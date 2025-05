Embratur e o crescimento do turismo no Brasil: entrevista com Marcelo Freixo - (crédito: Uai Turismo)

Marcelo Freixo, presidente da Embratur, destacou em entrevista no podcast Uai Turismo, o cenário positivo que o Brasil vive no setor turístico e o crescimento do turismo no país. Freixo, natural de Niterói, Rio de Janeiro, com histórico de atuação legislativa, celebrou os recordes de visitantes e receitas que o país tem alcançado. Segundo a Embratur, em 2024, o número de turistas internacionais no Brasil cresceu significativamente, consolidando o país como um destino desejado.

O presidente da Embratur enfatizou a importância da estruturação e profissionalização do setor, alcançando um aumento de 7,3 bilhões de dólares em receita. Com parcerias estratégicas, como a do Sebrae, a Embratur tem conseguido financiar ações promocionais internacionais eficazes, potencializando ainda mais a imagem positiva do Brasil no cenário global.

Freixo destacou também a relevância de integrar cultura ao turismo, promovendo iniciativas como o afroturismo e parcerias no setor audiovisual, visando fomentar uma imagem mais diversa e rica do Brasil. O compromisso com a sustentabilidade e a valorização da diversidade cultural foram temas centrais abordados durante a entrevista.

O presidente da Embratur ainda falou sobre a relação com o Ministério do Turismo e com o ministro Celso Sabino. Com perspectivas otimistas para 2025, Freixo prevê um aumento significativo no número de turistas, antecipando metas que inicialmente estavam previstas para 2027.

