Turismo Religioso movimenta bilhões e impulsiona economia no Brasil (Basílica de Aparecida do Norte (Foto: Giselleflissak/Getty Images Signature))

O turismo religioso no Brasil tem se consolidado como um dos pilares da atividade turística nacional, movimentando cerca de R$ 15 bilhões por ano e atraindo aproximadamente 17,7 milhões de viajantes, segundo dados do Ministério do Turismo. Com um crescimento de 10% registrado em 2022, o segmento avança como uma força relevante na economia e na promoção do turismo doméstico, especialmente em regiões tradicionalmente ligadas à fé e à devoção popular.

LEIA TAMBÉM: Destinos imperdíveis no interior de São Paulo para um bate e volta perfeito

Destinos como Aparecida (SP), que recebe mais de 12 milhões de visitantes anualmente, e Juazeiro do Norte (CE), com cerca de 2,5 milhões de romeiros por ano, exemplificam a força dessa atividade. Já em Belém (PA), o Círio de Nazaré — considerada uma das maiores manifestações religiosas do país — chega a reunir mais de 2 milhões de fiéis em sua principal procissão. Outros destinos de destaque incluem Trindade (GO), com 1,5 milhão de visitantes durante a Festa do Divino Pai Eterno, e Nova Trento (SC), que atrai cerca de 840 mil turistas aos santuários dedicados a Madre Paulina e Nossa Senhora do Bom Socorro.

De acordo com estimativas do setor, o turismo religioso já representa mais de 3% da movimentação econômica do turismo nacional, que totaliza aproximadamente R$ 492 bilhões. Esse impacto é sentido diretamente nas economias locais, especialmente nas áreas de hospedagem, transporte, alimentação e comércio, além da geração de empregos temporários e permanentes.

Para a presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV Nacional), Ana Carolina Medeiros, o crescimento do turismo religioso deve ser visto como uma oportunidade estratégica para o país. “O turismo religioso é muito mais do que fé e tradição — ele movimenta a economia, sustenta comunidades e conecta pessoas com suas raízes culturais. É essencial que os governos e o setor privado continuem investindo em infraestrutura e divulgação para ampliar ainda mais esse potencial”, destaca Ana Carolina.

LEIA TAMBÉM: Circo Maximus chega a Belo Horizonte para curta temporada

“Este ano tivemos a celebração do Jubileu Católico, que trouxe ainda mais visibilidade ao turismo de fé e atraiu milhares de peregrinos aos principais santuários do país. Esse tipo de evento amplia o alcance dos destinos religiosos e reforça o papel do Brasil no circuito internacional de peregrinações”.

Com o aumento constante no número de visitantes e o reconhecimento crescente do valor sociocultural da religiosidade popular, a expectativa é que o segmento continue sua trajetória de expansão, impulsionado por iniciativas de fomento, qualificação de serviços e valorização dos destinos de fé em todo o território nacional.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo