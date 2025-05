1º hotel de rede internacional será inaugurado esta semana em Ouro Preto (Foto: Site do Vila Galé Collection Ouro Pret0)

A rede Vila Galé abre, em regime de “soft-opening”, no próximo dia 24, seu primeiro hotel boutique em Minas Gerais. Chamado oficialmente de Vila Galé Collection Ouro Preto e muito aguardado na cidade de 75 mil habitantes, fundada em 1711 e outrora capital da então província das Minas Gerais e elevada a Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1980. A região que integra o Circuito do Ouro atrai turistas do Brasil e do exterior o que despertou a atenção do grupo português que opera 44 empreendimentos em 4 países (Portugal, Brasil, Espanha e Cuba) empregando cerca de 4.500 pessoas de forma direta. Já é possível reservar acomodações à partir do dia 28 deste mês, as diárias para duas pessoas com café da manhã e taxas inclusas vão de R$ 1.125 em apartamento de 36m2, R$ 1.350 em unidade de 41m2, até R$ 1.575 para suítes de 56m2. Todas mesclando toques de modernidade e menções a rica história da região.

Novo hotel de luxo Vila Galé no Brasil

O Vila Galé Collection Ouro Preto funcionará no prédio histórico tombado que foi inteiramente recuperado no aprazível distrito de Cachoeira do Campo à 75 km da Savassi em Belo Horizonte e a 22 km da Praça Tiradentes em Ouro Preto. Erguida em 1779, a edificação abrigou o Primeiro Regimento de Cavalaria de Portugal no Brasil e posteriormente, também o Colégio Interno Salesiano Dom Bosco. Com um investimento de R$ 120 milhões, a nova unidade contará com uma infraestrutura completa de lazer e eventos para até 900 pessoas. Serão 182 quartos na primeira etapa que se inicia este mês e mais 46 na segunda etapa ainda sem prazo definido para entrar em operação.

Os hóspedes e passantes do hotel encontrarão três restaurantes batizados: Massa Fina, Versátil e Inevitável, além de bares, 5 piscinas aquecidas, lago com tirolesa, quadras, sala de cinema, discoteca, clube infantil, trampolim, pista de kart e uma horta pedagógica além de vinhedos e um olival. Estas duas últimas atrações, inclusive, são as grandes novidades, sendo o primeiro hotel da rede que terá produção própria de vinhos e azeites fora de Portugal.

“O clima de Cachoeira do Campo nos deu confiança para investir na produção de vinhos e azeites, seguindo o modelo bem-sucedido de Portugal. Se não atingirmos esse objetivo, ao menos teremos um belíssimo jardim”, diz Jorge Rebelo de Almeida, fundador e presidente do Grupo Vila Galé Hotéis.

As tratativas para a vinda da primeira rede internacional para a aclamada cidade histórica de Ouro Preto se iniciaram em 2021 junto a SECULT (Secretaria de Cultura e Turismo MG) e também através do fomento da Invest Minas (Agência de Promoção de Investimentos do Governo de Minas Gerais). Não por outro motivo, Jorge Rebelo, que é também arquiteto e paisagista de formação será agraciado nesta quinta-feira (22) na Assembleia Legislativa (ALMG) com o título de “Cidadão Honorário de Minas Gerais”, comenda esta concedida por iniciativa do Deputado Estadual Mauro Tramonte, um reconhecido e atuante entusiasta da indústria do turismo.

“A presença de um hotel de bandeira desta envergadura em Ouro Preto mostra a real dimensão do turismo em nossa cidade que é monumento nacional e patrimônio mundial, além de contribuir para a economia local e gerar empregos a expectativa é que o perfil dos nossos turistas se diversifique ainda mais”, atesta o Prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo.

