Descubra a magia de Gonçalves: um refúgio encantador na Serra da Mantiqueira (A cidade de Gonçalves parece que saiu de um conto sobre o interior de Minas (Foto: Uai Turismo))

Imagine um lugar onde o tempo parece desacelerar, onde o ar puro da montanha revigora a alma e as paisagens de tirar o fôlego fazem o coração bater mais forte. Este lugar é Gonçalves, um tesouro escondido no Sul de Minas Gerais na Serra da Mantiqueira que encanta visitantes com sua beleza natural e hospitalidade calorosa.

A cidade é diferente do que se possa imaginar de uma típica cidade pequena de Minas Gerais. Por lá a vida não acontece ao redor da igreja do centro, mas nas ruas vicinais que escondem bares, restaurantes, lojinhas e até galeria de arte. Além disso, as pousadas mais charmosas estão escondidas em estradinhas de terra que levam a pequenos paraísos. Inclusive, ir para Gonçalves e não explorar as trilhas, paisagens e cachoeiras é um pecado maior que não visitar a igrejinha mineira.

Para encontrar natureza e aventura, uma das excelentes opções são os passeios oferecidos pelo receptivo “Caminhos da Fer”. A bordo de um veículo 4×4, cada jornada se transforma em uma exploração fascinante, revelando cachoeiras escondidas, trilhas que serpenteiam a mata e vistas panorâmicas de cair o queixo. Fernanda, mais conhecida como Fer é uma apaixonada pela região e compartilha histórias e curiosidades, enriquecendo o passeio com conhecimento local. É uma experiência que transcende o simples turismo e toca a essência da Serra da Mantiqueira.

Os terrenos são bem acidentados, por isso o ideal é passear em veículos apropriados e com quem conhece bem os caminhos (Fotos: Uai Turismo)

Gastronomia que aquece a alma em “O Velho e o Bar”

Quando o apetite chamar, “O Velho e o Bar” aguarda com sabores que aquecem a alma. Este renomado restaurante combina o melhor da culinária regional com um toque de inovação, criando pratos que são verdadeiras obras de arte culinária.

Já na chegada a decoração impressiona. Parede de tijolinho do lado de fora, três charmosas portas azuis e uma placa rachada bem antiga escrita à mão “o Velho e o bar”, que com o desenho de uma taça tentam simplificar a experiência gastronômica que se encontra do lado dentro. Com decoração intimista, móveis antigos e toques mineiros e franceses já se percebe que os pratos vêm acompanhados de muito conhecimento.

O Chef Jurandyr e a placa que já estava por lá quando ele chegou (Fotos: Uai Turismo)

Comandado pelo Chef Jurandyr Paixão, ele une técnicas francesas aos produtos já reconhecidos da Mantiqueira. Das entradas ao prato principal, do peixe às carnes, dos vegetais aos temperos, o restaurante é parada obrigatória para quem busca alta gastronomia sem frescura. Se você der sorte, o chef Jurandyr mesmo irá te servir acompanhado e uma boa prosa mineira.

Refúgio de Tranquilidade na Pousada Bicho do Mato

Após um dia repleto de descobertas, a Pousada Bicho do Mato oferece o refúgio perfeito para relaxar e se reenergizar. Aninhada em meio à natureza exuberante, a pousada proporciona um acolhimento caloroso e acomodações que mesclam charme rústico com conforto moderno. Ao amanhecer, o canto dos pássaros e um café da manhã repleto de sabores locais dão início a mais um dia de aventuras e contemplação.

Com apenas 8 chalés e estrutura impecável, o serviço é praticamente exclusivo. Entretanto, a pousada conta piscina interna climatizada, ofurô, sala de TV, sala de brinquedos e trilha de mata nativa que ao caminhar você só precisa parar, respirar e contemplar.

A pousada é pequena e charmosa em meio à natureza exuberante da Serra da Mantiqueira (Fotos: Uai Turismo)

A pérola da pousada – tal qual Gonçalves é conhecida como a pérola da Mantiqueira – é sem dúvidas o Restaurante Sauá, comandado pelo jovem Chef Vitor Pompeu. Ele é um protagonista na busca por produtos e pequenos produtores da Mantiqueira e reflete em seus pratos a culinária regional e técnicas da gastronomia moderna.

O Restaurante Sauá, que fica dentro da pousada, combina excelente gastronomia com o charme da vida no campo em Minas Gerais (Fotos: Uai Turismo)

Gonçalves não é apenas um destino, é um convite para redescobrir a simplicidade e a beleza da vida. Entre os picos majestosos da Mantiqueira, cada visitante se torna parte de uma história onde o contato com a natureza, a cultura local e a gastronomia se entrelaçam em harmonia. Deixe-se encantar por Gonçalves e leve consigo memórias que aquecerão seu coração por muito tempo.

