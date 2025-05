Últimas horas para garantir desconto na inscrição do concurso da ExpoQueijo Brasil 2025 (O concurso adota um rigoroso sistema de avaliação, desenvolvido pela EPAMIG – Instituto de Laticínios Cândido Tostes. (Foto: Divulgação))

Produtores de queijos artesanais que desejam participar do concurso internacional da ExpoQueijo Brasil – Araxá International Cheese Awards têm poucas horas para garantir o desconto na inscrição. Até esta terça-feira (20), os interessados podem se inscrever com o valor promocional de R$ 150, que permite a participação de até três queijos, cada um em uma categoria distinta. Após essa data, o valor passa para R$170.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do evento: www.expoqueijobrasil.com.br. Para cada queijo adicional inscrito, o valor cobrado será de R$ 60 até dia 20 de maio e de R$ 75 após essa data. O pagamento da taxa é feito diretamente pelo sistema de inscrição, que oferece diversas formas de pagamento para o produtor.

Reconhecimento internacional

O concurso será realizado durante a ExpoQueijo Brasil 2025 – Araxá International Cheese Awards, entre os dias 26 e 29 de junho, no Grande Hotel Termas Araxá (MG). Em 2024, a competição contou com a participação de 1.110 queijos provenientes de 14 países. O grande campeão foi o Queijo 4 Esquinas, da Quesería Ventimiglia, da Argentina. O Brasil nunca conquistou o prêmio principal, mas esteve representado por queijos de 19 estados e do Distrito Federal.

A edição deste ano terá uma restrição ainda maior no número de inscritos. Serão aceitos apenas 1.000 queijos. O concurso adota um rigoroso sistema de avaliação, desenvolvido pela EPAMIG – Instituto de Laticínios Cândido Tostes. Os jurados nacionais e internacionais, treinados especialmente para o evento, analisam os queijos inscritos com base em sete atributos sensoriais: aspecto global, cor, textura, odor, aroma, consistência e sabor.

Os queijos premiados recebem medalhas de ouro, prata e bronze em cada categoria, além do prêmio máximo, o Super Ouro, concedido ao queijo de maior pontuação entre todos os concorrentes. Nesta edição, serão cerca de 45 categorias, incluindo queijos feitos a partir do leite de vaca, cabra, ovelha, búfala e misturas.

Como participar

Podem se inscrever produtores que possuam algum tipo de registro junto às autoridades sanitárias do país de origem. O envio dos queijos deve ser feito para pontos de coleta previamente definidos, com locais no Brasil e no exterior. Os detalhes sobre embalagens e documentação também estão disponíveis no site oficial.

