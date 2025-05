Descubra os desafios e benefícios de uma viagem em grupo: nova pesquisa revela tudo ((Foto: Freepik))

Planejar uma viagem em grupo costuma começar com entusiasmo: surge o grupo no WhatsApp, as sugestões de roteiro, os memes e a empolgação para criar memórias juntos. Mas basta a viagem começar para que o encanto dê lugar a pequenos atritos. Enquanto uns querem acordar cedo, outros preferem dormir até mais tarde e relaxar; há quem busque contato com a natureza e quem prefira explorar a vida noturna. No papel, a companhia é perfeita — mas na prática, conciliar interesses e ritmos diferentes pode transformar a experiência em um verdadeiro teste de convivência.

Foi para entender esse equilíbrio delicado entre afeto e conflito – além de outros aspectos sobre a forma como os brasileiros viajam – que a Imaginadora – agência de marketing para turismo, relações públicas e eventos com ampla experiência na promoção de destinos, parques e marcas – lançou o estudo “Um Novo Jeito de Viajar”, ouvindo mais de mil pessoas de todas as regiões do país.

Entre os dados mais reveladores está o desejo de compartilhar a jornada: 59,1% dos brasileiros preferem viajar com familiares, 48,3% com parceiros(as) e 21,2% com amigos. Apenas 17,3% dizem gostar de viajar sozinhos. Criar momentos especiais com pessoas queridas é o principal valor para 65,9% dos entrevistados, seguido por ter companhia para explorar ambientes novos (50,6%). Mas, junto com o afeto, vêm os desafios: 42,7% apontam a diferença de interesses na programação como o maior obstáculo em viagens em grupo, seguidos pelo descompasso de ritmos (36,1%) — como acordar cedo versus dormir até mais tarde, — descumprimento de horários combinados (36,3%), falta de colaboração prática (22%) — como ajudar a carregar malas ou montar roteiros — e até questões pessoais, como ronco ou hábitos incômodos durante o sono (16,7%).

Há ainda quem se sinta desconfortável com insegurança excessiva (21,3%) ou com a falta de habilidade digital (7,6%) do companheiro de viagem. A mesma porcentagem de pessoas (7,6%) afirma que nada os incomoda.

Embora 61% considerem ideal viajar em grupos pequenos (de três a cinco pessoas), a gestão prática do grupo nem sempre é simples: 40% preferem dividir os custos à medida que eles acontecem e 30.4% determinam o valor que cada pessoa deve pagar antes da viagem. Já sobre o tempo de planejamento para a viagem, 37.5% se preparam com dois ou quatro meses de antecedência e 28.1%, entre cinco e seis meses de antecedência.

A pesquisa “Um Novo Jeito de Viajar” revela que, por mais afetuoso que seja o grupo, viajar junto também exige tolerância, alinhamento, disposição para ceder, jogo de cintura e empatia.

Com o lançamento desse estudo, a Imaginadora anuncia a criação de seu núcleo de pesquisa voltado ao turismo, ampliando sua atuação estratégica e passando a oferecer não apenas serviços criativos de promoção e eventos, mas também inteligência de mercado. A proposta é fornecer dados concretos e análises comportamentais que ajudem o setor a entender melhor o viajante brasileiro e desenvolver ações mais eficazes, segmentadas e alinhadas às transformações do mercado. O relatório completo será apresentado em eventos e webinars ao longo dos próximos meses.

“A criação do nosso núcleo de pesquisa é um passo natural dentro da nossa missão e completa o portfólio da Imaginadora, que se posiciona como um hub de soluções para destinos, parques temáticos e demais empresas do ecossistema do turismo. Queremos contribuir para as estratégias de nossos clientes entregando dados reais. E entender o comportamento do seu público é matéria prima para o acerto. Os desejos dos turistas estão em constante transformação e os destinos também. Empresas que não saem à campo para conhecer para quem vendem, arriscam seus investimentos, agem com base em palpites, preferências pessoais e não com conhecimento”, afirma Ana Donato, sócia-diretora da Imaginadora.

