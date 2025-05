Festas juninas: chegou a temporada mais querida do ano! (Festas Juninas umas das maiores tradições da capital mineira (Foto: BS Fotografia) )

Bandeirinhas no alto, sanfona afinada e cheiro de milho assando no ar, é tempo de Festas Juninas em BH, a capital mineira entra em clima de alegria e tradição, com a chegada da época mais caipira do ano. Junho e julho, transformam BH num verdadeiro arraial a céu aberto, onde a cultura popular brilha em cada canto da cidade.

Quadrilhas animadas, forró pé-de-serra, comidas típicas de dar água na boca e aquela energia contagiante que só o povo mineiro sabe oferecer.

Das escolas aos clubes, das praças aos bairros mais tradicionais, tudo se enfeita com balões, fitas coloridas e sorrisos prontos para celebrar São João, São Pedro e Santo Antônio.

Em BH, as festas juninas vão além da diversão: são um patrimônio afetivo e cultural. É o reencontro com as raízes, com a infância, com a simplicidade da roça, tudo isso sem sair da capital. O jeitinho mineiro se mistura ao som do triângulo e da zabumba, criando uma atmosfera única que conquista moradores e turistas.

E tem de tudo: quentão, canjica, pé-de-moleque, pamonha, milho cozido, caldo quente, fogueiras que aquecem o coração e danças que unem gerações. É a cidade inteira celebrando a cultura, a religiosidade e a alegria de viver, se tem uma época que representa o espírito acolhedor e festeiro de BH, é essa.

Vista seu xadrez, capriche no bigodinho e no vestido de chita, aproveite as festas juninas, porque em Belo Horizonte, o forró é garantido e a diversão é por conta da casa.

BH em clima de arraial

As festas juninas estão de volta com tudo! Prepare seu chapéu de palha, sua camisa xadrez e venha viver a tradição com muita música, dança, comida boa e alegria. Belo Horizonte e região vão ferver em junho e julho com uma sequência imperdível de festas juninas que misturam tradição, cultura e diversão para todas as idades. Grandes nomes da música nacional, gastronomia típica de dar água na boca, quadrilhas, touro mecânico, espaços kids e open bars caprichados prometem transformar a capital mineira como um dos destaques das comemorações juninas no Brasil.

Programe-se para as festas juninas

Festa Junina Chevals, Vale do Sol (31/05)

Dia 31 de maio, a partir das 16h, o Centro Hípico Vale do Sol se transforma num arraial sofisticado com Thiago Martins, Rick & Ricardo e DJ Vavá. O evento conta com open food e open bar premium, quadrilha tradicional, cenografia de tirar o fôlego e muitas delícias típicas.

???? Rua Atlas, 464 – Nova Lima

Arraiá do Blues – Praça Alaska, Sion (07/06)

Já imaginou um arraiá ao som de country, folk e blues? Pois é exatamente isso que o Projeto BH Cult preparou para 07 de junho, a partir das 12h, com shows da Matahari, Country Roads e alunos da Escola Avantgarde, o evento promete ser diferente e imperdível.

???? Praça Alaska – Sion

Arraiá do Buritis – UniBH, Buritis (07/06)

O Arraiá do Buritis completa 5 anos e no dia 07 de junho, a partir das 14h, com uma super programação no campus do UniBH. O show principal será de Paulo Ricardo (ex-RPM) e tem ainda Geisinha e o Baile do Maguá. A praça de alimentação tem mais de 50 pratos típicos e o evento é Pet Friendly.

???? Av. Prof. Mário Werneck, 1685 – Buritis

Arraiá do Labareda – Clube Labareda, Itapoã (14/06)

No dia 14 de junho, a partir das 16h, o tradicional clube na Av. Portugal recebe Quadrilha do Milho Verde, Orquestra Mineira de Viola, Trio Lampião e a dupla Henrique & Manoel. O destaque vai para o carrossel de costela assinado pelo Big Churrasco e a decoração especial.

???? Av. Portugal, 4020 – Itapoã

Arraiá São Bento – Mirante Meet, São Bento (14/06)

Também no dia 14 de junho, a partir das 14h, o bairro São Bento recebe um dos arraiás mais aguardados, com shows da sensação Bruna Lipiani, banda Saidera (sucessos do Skank) e Paulino Alabart. Comidas típicas, espaço kids e promoções para aniversariantes completam o dia.

???? Av. Raja Gabaglia, 2671

São João com Alceu Valença – Praça dos quatro elementos, Jardim Canadá (05/07)

No dia 5 de julho, a Praça Quatro Elementos será tomada por bandeirolas e muito forró! Alceu Valença traz seu show “Meu Querido São João”, celebrando os ritmos nordestinos com grandes sucessos como Anunciação, Coração Bobo e Tropicana. Tem ainda Du Monteiro no sertanejo, espaço kids, touro mecânico, gastronomia típica e áreas VIPs como o Espaço Girassol e Tropicana.

???? Jardim Canadá – Nova Lima

