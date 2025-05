Brasil lança novo plano de marketing turístico durante abertura do Visit Brasil Summit (Abertura do Visit Brasil Summit e lançamento do Plano Brasis (Foto: Marcio Menasce/Embratur))

A Embratur lançou, nesta segunda-feira (19), o Plano Brasis, novo Plano de Marketing Turístico Internacional do Brasil. O presidente da Agência, Marcelo Freixo, apresentou a novidade no Visit Brasil Summit, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Construído em parceria com o Ministério do Turismo e o Sebrae, o projeto sucede o Plano Aquarela, lançado há cerca de 20 anos junto com a Marca Brasil, e reposiciona e fortalece a identidade do país, ampliando a presença dos destinos brasileiros no mundo até 2027. Em solenidade na abertura do evento, o ministro do Turismo, Celso Sabino, assinou a portaria da pasta que institui a iniciativa.

LEIA TAMBÉM: 1º hotel de rede internacional será inaugurado esta semana em Ouro Preto

O lançamento marca um novo momento do turismo internacional no Brasil. Em sua fala, Freixo destacou que o Plano Brasis é “um plano de construção de país”, que traz um Brasil diverso, sustentável, democrático, “bom para visitar e bom para se viver”, e que também entende o turista como um agente na construção desse país. Entre os objetivos do projeto está alavancar a imagem turística do país no exterior, aumentar o número de turistas internacionais nos destinos brasileiros, ampliar a receita turística com viagens internacionais ao país e promover a distribuição equilibrada e sustentável do fluxo turístico internacional por todo o território nacional e fortalecer a gestão de atores de interesse para potencializar a competitividade turística internacional do Brasil.

O Plano Brasis traz consigo a mensagem de um Brasil único, mas diverso em sua dimensão continental, sua pluralidade de povos, culturas, história e biomas, com muito a apresentar, oferecer e contribuir com o mundo. O lançamento acontece quando o país registra uma série de recordes de entrada de turistas internacionais e de entrada de divisas. Para se ter uma ideia, De janeiro a abril de 2025, o Brasil registrou a entrada de 4.425.888 visitantes internacionais, 65% de todo o fluxo registrado ao longo do ano passado, indicando um avanço expressivo no setor.

Para Marcelo Freixo, presidente da Embratur, trata-se de preparar o país para os desafios do turismo no Século XXI. Freixo também destacou a importância do ex-presidente da Agência, Eduardo Sanovicz, morto em setembro de 2023, e que foi responsável pelo Plano Aquarela, e agradeceu à parceria do Ministério do Turismo e do Sebrae. “O projeto Aquarela que ele encabeçou foi ousado. Em 20 anos muita coisa acontece. Estou aqui na frente falando da Embratur, mas ninguém faz nada sozinho. Existe uma equipe extraordinária na Embratur e eles merecem o aplauso por tudo que a gente está fazendo nesse momento”, lembrou

“Não existe um Brasil para o turista e outro para o brasileiro. É um Brasil só, pra visitar e pra gente viver. Um Brasil da diversidade, da democracia. Esse plano chama Brasis. A gente tem muito orgulho desse país, que tem muita história para ser contada. A gente apresenta um plano de marketing e chama o Brasil inteiro para falar a mesma mensagem. Ninguém visita um país, a gente visita uma cidade. E por isso o plano tem que ser construído com as cidades. O turismo pode ser para o Século XXI o que o petróleo foi, só que com muito mais sustentabilidade”, disse.

LEIA TAMBÉM: Últimas horas para garantir desconto na inscrição do concurso da ExpoQueijo Brasil 2025

Freixo frisou, também, o recorde de arrecadação com o turismo internacional. Foram US$ 7,3 bilhões de dólares arrecadados só com turismo estrangeiro. “Para isso a gente precisa de um plano de marketing que coloca o Brasil no mundo e que quem venha nos visitar nos ajude a construir um país mais diverso, mais sustentável, mais participativo. Esse é o país que estamos construindo. Tem muita coisa para se fazer. Temos desafios muito concretos. Falar em inclusão é falar em quem vai narrar esse país. A inclusão não é só geração de emprego, é quem fala por nós”, acrescentou.

