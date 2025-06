Retorno histórico do Vapor Benjamim Guimarães: a joia das águas do São Francisco revive - (crédito: Uai Turismo)

Retorno histórico do Vapor Benjamim Guimarães: a joia das águas do São Francisco revive (O Vapor Benjamim Guimarães, única embarcação a vapor em operação no mundo, volta a navegar nas águas do Rio São Francisco após cinco anos de cuidadosa restauração (Foto Josuan Moraes Jr./Imprensa MG))

Neste domingo o emblemático Vapor Benjamim Guimarães reinicia sua majestosa jornada nas águas do Rio São Francisco, em um evento que promete emocionar a cidade de Pirapora, no Norte de Minas. A embarcação, única em operação no mundo, é mais do que um meio de transporte, é um legado vivo que reaviva a memória cultural da região.

Restauro e renascimento do Vapor Benjamim Guimarães

Após um minucioso processo de restauração ao longo de cinco anos, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG) e pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG) em parceria com a Prefeitura de Pirapora, o vapor retorna completamente renovado. Este trabalho incluiu desde a troca do casco até a restauração do maquinário e dos elementos históricos da embarcação, assegurando sua integridade centenária.

Coincidindo com o aniversário de 113 anos de Pirapora, o retorno do Benjamim Guimarães simboliza o renascimento de um dos maiores ícones da cidade. Construído nos Estados Unidos em 1913, o vapor é uma relíquia com 43,85 metros de comprimento, propulsão a roda de pás e uma rica história que se entrelaça com as águas do Mississippi, Amazonas e, finalmente, o São Francisco desde 1920.

João Paulo Martins, presidente do Iepha-MG, destaca: “Restaurar o Benjamim Guimarães é vivenciar o patrimônio que se transforma em memória coletiva.” A revitalização foi possibilitada por um investimento de R$ 5,8 milhões, fruto de uma parceria entre Iphan, Iepha-MG e o Ministério de Minas e Energia.

Impacto no turismo e cultura

O retorno do vapor não só reforça o turismo cultural da região, mas também fortalece a identidade ribeirinha de Pirapora. Embarcar no Benjamim Guimarães é uma experiência que conecta passado e presente, promovendo o desenvolvimento sustentável local e celebrando a rica cultura das águas.

Para Leônidas de Oliveira, secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais, este é um “reencontro com a alma do povo mineiro e ribeirinho”. O vapor, que continua a desbravar o Velho Chico, é um símbolo de esperança e resiliência, testemunhando histórias de fé e luta.

O retorno do Vapor Benjamim Guimarães marca um capítulo memorável para Pirapora, reafirmando seu caráter de patrimônio cultural e reforçando sua capacidade de atração turística. Uma jornada que promete continuar a inspirar gerações ao longo das margens do lendário Rio São Francisco.

