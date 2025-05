Transformações na hotelaria: especialista revela tendências e desafios do setor (O especialista em hotelaria Maarten Van Sluys é o entrevistado dessa semana no Podcast Uai Turismo (Foto: Uai Turismo))

Como entender as transformações na hotelaria mundial? O Podcast Uai Turismo trouxe uma entrevista exclusiva com Maarten Van Sluys, um especialista com 37 anos de experiência em gestão hoteleira. Na conversa conduzida por Isabella Ricci, Van Sluys compartilhou sua rica trajetória em redes hoteleiras nacionais e internacionais, além de sua atuação como consultor sênior da MVS Consultoria e coordenador da Câmara de Oferta Turística de Belo Horizonte.

Eles conversaram sobre as grandes transformações tecnológicas na hotelaria desde os anos 80, destacando o papel crescente da automação e dos sistemas de gestão. Ele observou como o Brasil, embora tradicionalmente hesitante na adoção de inovações, começa a se destacar como um destino estratégico de investimentos, especialmente na hotelaria.

Ao abordar os desafios enfrentados pela hotelaria familiar, Maarten explicou a importância de adaptar estratégias para garantir a continuidade e o sucesso desses empreendimentos em um mercado competitivo. Ele também destacou a carência de mão de obra qualificada como um obstáculo crítico.

