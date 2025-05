Erros para não cometer ao tentar tirar o visto americano (O primeiro passo para chegar em seu destino dos sonhos é passar pelas burocracias exigidas. (Foto: Divulgação))

Desde passar as férias nos parques da Disney, o Natal em Nova York ou conhecer as praias da Califórnia, é inegável que os Estados Unidos chamam a atenção de turistas do mundo inteiro, principalmente por causa do imaginário construído por meio do cinema Hollywoodiano. Muitas pessoas gastam boa parte de seu tempo e dinheiro se planejando para conhecer o país e aprender mais sobre sua cultura, mas muitos acabam se esquecendo de um item que é definitivo para o sucesso ou fracasso da sua viagem: o visto americano.

O primeiro passo para chegar em seu destino dos sonhos é passar pelas burocracias exigidas. Conseguir o visto, por exemplo, é o item mais importante para quem deseja viajar, seja para turismo, estudo, trabalho ou para atletas. Nesse sentido, passar pela entrevista pode parecer uma experiência assustadora para aqueles sem o preparo adequado.

“Quando se está no consulado, a primeira impressão conta muito! O mais indicado é que o entrevistado tenha todos os documentos em mãos e de forma organizada. Saber responder com clareza as perguntas do agente consular é fundamental, pois eles vão buscar entender quais são suas motivações para viajar e quais seus vínculos com o Brasil para retornar”, explica a advogada de imigração e CEO da Salvador Law, Larissa Salvador.

Por isso, é importante lembrar de manter a calma e ser honesto sobre as razões pelas quais se quer fazer a viagem. “Eles vão conferir absolutamente tudo o que acontecer na hora da entrevista. Se uma pessoa diz algo que não está de acordo com o preenchimento do formulário e nem pelos documentos, isso levantará suspeitas e pode resultar na negação do visto”, afirma Larissa.

Outro ponto que pode atrapalhar na hora de agir é a falta de preparo emocional, pois o nervosismo em excesso pode levar a respostas confusas ou fazer com que pareça estar escondendo algo. “Tente praticar as possíveis perguntas previamente com o auxílio de um espelho, pode fazer com que você fique mais consciente de suas reações e te ajudará a ficar mais confiante no momento de dar as respostas”, sugere a advogada. “Lembre-se que o agente consular não é um inimigo, ele apenas precisa entender o que de fato você irá fazer no país. Então mantenha a calma e seja sincero”, acrescenta.

Para aqueles que possuem parentes ou amigos residentes nos EUA é importante não omitir esse fato caso seja trazido à tona. “Muitas pessoas têm conhecidos que moram no país e isso não é um problema. Contudo, ao esconder essa informação, caso seja questionada, o agente pode suspeitar da atitude, afinal, se você está indo apenas passar as férias com sua família, não teria por que não comentar isso”, alerta Larissa.

Por fim, caso não seja a sua primeira vez viajando para os Estados Unidos, mencione na entrevista. “Ser sincero sobre entradas anteriores pode ser um bom indicativo, pois o agente entenderá que você é um turista recorrente que, embora tenha viajado, voltou para seu país de origem”, finaliza a advogada.

