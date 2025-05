Minas Gerais recebe o primeiro evento dedicado exclusivamente ao profissional sommelier (Imagem gerada por IA)

No dia 02 de junho de 2025, Belo Horizonte será sede do Conexão Sommelier –Edição Minas Gerais, o primeiro evento do estado totalmente voltado para sommeliers como protagonistas. A proposta é destacar o papel técnico e estratégico desses profissionais que atuam em restaurantes, lojas, supermercados, hotéis, adegas e bares especializados em bebidas.

A edição mineira conta com o Espaço Meet Porcão como patrocinador master, oferecendo uma estrutura de excelência para um encontro técnico, sensorial e de alto nível. O evento acontecerá das 13h às 21h, com entrada gratuita e exclusiva para convidados profissionais previamente credenciados.

Com curadoria do sommelier e consultor Ricardo Sá, o Conexão Sommelier foi idealizado para valorizar o ofício do sommelier, unindo técnica, hospitalidade e identidade sensorial. A seleção de rótulos, os temas dos painéis e as experiências propostas refletem seu olhar integrador e a missão de promover conexões reais entre profissionais, marcas e mercados. “O sommelier não é apenas um conhecedor de vinhos. É um tradutor de experiências, um elo entre produto, produtor e consumidor. O Conexão nasce para celebrar esse papel com profundidade, afeto e visão de futuro”, afirma Ricardo Sá.

O evento reunirá mais de 150 rótulos para degustação, entre vinhos nacionais e importados, cachaças de alambique, cervejas artesanais, gins e outros destilados. Uma mesa especial de queijos e embutidos mineiros com selo de origem também estará disponível para harmonizações e experiências sensoriais guiadas.

Sustentabilidade faz parte do Conexão Sommelier

Além da programação técnica, o Conexão Sommelier promove ações de sustentabilidade e inclusão social. Em parceria com a Reciclart, os resíduos recicláveis gerados no evento terão destinação responsável. E, como parte do compromisso com impacto positivo, o evento contará com o apoio de jovens do projeto de Gastronomia do Sistema Divina Providência, iniciativa que forma profissionais da cozinha em situação de vulnerabilidade social. Eles integrarão a operação do evento e vivenciarão uma experiência prática e formativa ao lado de

chefs e sommeliers.

Outro destaque será a entrega do Prêmio Sommelier de Gôndola – Minas Gerais – Edição 2024, uma premiação inédita que reconhece profissionais que atuam diretamente no varejo de bebidas, como supermercados, empórios e lojas especializadas. A iniciativa valoriza o atendimento técnico, a comunicação sensorial e o papel do sommelier no ponto de venda.

Programação Oficial:



13h00 – Credenciamento e Boas-vindas

Recepção dos participantes

Abertura oficial do evento

13h30 – Painel 1

Tema: O Ofício do Sommelier: técnica, linguagem e experiência

Descrição: Uma conversa sobre os múltiplos saberes do sommelier contemporâneo: a construção da linguagem sensorial, o domínio técnico e o papel de criar experiências significativas no ato de servir.

Mediação: Jornalista convidado

Participantes: Serão divulgados ao longo de maio

14h45 – Painel 2

Tema: Produtos com Identidade: terroir, origem e comunicação sensorial

Descrição: Debate sobre a valorização de produtos com origem, história e autenticidade. A construção de narrativas sensoriais, os selos de procedência e a responsabilidade do sommelier na valorização desses produtos.

Mediação: Jornalista convidado

Participantes: Serão divulgados ao longo de maio

16h00 – Intervalo / Coffee Break

Momento de conexão, networking e troca de experiências entre os participantes.

16h45 – Painel 3

Tema: Conectar, Servir e Transformar: o sommelier no mercado real

Descrição: Discussão sobre os novos territórios de atuação do sommelier: do varejo à confraria, da consultoria ao autosserviço. Como o profissional se adapta, conecta pessoas e transforma mercados.

Mediação: Jornalista convidado

Participantes: Serão divulgados ao longo de maio

18h00 às 21h00 – Rota de Taças: Degustações Livres

Espaço de vivência sensorial com produtos selecionados por sommeliers e produtores parceiros. Um convite à descoberta de sabores, histórias e territórios.

Degustações disponíveis:

Vinhos nacionais e importados

Cervejas artesanais regionais

Cachaças de alambique com terroir mineiro

Gins artesanais regionais

Queijos e embutidos mineiros com selo de origem

