piqueniques e momentos ao redor da fogueira. A “Roteiro dos Sentidos” complementa o roteiro com visitas a vinícolas e degustação de produtos artesanais da região.

I am Boutique Hotel Campos do Jordão by Unna (Foto: Divulgação)

Bragança Paulista

Localizada a apenas 110 km de São Paulo, Bragança Paulista é uma cidade que combina charme histórico e cenários naturais, ideal para quem busca sossego e autenticidade do interior. Conhecida por seus lagos, parques e construções coloniais, oferece atrativos como o Lago do Taboão, ponto de encontro de esportistas, estudantes, amantes da natureza e quem curte baladas e happy hours, com pista de cooper, ciclovia, praças esportivas, anfiteatro e muito verde.

O Parque Refúgio das Aves, com sua pista de caminhada de 900 metros, tem foco na preservação da fauna e flora locais, proporcionando contato direto com a natureza. Já o Lago dos Padres é um espaço voltado ao turismo de pesca esportiva, com trilhas, bancos de descanso e estrutura para visitantes, além de cumprir papel importante na conservação do ecossistema. Outros locais que merecem visita são o Museu do Telefone, a Represa do Jaguary, o Jardim Público e o Mercado Municipal, que revelam a riqueza cultural e a história viva da cidade.

LEIA TAMBÉM: 5 dicas essenciais para uma viagem ao Japão

A dica de hospedagem na região é o Hotel Histórico Fazenda Dona Carolina, administrado pela Hotelaria Brasil. Situado em um conjunto colonial com 100 hectares, o hotel oferece uma imersão em conforto, qualidade e integração com o meio ambiente. Suas acomodações equilibram a sofisticação e a sustentabilidade, proporcionando o cenário ideal para o descanso. Entre as atividades oferecidas estão trilhas, observação de aves nativas, árvores centenárias e momentos de relaxamento no Spa. Para adultos e crianças, há também quadras de beach tennis, futebol e vôlei, além de opções de aventura como arco e flecha, slackline e tirolesa. A gastronomia é um diferencial, com sabores regionais apresentados com um toque contemporâneo.

Hotel Histórico Fazenda Dona Carolina (Foto: Divulgação)

Mais informações sobre os empreendimentos no site.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo