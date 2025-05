Parque Nacional da Serra Geral celebra mais de três décadas de preservação (Parque Nacional da Serra Geral é destaque no sul do Brasil (Foto: divulgação))

O Parque Nacional da Serra Geral, que desde 2021 tem sua área de visitação gerida pela concessionária Urbia, recentemente comemorou 33 anos de criação e preservação ao meio ambiente. Este importante marco destaca esforços contínuos para conservar suas majestosas formações rochosas, ricas florestas e uma biodiversidade singular que inclui espécies ameaçadas de extinção.

Uma história de proteção

Criado em 20 de maio de 1992, por meio do Decreto Federal nº 531, o parque abrange uma vasta extensão de 8.675 km², englobando as regiões do Sul de Santa Catarina e Norte do Rio Grande do Sul. O objetivo é preservar as paisagens naturais e os ecossistemas únicos dos cânions da região. Desde que assumiu a gestão da área, a Urbia já investiu mais de R$ 37 milhões em melhorias de infraestrutura, além de mais de R$ 20 milhões em outorga para o Poder Concedente.

O Parque é famoso por abrigar o cânion Fortaleza, um dos maiores do Brasil, com impressionantes 7,5 km de extensão e paredes que ultrapassam 1.200 metros de altura em alguns pontos. Entre as trilhas populares estão a do Mirante, do Alto do Mirante, e da Pedra do Segredo, oferecendo aos visitantes uma experiência inesquecível de contato com a natureza.

Importância geológica internacional e biodiversidade riquíssima

O Parque Nacional da Serra Geral é parte fundamental do Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, reconhecido mundialmente pela UNESCO. Este geoparque abrange sete municípios e é um polo de geoturismo, destacando a importância da área para a preservação geológica e o desenvolvimento sustentável das comunidades locais.

A fauna local inclui espécies emblemáticas como lobos-guará, suçuaranas e gralhas-azuis, tornando o parque um destino ideal para os amantes da natureza. A unidade também protege rochas basálticas formadas há milhões de anos, oferecendo um raro vislumbre dos processos geológicos antigos.

Preservação e futuro

O Parque Nacional da Serra Geral continua a ser um símbolo de preservação ambiental no Brasil, equilibrando a proteção dos ecossistemas sensíveis com a promoção do ecoturismo. Destaca-se não apenas pela beleza natural, mas também pela contribuição para o conhecimento científico e o enriquecimento cultural.

Para mais informações sobre as atrações e a história do parque, visite o site oficial da Urbia e planeje sua visita para explorar essas maravilhas naturais!

A Urbia, criada pela Construcap em 2019, é especializada na gestão de parques públicos e naturais, visando preservar patrimônios históricos e ambientais, além de oferecer lazer e cultura. Com concessões no Sul e Sudeste do Brasil, a empresa administra áreas como os Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral, entre outros.

