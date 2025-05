Programação agitada no final de semana em Belo Horizonte (Festival do Vinho (Foto: Túlio Barros))

Com festivais gastronômicos e shows variados, a programação do final de semana, entre os dias 16 e 18 de maio, em Belo Horizonte está repleta para todos os gostos.

Festival de Torresmo – Mercado de Origem

O torresmo, iguaria mais mineira possível, vai ganhar um festival só pra ele. Neste fim de semana, dias 17 e 18, o Mercado de Origem vai promover um Festival do Torresmo, com os restaurantes do Mercado. Ao todo serão 12 participantes.

Mercado de Origem

Endereço: Rua Adriano Chaves e Matos, 447 Olhos d’Água

Mercado de Origem (Foto: BS Fotografias)

Festival do Vinho – Praça José Mendes Junior

A Praça José Mendes Junior, ao lado do Palácio da Liberdade, irá sediar o Festival do Vinho, no próximo dia 17 de maio, sábado, das 13h até as 22h, com entrada gratuita. A proposta é reunir mais de 40 diferentes rótulos dos principais países produtores do mundo, entre eles Argentina, Chile, Brasil, Espanha, Portugal e Itália. O evento contará com as melhores opções de vinhos, seja rosé, branco ou tinto, para curtir uma tarde com uvas como Chardonnay, Tempranillo, Malbec, Cabernet Sauvignon e Carménère.

Festival do Vinho

Quando: Sábado, 17 de maio, 13h

Endereço: Praça Mendes Júnior – Savassi

Lote de ingressos gratuitos limitados

Festival do Vinho (Foto: Túlio Barros)

Burn Experience – Dom Cabral

A 12ª edição do Burn Experience está chegando e promete ser o evento mais esperado pelos amantes de um bom churrasco. Marcado para o sábado, dia 17 de maio, das 13 às 20h, o festival acontecerá na Casa de Retiros São José, no bairro Dom Cabral.

Grandes nomes do rock nacional como Rodrigo Santos, ex-Barão Vermelho, além de Putz Grilla, Lurex, Charlie Uai Jr. no palco rock. Além das atrações de rock, também haverá espaço para os amantes do sertanejo raiz com Thiago Lins & David Sanfoneiro.

A principal atração do tão aguardado evento gastronômico será a experiência prática dos grandes e consagrados chefs da equipe Carnívoros BBQ, que comandam mais de 20 postos com deliciosos cortes e receitas.

XII Burn Experience

Quando: 17 de maio – sábado – 13h às 20h

Endereço: Casa de Retiros São José – Avenida Itaú, 475 – bairro Dom Cabral

Ingressos: Central dos Eventos

Burn Experience (Foto: Divulgação/Popcards)

Monka Cervejaria – Olhos D’Água

Inspirada nas tradicionais cervejarias trapistas da Bélgica, a Monka Cervejaria, localizada no bairro Olhos D’Água, em Belo Horizonte, realiza entre os dias 16 e 18 de maio um fim de semana especial que promete unir o melhor da cultura cervejeira com boa música.

O fim de semana será de muita música e energia no palco principal, com atrações para todos os gostos — do rock ao pop nostálgico, passando por releituras intimistas e homenagens aos clássicos. O brewpub oferece ao público 12 torneiras de chope artesanal, com estilos variados como Pilsen, IPA, NEIPA, Catharina Sour e Stout — todos produzidos no local e servidos diretamente dos tanques para o copo.

Monka Cervejaria

Endereço: Rua Nossa Senhora de Lourdes, 111 — Olhos D’Água — Belo Horizonte

Reservas e informações: (31) 99747-4050 (WhatsApp)

Instagram: @monkacervejaria

Couvert artístico: R$ 20 (dia) | R$ 30 (noite)

Banda Honey Bomb (Foto: Henrique Campelo)

