Turismo na África: Brasil e Ruanda cada vez mais próximos (Reserva Wilderness Bisate em Ruanda (foto: divulgação))

Já pensou em fazer turismo na África? Talvez não, mas Ruanda é um dos países que tem despertado o interesse de viajantes que buscam experiências diferentes e únicas no continente. Considerada uma das nações mais seguras para se visitar na África, o setor turístico é uma importante fonte de divisas para o país. Ampliando o portfólio de segmentos, a Embaixada de Ruanda no Brasil realizou em 23 de maio, em Brasília (DF) um evento para apresentar outras oportunidades para brasileiros, entre elas turismo e agricultura.

Agricultura e turismo na África caminham juntos

Em parceria com a Planner Investimentos, a mesa redonda “Segurança Alimentar de Ruanda e Oportunidades de Investimento” contou com a presença do Ministro de Agricultura e Recursos Animais de Ruanda, Mark Cyubahiro Bagabe. Durante o encontro com ministros, lideranças brasileiras e empresários foram apresentadas e discutidas oportunidades de desenvolvimento e investimento nos setores de agricultura e agronegócio em Ruanda.

Fabiana Ceyhan, presidente da Abrajinter. ministro de Ruanda Mark Bagabe e Anet Baingana, embaixatriz de Ruanda no Brasil (Foto: divulgação)

Mark Cyubahiro Bagabe apresentou os avanços e desafios do país africano na construção de sistemas agroalimentares mais sustentáveis, inclusivos e resilientes ao clima. Destacou a importância estratégica da agricultura no país, que representa 25% do PIB e emprega grande parte da população jovem. Também compartilhou com os presentes iniciativas do programa nacional Legacy, que tem como meta elevar o crescimento agrícola de 2% para 6%, reduzir a insegurança alimentar e a desnutrição, além de expandir a participação das mulheres no setor. Foram apresentados investimentos prioritários em culturas como abacate, pimenta e batata, além do fortalecimento das cadeias de valor do frango e da carne bovina por meio de parcerias público-privadas.

A fala também evidenciou o compromisso do país com a transformação rural, o uso de tecnologias agrícolas, a diversificação produtiva e a atração de investimentos internacionais com incentivos fiscais e estrutura robusta. A experiência ruandesa foi apresentada como exemplo de como políticas públicas articuladas podem enfrentar os desafios da mudança climática, da pobreza e da segurança alimentar. O que, inclusive, impacta a indústria turística local.

Atrativos turísticos em Ruanda

Ruanda é um país da África Oriental sem saída para o mar e com paisagem verde e montanhosa. O turismo tem crescido consideravelmente, impulsionado principalmente pela observação de gorilas das montanhas e pelo desenvolvimento de outros produtos turísticos, como safáris e atividades culturais. O famoso Parque Nacional dos Vulcões – que abriga gorilas das montanhas e macacos dourados – é muito procurado por visitantes de todo o mundo. O parque também abrange o monte Karisimbi, com 4.507 metros de altitude, e 4 outros vulcões florestados.

No sudoeste fica o Parque Nacional de Nyungwe, com uma antiga floresta tropical montanhosa que é o habitat de chimpanzés e outros primatas. A melhor época para visitar Ruanda é na estação seca, de junho a setembro, momento oportuno para o avistamento de gorilas e quando os turistas têm melhores condições para caminhadas. É necessário um visto para entrar em Ruanda, mas existem opções de visto na chegada para turismo ou negócios.

