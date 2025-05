Sabores que movem Minas Gerais: a força dos festivais gastronômicos como vetores de desenvolvimento (Roteiro dos Sabores (Arte: Giovanni Damásio))

Minas Gerais é terra de sabores, aromas e tradições que transcendem gerações. Com a chegada das temperaturas mais amenas, que antecedem o inverno, chega também, a temporada dos Festivais Gastronômicos!

No estado de Minas, estes festivais estão espalhados por cidades históricas e paisagens pitorescas e com certeza, são mais do que celebrações da culinária local, são motores econômicos, vitrines de inovação e guardiões da segurança alimentar. É exatamente para darmos valor a este ativo econômico, a gastronomia, que tantas manifestações acontecem neste segmento.

Mas, afinal, até que ponto esses eventos influenciam a alta gastronomia nacional e contribuem para a preservação de sabores que atravessam gerações?

Festivais dão vida a Minas Gerais

A cada edição, esses eventos reúnem produtores, chefs e apaixonados pela boa mesa em uma sinergia que impulsiona a qualidade dos ingredientes e das receitas apresentadas. O rigor na manipulação dos alimentos, aliado às exigências sanitárias, eleva os padrões, garantindo que cada prato servido seja não apenas delicioso, mas seguro e preparado com excelência.

Da comida de boteco à junção de ingredientes regionais, tecnologia e inovação na composição dos pratos, a diversidade toma conta dos saberes e tradições que chegam às cozinhas, nas rodadas de capacitação e os chefs renomados, deitam e rolam com a sabedoria e o sabor do conhecimento popular empregado nos pratos mais simples.

A verdade é que a importância desses festivais vai muito além da experiência gastronômica. As ruas ganham vida, os hotéis e pousadas se enchem de visitantes ávidos por provar os sabores de Minas, e a economia local recebe um impulso considerável.

Pequenos produtores ampliam seu alcance, comerciantes veem suas vendas crescerem, e o turismo floresce naturalmente, nesta conexão entre história, receitas, curiosidade, fome e diversão, fortalecendo o calendário de eventos dos municípios e do estado.

Esse ciclo virtuoso transforma os festivais em alicerces da cultura mineira, consolidando Minas Gerais como um dos grandes polos da gastronomia nacional, oferecendo de quebra, paisagens belíssimas, cenários arquitetônicos, que contam a evolução social do Brasil, ciclos históricos da economia nacional.

São encontros que celebram não apenas o paladar, mas a identidade e a riqueza de um estado que tem o sabor como patrimônio.

Minas gerais: terra do sabor

Em Minas Gerais, estado que respira tradição e sabor, fica fácil promover a conexão entre cultura, gastronomia e atividade turística. Em eventos gastronômicos é que se promove o encontro dos sabores, das pessoas e os territórios! Estes “territórios gastronômicos”, institivamente, nos convidam para um encontro especial.

Eles nos convidam a fortalecer o setor gastronômico das regiões turísticas, com muitas trocas, inspiração e novidades!

Os festivais, são mais do que celebrações da boa mesa, eles são plataformas de valorização da produção associada ao turismo, movimentando quitandas, doces artesanais, compotas, bebidas e licores, além da emblemática cachaça artesanal de alambique.

Esses produtos, repletos de identidade e afeto, são protagonistas na criação de novos pratos e receitas que mantêm viva a essência da culinária mineira, ao mesmo tempo em que ampliam seu alcance e sofisticação.

Os eventos elevam o padrão tendo um papel estratégico no segmento

A qualificação da mão de obra também emerge como um dos grandes legados desses eventos. Os festivais promovem capacitações, oficinas e trocas de experiências entre chefs renomados e cozinheiros locais, além de aprimorarem o trabalho de cantineiras, garçons e demais prestadores de serviços do setor gastronômico.

O aprendizado adquirido nessas edições, não apenas eleva o padrão dos estabelecimentos, mas fortalece a identidade e o profissionalismo daqueles que fazem da cozinha um verdadeiro palco para formação de novos talentos.

Além da experiência sensorial, os festivais transformam cidades em polos turísticos temporários, fomentando a economia local e enriquecendo o calendário de eventos do estado. O aumento do fluxo de visitantes impulsiona a hotelaria, o comércio e as feiras de produtos artesanais, consolidando o estado, como um destino irresistível para quem busca cultura, tradição.

Assim, mais do que encontros festivos, esses eventos carregam um papel estratégico na preservação e inovação da culinária mineira, provando que cada iguaria, cada receita e cada produto artesanal não apenas alimenta o paladar, mas também o desenvolvimento econômico e cultural da região.

Os festivais gastronômicos desempenham um papel fundamental na disseminação de tendências e na valorização da culinária regional dentro da gastronomia brasileira. Ingredientes típicos, como o queijo artesanal, o ora-pro-nóbis, o milho, o umbigo de bananeira e a cachaça artesanal de alambique, conquistam cada vez mais espaço na alta gastronomia, incentivando chefs renomados a explorarem novos sabores e técnicas. Quem ganha com isso, é o nosso paladar!

A possibilidade da troca de saberes entre cozinheiros locais e grandes nomes da gastronomia nacional nesses eventos gera uma fusão entre tradição e inovação, permitindo que receitas clássicas sejam reinterpretadas em formatos contemporâneos sem perder sua identidade.

Um exemplo marcante é a valorização da cozinha afetiva, onde pratos como o feijão tropeiro, os doces de compota e as quitandas mineiras passam a ser apresentados em versões refinadas, mantendo seu caráter familiar e acolhedor. Uma marca tradicional de nossa hospitalidade!

Outro fator positivo e que conta pontos para o segmento, é que muitos chefs brasileiros, ao participarem desses festivais regionais, levam com eles, um pouco da cultura gastronômica mineira para outras regiões do país. Importantíssimo este movimento de disseminação das técnicas de preparo e ingredientes locais que, pouco a pouco, passam a integrar os cardápios de restaurantes em todo o país.

Sustentabilidade na gastronomia

Em 2025, a era da sustentabilidade, não podemos deixar de falar e relacionar a gastronomia, aos aspectos sustentáveis, tão necessários em todas as frentes! A sustentabilidade tem se tornado um pilar essencial nos festivais gastronômicos, promovendo práticas mais conscientes tanto no aproveitamento dos ingredientes quanto na redução do impacto ambiental.

São iniciativas simples, que demonstram uma preocupação com um comportamento mais consciente e mais cidadão. Em geral, os eventos incentivam a compra de ingredientes cultivados de maneira orgânica e sustentável, fortalecendo a agricultura familiar e reduzindo a necessidade de transporte de insumos de longa distância.

Atualmente os festivais propõem o uso total dos ingredientes, evitando desperdícios e explorando partes menos convencionais de vegetais e carnes, contribuindo para um consumo mais responsável e a simples substituição de plásticos descartáveis por alternativas biodegradáveis ou reutilizáveis é cada vez mais comum, reduzindo o impacto ambiental gerado pela realização dos eventos.

Essas práticas sustentáveis não apenas tornam os festivais mais responsáveis, como também inspiram restaurantes e cozinhas a adotarem medidas semelhantes em suas operações diárias, transformando a cultura gastronômica em um movimento cada vez mais comprometido com a preservação ambiental.

E já que o maior ingrediente da atividade turística é a oferta cultural, importantíssimo citar, que para além do impacto econômico, os festivais desempenham um papel essencial na preservação e valorização da identidade cultural das nossas cidades. Eles são verdadeiros guardiões das tradições gastronômicas, promovendo o resgate de receitas antigas e fortalecendo laços comunitários.

O ato de cozinhar e compartilhar refeições sempre foi uma expressão cultural importante para Minas Gerais, e os festivais reforçam essa conexão ao criarem espaços onde pessoas de diferentes gerações e origens se encontram para celebrar a diversidade de sabores e suas memórias afetivas.

Muitas dessas receitas vêm de famílias que passaram seus segredos culinários de geração em geração, tornando cada prato servido uma manifestação de história e pertencimento. Isso mesmo, observando as tradições alimentares das cidades, também se promove a educação patrimonial, com cheiro e gosto!

Festivais gastronômicas são uma forma de promoção

Não se promove Festivais Gastronômicos, sem se promover, a associação da gastronomia com a música, a literatura e o artesanato, que fortalecem o papel dos festivais como eventos multidisciplinares que integram diferentes formas de expressão cultural.

Isso contribui para a construção de uma identidade regional mais sólida e atrativa, reforçando a posição de Minas Gerais como um dos principais polos culturais e gastronômicos do Brasil.

Semana passada já falei e hoje repito, como apreciador de uma bela mesa posta, atualmente estou envolvido em um evento gastronômico, o Festival “Roteiro dos Sabores, uma aventura gastronômica no Circuito do Ouro!”

O Roteiro dos Sabores, acontece em um recorte de nossa região turística, agrupando os municípios de Itabirito, em seu distrito de Acuruí, Santa Bárbara, a terra do mel e Barão de Cocais, onde a tradição das quitandas e da goiabada cascão somam força à tantos sabores especiais!

Por isso, reforço o convite, se quiser mais informações sobre o nosso festival, visite o Instagram do Roteiro dos Sabores.

Será um prazer compartilhar com você essa aventura pela gastronomia de nossas cidades.

Até a próxima!