Interessados em conhecer o Plano Brasis podem acessá-lo clicando aqui.

Promoção internacional do Brasil

Já o ministro do Turismo, Celso Sabino, lembrou que o novo plano vai trazer unidade à promoção turística do Brasil. “Há 20 anos não existia um plano de marketing internacional no Brasil. Nesse plano, quem vier a nos suceder na Embratur e no Ministério do Turismo terá que obedecer o plano. Vou assinar uma portaria que vai estabelecer esse processo. Nossa participação nas feiras de turismo, em todas as próximas feiras, vamos estar lá, seguindo as diretrizes desse novo plano, que vai nos colocar em um outro patamar de comunicação e de apresentação dos destinos do nosso país. Saúdo a todos que trabalharam nesse plano e que ajudam o Brasil a atingir os números de turismo que temos atingido”, afirmou.

Na visão do presidente do Sebrae, Décio Lima, o Plano Brasis ajuda a despertar o país para a economia do turismo. “A economia e a vida são feitas de comportamento. Esse é o comportamento que estamos vivendo na capital brasileira do turismo, iniciando um processo que vai impulsionar muito mais aquilo que o Brasil representa. Eu trago aqui uma frase de um poeta catarinense, Lindolfo bel. Não podemos ser menores que nossos próprios sonhos. O Brasil é gigante. É o único país do mundo que tem seis biomas. O Brasil vive uma grande oportunidade da pauta da sustentabilidade. É o país que é o palco da paz, do amor e da solidariedade”, disse.

“O turismo é uma grande atividade que precisa ter visibilidade. É isso que o Celso e o Marcelo estão fazendo pelo nosso país. Nesses acontecimentos que tiraram o Brasil da 12a economia em 2022, que já nos faz estar entre as 10 economias do mundo em apenas 2 anos e 5 meses, que nos permitiram contabilizar 1,7 milhão de novos empregos só no ano passado, desses, 1,3 mi são da micro e pequena empresas. Esse é um grande momento de fazer essa construção para que a gente possa, através da liderança do ministério e da Embratur, fazer uma construção para a economia desse potencial que o Brasil ainda não acordou, que é a economia do turismo. Esses dois dias trarão uma musculatura e um otimismo para induzir com clareza essa economia”, acrescentou.

LEIA TAMBÉM: Ministério do Turismo intensifica mobilização para adesão ao Código de Conduta com foco na prevenção à exploração sexual infantil

Para o ministro da Cultura substituto, Márcio Tavares, o plano valoriza a economia criativa e cultural. “Parabenizamos a construção desse novo plano de marketing, importantíssimo e baseado na diversidade cultural como motor e grande ativo para fazer a diferença no Brasil. A economia criativa e cultural são o grande motor da economia do futuro”, destacou.

E o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, destacou a importância do plano após 20 anos do Aquarela. De acordo com Paes, os números recordes que o país vem atingindo no turismo dão segurança para o lançamento do projeto. “Os números mostram isso e vão mostrar muito mais a partir do lançamento do Plano Brasis hoje”, disse.

Participaram da solenidade de abertura e do momento da assinatura, também, o diretor de Marketing Internacional e Sustentabilidade da Embratur, Bruno Reis, o diretor de Gestão e Inovação da Agência, Roberto Gevaerd, a escritora e linguista Conceição Evaristo, a ex-presidente da Embratur e consultora e representante do turismo no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, Jeanine Pires, a vice-presidente do WTTC, Virginia Messina, e a empreendedora e guardiã da floresta, Adriane Lanawa.