“Portugal mais uma vez encontra abrigo em Ouro Preto. Desta vez, porém, a cidade não acolhe bandeirantes lusitanos em busca de pedras preciosas, mas sim um projeto hoteleiro de grande porte: o Vila Galé Collection. Sua chegada ao coração histórico de Minas Gerais é carregada de simbolismo e resgata laços históricos, que representa um novo marco para a hotelaria mineira, elevando o patamar da hospitalidade em uma das cidades mais emblemáticas do país”, afirma Luiz Neves de Souza, doutorando em Administração com ênfase em Recursos Humanos e Tecnologias e CEO da Lunes Hotéis.

Impacto do Vila Galé na região

O impacto sobre os recursos humanos locais será inevitável. Por um lado, o empreendimento promete gerar empregos, fomentar a capacitação técnica e valorizar talentos da região, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico. Por outro, impõe desafios à já limitada oferta de profissionais qualificados, pressionada por setores concorrentes como a mineração e serviços públicos. A presença do Vila Galé, no entanto, poderá inaugurar um novo modelo de gestão de pessoas em Ouro Preto, com foco em engajamento, formação contínua, valorização profissional e melhores condições de trabalho. Resta agora acompanhar como essa história será escrita — não apenas em cifras ou reservas, mas na transformação humana que ela poderá inspirar.

Para Rafael Duarte, gerente geral do Ville Real Hotel, situado no distrito de Santo Antônio do Leite, também em Ouro Preto e que está a apenas 10 km de distância do Vila Galé, a chegada de uma rede internacional à região de Ouro Preto, certamente nos colocará no mapa e trará grande visibilidade. “Atualmente, enfrentamos um considerável déficit de mão de obra e um empreendimento desse porte terá um grande desafio para preencher seu quadro de colaboradores de forma sustentada. No entanto, também representará uma importante alavanca para aquecer ainda mais a economia e o turismo da região. Esperamos que o impacto seja amplamente positivo, creio ainda em um aprendizado mútuo entre nós, dos meios de hospedagem já atuando no mercado a alguns anos e eles que chegam agora”.

Ambiciosos planos de expansão no Brasil

Além do Vila Galé Collection Ouro Preto, a rede já tem programada para novembro de 2025 a inauguração do Vila Galé Collection Amazônia em Belém do Pará. Para 2026, estão previstas mais quatro unidades: Vila Galé Collection Coruripe e o Vila Galé Nep Kids, ambos em Alagoas, além do Vila Galé Collection São Luís e do Vila Galé Collection Maranhão, ambos no Maranhão. Com as novas inaugurações, a marca Vila Galé somará 17 empreendimentos no Brasil, oferecendo experiências únicas que aliam conforto, tradição e o melhor da cultura local. A submarca Collection da rede Vila Galé reúne hotéis boutique exclusivos, menores que os seus tradicionais resorts, porém trazendo um conceito diferenciado. Eles primam por excelentes localizações, requinte e uma gama ampliada de atrações e de serviços ofertados.

Sobre a Vila Galé S.A.

A rede Vila Galé, fundada em 1988 na região do Algarve em Portugal é uma empresa de capital fechado integralmente português, cujo faturamento em 2024 atingiu a cifra de R$ 1,8 bilhão. Teve um crescimento exponencial nos últimos anos sendo hoje o segundo maior grupo hoteleiro lusitano.

Seu portfólio apresenta no total mais de 9.800 quartos e 24.000 leitos. No Brasil detém 12 hotéis: São Paulo, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Salvador, Camaçari (Bahia), Fortaleza, Cumbuco (Ceará), Cabo de Santo Agostinho (Pernambuco), Barra de Santo Antônio (Alagoas) e Touros (Rio Grande do Norte). Em Minas Gerais o grupo já negocia a aquisição de um terreno em Brumadinho, próximo ao Instituto Inhotim (maior museu a céu aberto do mundo) para a construção de um resort. Além de Minas Gerais, Pará, Alagoas e Maranhão, onde já tem novos projetos em andamento, a rede também foca uma futura operação em Santa Catarina onde pretende ter seu primeiro hotel na região Sul do país.

