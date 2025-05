Tecnologia: totens de autoatendimento transforma a hotelaria brasileira ((Foto: Divulgação Accor))

A tecnologia transforma o autoatendimento em um grande diferencial e abre caminho na hotelaria brasileira com a implementação de uma nova tecnologia: um totem de auto check-in, para aprimorar a experiência dos hóspedes. A novidade, que já está em operação no ibis budget São Paulo Jardins e no ibis budget São Paulo Frei Caneca, promete tornar o processo de chegada mais ágil e eficiente, com uma redução média de 70 a 80% no tempo de atendimento. O sistema permite que o hóspede realize o check-in de forma autônoma em cerca de 90 segundos.

Antes da chegada, o hóspede recebe um link para preencher seus dados, enviar documentos e realizar o reconhecimento facial. No hotel, basta confirmar as informações no totem, efetuar o pagamento se necessário, e gerar a chave eletrônica do quarto, que estará pronta para o hóspede acessar imediatamente. O processo é simples e pode ser finalizado rapidamente, sem a necessidade de interações demoradas. Embora já utilizada em outros setores, a tecnologia de autoatendimento ainda é uma novidade na hotelaria – e tem a Accor como pioneira. “A implementação do totem de auto check-in é um avanço significativo para a Accor e para a hotelaria como um todo. Estamos sempre em busca de soluções que tragam mais praticidade e agilidade para nossos hóspedes, sem abrir mão da excelência no atendimento.

Abrir o caminho no setor para essa tecnologia é muito importante para nós e acreditamos que a expansão desse projeto trará benefícios ainda maiores para nossos clientes, colaboradores e para a evolução da hotelaria como um todo” afirma Marcelo Salomão, SVP de Tecnologia Accor Américas na divisão Premium, Midscale & Economy.

Empresas parceiras

Desenvolvida em parceria com empresas especializadas em soluções tecnológicas TAG EXPRESS e GRUPO LINE, além do apoio dos parceiros homologados Fiserv, Assa Abloy e Onity, a plataforma de autoatendimento segue os mais altos padrões internacionais de segurança da informação. Todo o sistema foi projetado em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR), garantindo o tratamento seguro, ético e transparente dos dados pessoais dos hóspedes. O recurso de reconhecimento facial, utilizado exclusivamente para validar a identidade do cliente no momento do check-in, acrescenta uma camada extra de segurança à operação. As informações são armazenadas com segurança em ambiente em nuvem, assegurando alta integridade dos dados e total aderência às legislações vigentes.

Segundo Olivier Hick, COO Accor Brasil na divisão Premium, Midscale & Economy, a tecnologia também melhora a operação interna dos hotéis: “O sistema libera os colaboradores para oferecerem em um atendimento mais personalizado, focado nas necessidades do hóspede o que eleva a qualidade da experiência do cliente e torna a operação mais eficiente.”

A gerente geral do ibis budget São Paulo Jardins, Amanda Amorim, confirma os resultados positivos: “A aceitação dos hóspedes tem sido excelente. Reduzimos significativamente as filas e conseguimos acomodar mais pessoas em menos tempo” conclui. A Accor planeja a expansão dos totens de autoatendimento para outras unidades no país e, em médio prazo, para hotéis da rede em diferentes países das Américas. A longo prazo, a empresa pretende transformar o auto check-in em um novo padrão operacional, inclusive oferecendo a tecnologia para outros players do setor, consolidando sua liderança em inovação e eficiência na hospitalidade.