Mercados Estratégicos

O Plano Brasis detalha a classificação dos mercados estratégicos e as diretrizes de marketing a serem seguidas nos próximos anos. Tais ações foram segmentadas em quatro categorias:

Mercados Consolidados , com foco em manter e diversificar a atuação em países como Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai;

, com foco em manter e diversificar a atuação em países como Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai; Mercados Essenciais , onde se busca expandir e diversificar a presença em países como Alemanha, Espanha, Estados Unidos, França, Portugal e Reino Unido;

, onde se busca expandir e diversificar a presença em países como Alemanha, Espanha, Estados Unidos, França, Portugal e Reino Unido; Mercados de Crescimento , que demandam esforços para aumentar a presença e reforçar a notoriedade em países como Canadá, Colômbia, Itália, México, Países Baixos, Peru e Suíça;

, que demandam esforços para aumentar a presença e reforçar a notoriedade em países como Canadá, Colômbia, Itália, México, Países Baixos, Peru e Suíça; Mercados de Oportunidade, que exigem maior esforço e investimento para diversificar a demanda e promover o Brasil em países como África do Sul, Austrália, Bélgica, Bolívia, China e Japão.

Construção participativa

A efetividade do novo plano vai propiciar ambientes de negócio fortalecidos, fomentar o empreendedorismo, sustentabilidade, auto estima cultural além de gerar emprego e renda em todos os destinos do país. Liderada pela equipe técnica da Embratur, a nova estratégia de marketing turístico foi desenvolvida com a participação ativa de diversos atores, incluindo representantes do trade turístico nacional e internacional. Os estados brasileiros também indicaram pontos focais que contribuíram diretamente para a construção do documento. Representantes das secretarias estaduais de turismo e dos Sebraes estaduais participaram do processo, que contou ainda com o apoio da FGV e da consultoria da Dream Factory.

LEIA TAMBÉM: Vale a viagem? Prêmios e programas de TV podem impulsionar o turismo gastronômico no Brasil

A Embratur também realizou uma pesquisa aberta, em três idiomas, voltada ao trade nacional e internacional, obtendo 2.458 respostas. Além disso, foram ouvidos gestores públicos e privados, empresários, trabalhadores do setor e pesquisadores, ampliando a escuta e garantindo uma base sólida e representativa para o plano. O plano ainda passou por validação no Encontro de Gestores de Turismo do Sebrae, na Câmara Técnica de Promoção e Apoio à Comercialização do Turismo e na 64ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Turismo.

Manifesto

Após a solenidade de abertura, o chefe de Planejamento e Criação na Dream Factory, Rômulo Carminate, apresentou o Manifesto do Plano de Marketing Turístico Internacional do Brasil. Carminate mostrou como o Brasil está preparado para os mais diversos perfis de turistas internacionais. “É muito interessante ver como a Embratur está trabalhando por dados. Tivemos a oportunidade de mergulhar nesses dados e ver diversos brasis”, disse.

De acordo com Carminate, a pesquisa levou em conta, entre outras informações, o comportamento das gerações “Y” e “Z”, que tem o hábito de consumo atrelado aos próprios propósitos. “Expressar o que acredita a partir do consumo representa muito isso que está sendo falado”, explicou. “Nós somos diversos enquanto indivíduos. Hoje, como profissionais de marketing, não colocamos as pessoas ‘em caixinhas’. As pessoas não se rotulam mais. Somos muitos dentro de uma pessoa só. E o Brasil é território da diversidade. “Olhamos para o Brasil e para o perfil do turista que se reconhece como diverso, a gente pode oferecer o que nenhum lugar do mundo pode. Existe um Brasil para cada ‘você’. Não existe nenhum lugar do mundo com uma prateleira de experiências tão grande quanto o Brasil”, afirmou o especialista.

LEIA TAMBÉM: Sabores que movem Minas Gerais: a força dos festivais gastronômicos como vetores de desenvolvimento

Visit Brasil Summit

O Visit Brasil Summit, palco para apresentação do novo plano, é uma iniciativa inédita da Embratur, em parceria com o Sebrae, e terá como tema “Futuro do Turismo, Turismo do Futuro”. O evento foi idealizado para promover uma série de painéis e debates com autoridades, especialistas e referências culturais, ambientais e do turismo no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Um marco na agenda do setor no país, o evento surge como um espaço de debates e cocriação de estratégias para fortalecer o posicionamento brasileiro como destino competitivo e atrativo para diferentes perfis de turistas internacionais.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo