Hotelaria brasileira projeta R$ 10,5 bilhões em investimentos até 2029 (Imagem criada através de IA.)

Nesta data a coluna HOTELARIA do Portal Uai Turismo celebra sua centésima edição consecutiva. Estamos juntos por aqui à 100 semanas ininterruptas trazendo notícias, bastidores, fatos, números e abordagens sobre os principais temas relacionados a hotelaria em sua total abrangência. Este colunista agradece aos leitores e ao crescente número de seguidores de nossos canais digitais, além de tantos profissionais da hotelaria e turismo que contribuem com seus depoimentos, na certeza que os conteúdos são de significativa importância para aqueles que desejam manter-se continuamente a par do que acontece neste importante segmento do turismo.

Na semana passada tive a grata satisfação em ser o convidado da vez no Podcast Uai Turismo, maravilhosamente conduzido pela editora do Portal, Isabella Ricci. Em aproximadamente uma hora de bate-papo pude abordar questões vitais acerca de nossas tendências, aspectos que nos tornaram atraentes para os investimentos internacionais, nossas características e diferenciais positivos, mas também desafios a serem superados em especial na promoção, na geração da atratividade laboral e capacitação para enfrentarmos o crescimento de forma sustentável e possibilitar as entregas dos serviços e produtos que buscamos colocar nas prateleiras do turismo mundial.

Um novo ciclo para o setor hoteleiro

Como convidado do Podcast citei que o setor hoteleiro brasileiro atravessará um novo ciclo de expansão e forte curva de crescimento. Não apenas por méritos nossos mas também por uma confluência de fatores externos positivos relativos a geopolítica, vocações naturais e relativa saturação em outros destinos turísticos historicamente consolidados.

Nesse contexto, Minas Gerais felizmente desponta como um dos protagonistas dentre os destinos que irão se beneficiar fortemente. Conforme o anuário “Panorama da Hotelaria Brasileira” em sua edição 2025, elaborado pela Hotel Invest e estudos mais recentes do FOHB (Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil), o estado é o segundo do país com maior número de hotéis em desenvolvimento, somando 21 projetos, atrás apenas de São Paulo (37). Minas Gerais supera destinos turísticos consolidados já mais maturados como Rio de Janeiro (8) e Bahia (7), se situando assim entre os principais polos de atração de investimentos hoteleiros do país nos próximos quatro anos. A tendência nacional aponta para uma concentração no Sudeste, que abriga 50% de todos os novos empreendimentos hoteleiros projetados, com destaque para a interiorização da oferta já que 73% dos projetos não são nas capitais. Minas Gerais alinha-se também a este movimento, com investimentos em todas as regiões do estado, Sul, Norte, do Mar de Minas à Cordilheira do Espinhaço.

Expansão hoteleira em Minas Gerais

Alguns dos 341 novos empreendimentos em construção citados pela SECULT como exemplo da expansão da hotelaria em terras mineiras foram o Eko Resort Canastra, em Cássia – Nova referência do turismo de natureza, religioso e de experiências em Minas, o Minas Beach Resort, em Raul Soares – Expansão de um dos maiores complexos aquáticos da Zona da Mata e um Fasano, na região de Tiradentes – Projeto este ligado ao turismo de luxo e à valorização do patrimônio histórico.

Em alusão aos projetos acima relacionados a rede Fasano afirmou no entanto não ter contrato assinado para nova operação em Tiradentes até o presente momento. Já o portentoso projeto da Serra da Canastra, Eduardo Almeida, sócio-fundador da Alma Group, idealizador do Canastra Eko Resort destaca que o empreendimento será um marco para o turismo e o desenvolvimento de toda a região através de seu complexo composto por segundas moradias em sistema de multipropriedade, hotel de luxo, bangalôs, marina, heliponto, centro de convenções, beach club, acqua park e praia privativa com 1 km de faixa de areia margeando o Lago Peixoto que faz parte da bacia hidrográfica de Furnas. “Comercializamos 50% das unidades já no lançamento, o projeto nasceu como referência em turismo sutentável, termal, religioso e de alto padrão ocupando mais de 300 mil metros quadrados com entrega prevista para 2029”, esclarece Eduardo.

LEIA TAMBÉM: 1º hotel de rede internacional será inaugurado esta semana em Ouro Preto

Em Raul Soares (Zona da Mata Mineira), o Beach Resort contará com um novíssimo hotel de alto padrão equipado com 64 apartamentos em sistema de Multipropriedade no qual cada quarto terá 13 cotistas proprietários com direito de uso de 4 semanas/ano cada um deles. “A entrega da nova fase após investimentos previstos de R$ 40 milhões deverá ocorrer em 2028” anuncia Alejandro Moreno Penagos, Diretor-Presidente da Trul Hotéis que administrará o empreendimento.

Além dos novos empreendimentos, o Governo de Minas direcionou diversos investimentos para regiões do Mar de Minas, do Circuito Liberdade, Serra do Cipó, Brumadinho, Caxambu e Poços de Caldas, consolidando o turismo sustentável e regionalizado. “Minas se preparou para crescer. Hoje, temos segurança jurídica, um ambiente favorável para investimentos e um planejamento estratégico que integra infraestrutura, cultura e turismo. A confiança dos investidores é o maior sinal de que estamos no caminho certo”, destaca o governador do Estado de Minas Gerais Romeu Zema Neto.

Vila Galé em Brumadinho

Em relação a Brumadinho foi divulgado em coletiva de imprensa no último sábado (24/5) um novo grande projeto da rede portuguesa Vila Galé. Um termo de cooperação será firmado para a construção de um resort de 308 quartos próximo da BR-381 (Fernão Dias) e do Instituto Inhotim. “Serão investidos R$ 8 milhões pelo município benfeciado com as indenizações da Vale em infraestrutura de acessos”, afirmou o secretário de governo, Guilherme Morais.

As obras começarão em 2026 com investimentos iniciais de R$ 130 milhões e prazo de construção de aproximadamente 3 anos após o licenciamento ambiental.

Boom inédito setor hoteleiro mineiro

Com empreendimentos que combinam sofisticação, hospitalidade e autenticidade, Minas Gerais vive um “boom” hoteleiro inédito, conectado ao avanço da infraestrutura, à valorização da cultura e a força da gastronomia mineira.

“Minas Gerais vive hoje um grande ciclo de prosperidade no turismo. A chegada de grandes redes, nacionais e internacionais, mostra que a economia da criatividade e da hospitalidade se tornou central na nova matriz de desenvolvimento. Estamos transformando o turismo em política de Estado, com impacto direto em emprego, renda e projeção internacional”, afirma o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas de Oliveira.

Em 2025, o setor hoteleiro brasileiro deverá investir R$ 10,5 bilhões em novos projetos, representando um crescimento de 7,8% em relação a 2024. O levantamento mostra ainda que apenas 24% dos projetos estão em capitais e que o interior tornou-se o novo centro dinâmico da hotelaria nacional como estudos anteriores de tendências citados aqui na coluna já apontavam.

LEIA TAMBÉM: Rede Hplus se consolida e busca expansão na hotelaria brasileira

Praticamente todas as redes hoteleiras tanto nacionais como internacionais focam também cidades secundárias e terciárias em suas estratégias de desenvolvimento. Na coluna da próxima citaremos exemplos de como a hotelaria independente (hotéis que não são parte de redes) podem se posicionar neste novo cenário de crescimento em suas cidades. Com a chegada de concorrentes de peso eles precisarão estar mais e melhores preparados, firmar parcerias de sucesso com plataformas que embarcam tecnologia, ecossistemas eficazes e modelos de introdução de ferramentas digitais que potencializem seus resultados. O desafio está posto e quem quiser preservar seu “lugar ao sol” precisará estar melhor estruturado.

“Nessa nova fase, o Brasil se consolidará como destino de destaque na hotelaria global, voltada para a experiência, sustentabilidade e valorização do seus recursos naturais e humanos”.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

Instagram: mvsluys e-mail: mvsluys@gmail.com WhatsApp: (31) 98756-3754

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo