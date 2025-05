O wellness, bleisure e tecnologia estão redefinindo cenário corporativo (Cada vez mais, eventos deixam de ser apenas espaços para networking e aprendizado técnico e se tornam experiências imersivas que cuidam do bem-estar físico, emocional e mental dos participantes. (Foto: Canva))

A indústria de eventos está passando por uma verdadeira revolução, impulsionada pela integração entre tecnologia, experiências profissionais e momentos de lazer: uma fusão estratégica que tem mudado o papel dos encontros corporativos. De acordo com o Panorama do Bem-Estar Corporativo 2025, empresas que incorporam programas de bem-estar em eventos observam aumento na produtividade, maior retenção de talentos e redução de custos com saúde – um reflexo direto da valorização do bem-estar como pilar estratégico.

Entre os destaques dessa transformação estão os conceitos de wellness e bleisure – termos que refletem a evolução do comportamento dos participantes e o reposicionamento das marcas diante de novas demandas. Cada vez mais, eventos deixam de ser apenas espaços para networking e aprendizado técnico e se tornam experiências imersivas que cuidam do bem-estar físico, emocional e mental dos participantes.

“O bem-estar deixou de ser um diferencial e passou a ser uma expectativa, especialmente em eventos corporativos. Hoje, é impossível falar em alta performance sem considerar a saúde mental. As empresas perceberam que, ao integrar momentos de autocuidado à rotina dos encontros, criam ambientes mais humanos, produtivos e colaborativos,” destaca Vanessa Chiarelli Schabbel, diretora-executiva da Bop Comunicação Integrada, empresa especializada em eventos corporativos.

Ela observa que o conceito de eventos humanizados está diretamente ligado à valorização do tempo das pessoas. “Há um novo olhar sobre a jornada do participante. Em vez de uma agenda exaustiva, vemos a curadoria dando espaço para pausas, conexões autênticas e conteúdos de impacto, muitas vezes em formatos mais interativos, sensoriais e até mesmo híbridos”, complementa.

Wellness em pauta

Ambientes que promovem pausas conscientes, alimentação saudável, espaços de descompressão, práticas como yoga, meditação e respiração guiada são apenas alguns dos elementos que têm ganhado espaço em eventos voltados à alta performance. “A proposta é clara: quanto mais equilibrado o participante estiver, mais engajado e aberto ele estará à troca de ideias, à criatividade e à conexão com os conteúdos apresentados”, comenta a especialista.

Esse movimento acompanha a ascensão de tecnologias emergentes como inteligência artificial, blockchain e realidade mista, que têm sido integradas à experiência de eventos não como protagonistas, mas como ferramentas para potencializar o aspecto humano. “O desafio está em usar a tecnologia para amplificar vínculos reais — não para substituir interações. Essa é a chave para criar experiências memoráveis em um mundo cada vez mais digitalizado”, reforça Vanessa.

Bleisure: o novo normal corporativo

A mistura entre business e leisure (negócios e lazer) também já é realidade. O público busca estender sua permanência nos destinos dos eventos, aproveitando a infraestrutura turística, gastronômica e cultural do local. Essa tendência vem transformando a maneira como eventos são planejados, desde a escolha da cidade-sede até a curadoria das experiências oferecidas, criando oportunidades valiosas para o marketing de relacionamento, a construção de marca e a fidelização de públicos estratégicos.

“Ao incorporar o lazer como parte da experiência, os eventos passam a entregar mais do que conteúdo: oferecem pertencimento, relaxamento e inspiração. E isso tem um impacto direto na percepção da marca promotora”, afirma.

O evento corporativo deixa de ser meramente operacional e passam a ocupar um papel central nas estratégias de engajamento, marca e bem-estar. Ao integrar práticas de wellness, recursos tecnológicos e experiências de lazer autênticas, as empresas não apenas acompanham uma tendência, elas moldam uma nova cultura organizacional, mais humana, conectada e sustentável. “Promover encontros que gerem impacto emocional e deixem memórias positivas não somente é desejável, mas essencial para quem deseja se destacar em um mercado cada vez mais competitivo e centrado nas pessoas”, finaliza.

