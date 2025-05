Grão Mogol e outras vilas brasileiras concorrem ao prêmio da ONU de melhores destinos turísticos (Casa da Cultura Terezinha Vasques (Foto: Secretaria de Turismo de Grão Mogol))

Em uma iniciativa que busca projetar o turismo local no cenário internacional, Grão Mogol, que fica no nordeste de Minas na Cordilheira do Espinhaço com suas belezas naturais e histórico-cultural, é uma das oito vilas brasileiras indicadas ao prêmio da ONU. A cerimônia de premiação ocorrerá de 7 a 11 de novembro na Arábia Saudita e irá reconhecer essas charmosas vilas como melhores destinos turísticos.

Grão Mogol: Joia Mineira

Grão Mogol já é reconhecida por seu rico cenário natural e cultural. Com uma vibrante produção agrícola e culinária típica, a vila oferece experiências autênticas de turismo rural. Suas paisagens preservadas e a serenidade local fazem da cidade um destino ideal para quem busca escapismo e conexão com a história. Hospedagens rurais com vivências do cotidiano do produtor, em meio à natureza, paisagens do cerrado e a gastronomia mineira completam o cenário do município.

Outras vilas competidoras

Antônio Prado (RS): Conhecida por seu patrimônio arquitetônico italiano e vales exuberantes.

Cocanha (SP): Destaca-se pelo turismo de base comunitária e cultura caiçara.

Conceição de Ibitipoca (MG): Famosa por suas belezas naturais e hospitalidade acolhedora.

Delfinópolis (MG): Envolve-se na cultura canastreira, especialmente no Queijo Canastra.

Leoberto Leal (SC): Oferece ecoturismo e experiências culturais imersivas.

Linha Bonita (RS): Resistência cultural dos imigrantes italianos e beleza da Serra Gaúcha.

Piraí (SC): Valorizada por suas paisagens naturais e tradição germânica.

Encontro de tradição e inovação

Ao serem indicadas, essas vilas não só promovem suas belezas únicas, mas também destacam práticas de turismo sustentável que valorizam tradições culturais e naturais. O reconhecimento pelo prêmio da ONU poderá integrar duas dessas vilas à rede mundial de melhores vilas turísticas, reforçando o papel do Brasil no turismo internacional.

