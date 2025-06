UNNA Hotéis: soft brand que está revolucionando a hotelaria independente (Imagem gerada através de IA)

Fundada em 2016 como rede de hotéis econômicos no conceito “Lifestyle”, a UNNA HOTÉIS se reinventou no final de 2022 mudando sua estratégia e se convertendo em uma “soft brand” (marca suave) visando proporcionar aos hotéis independentes as melhores práticas de gestão e soluções tecnológicas, usualmente presentes apenas nas grandes redes hoteleiras detentoras de “hard brands” (marcas fortes).

A diferença básica entre ambas são os custos menores de implantação e conversão já que, via de regra os hotéis preservam seus nomes de origem mantendo a comunicação visual pré-existente. Em paralelo entretanto oferece em seu bojo de serviços a experiência operacional da HOTELARIA BRASIL fundada à 20 anos e presente em seus atuais 16 hotéis. “Entre nossos diferenciais destacamos o programa de fidelidade, serviços “pay per use”, equipes comerciais em diferentes localidades, gestão de Revenue Management, E-Commerce, implantação hoteleira e capacitação das equipes através da Universidade Corporativa da própria rede”, revela Márcio Lacerda, CEO da Hotelaria Brasil.

O difíceis anos da pandemia deixou legados importantes para todos os segmentos das atividades econômicas em geral. Para nós na hotelaria, um dos setores mais rapidamente e fatidícamente afetados devido a abrupta interrupção das viagens, eles trouxeram ensinamentos vitais. A busca por maior eficiência operacional atrelada a transformação digital em larga escala. A tecnologia é sem dúvida um atalho para potencializar resultados e sustentar a lucratividade dos negócios aos seus investidores. Acima de tudo embarcar soluções desta natureza não são apenas custo e sim, de fato, investimento em prol da eficiência.

“Para dar suporte ao hoteleiro independente a UNNA HOTÉIS desenvolveu um ecossistema de tecnologias diversas que englobam todas as necessidades envoltas na inteligência de dados, distribuição e experiências dos clientes adequadas e consequente performance. Para ser mais específica acredito que o ganho de eficiência começa pela correta análise e depuração de dados pré-venda chegando até o processo final de compra não esquecendo obviamente da experiência do hóspede durante sua estada no hotel” explica a coluna Karol Garrett, CEO da “soft brand” UNNA HOTÉIS.

Tecnologia a serviço da hotelaria

Através do uso da I.A. é possível estudar benchmarks e coletar dados da geolocalização desde as consultas de clientes nos diretórios digitais e buscadores online assim entender melhor as expectativas dos consumidores. Já a distribuição vai muito além do uso dos tradicionais “channel managers” (Omnibees, HSystem, Cloudbeds, etc.) para comercializar a totalidade do inventário. Tudo começa pelo cadastro adequado de categorias e disponibilidade por tipo de acomodação nos respectivos PMS’s (Sistema de Gestão Hoteleira). Com a introdução de ferramentas tecnológicas, erros ou demoras de inserção de informações no sistema são afastados já que a real disponibilidade e tarifa ideal estarão disponíveis em tempo real. Por fim soluções digitais ajudam a mapear e entender a qualidade do serviço prestado e também possibilitam que, ainda durante a estada o hóspede consiga solicitar e avaliar serviços variados no hotel.

Para se tornar um parceiro da UNNA o hotel passa por um descomplicado processo de homologação, validação de padrões mínimos e escolha customizada dos pacotes que melhor se adequem à realidade de cada empreendimento.

“Além dos planos “Unna Connect” e “Unna Advanced” temos também opção de “pay per use” no qual o hotel, junto com nossa assessoria direta, monta seu pacote de soluções ideal podendo incluir ou excluir ferramentas quando desejar. Isso permite testar tecnologias e serviços sem a obrigatoriedade de permanência por tempo mínimo (fidelidade) além de poder contar com todo apoio da nossa equipe de assessoria de imprensa, marketing e implantação”, atesta Karol.

Hotelaria Brasil e UNNA Hotéis: redes premiadas

Os hotéis administrados pela Hotelaria Brasil e Unna Hotéis foram reconhecidos pela excelência em hospitalidade no Traveller Review Awards 2025, a premiação anual da Booking.com, que chega à sua 13ª edição.

Todas as unidades de ambas as redes foram vencedoras deste prêmio, que celebra experiências excepcionais ofertadas aos hóspedes com base nas avaliações dos mesmos. A comenda endossa a qualidade dos hotéis da Hotelaria Brasil: I Am Boutique Campos do Jordão by Unna (SP), Days inn Cascavel by Wyndham (PR), I Am Design Hotel Campinas (SP), I Am Design Hotel Itapema (SC), Matiz Hotel Jaguariúna, Trento Hotel Guaíra (PR) e o Tryp By Wyndham Brasília. A premiação é um resultado do compromisso da empresa em garantir a satisfação dos hóspedes por meio de produtos e serviços: “Investimos continuamente em treinamentos com profissionais altamente qualificados, na conservação dos empreendimentos e no bom gerenciamento dos mesmos”, destaca Márcio.

Para Karol Garrett, “O prêmio consolida ainda mais a parceria entre a Unna e Hotelaria Brasil. Uma de nossas vertentes de análise e acompanhamento nos hotéis é a pesquisa de satisfação e análise de todos os reviews, comentários individuais de hóspedes e qual é o nível de satisfação de cada cliente. A performance de vendas e receita precisa estar conectada com a operação hoteleira e com experiência do nosso cliente ao se hospedar conosco”.

“Estamos imensamente felizes e gratos a cada um dos nossos hóspedes que dedicou um momento para compartilhar sua experiência e nos avaliar na Booking. Esse reconhecimento é fruto de muito trabalho e dedicação para oferecer momentos inesquecíveis por meio de um serviço atencioso e acolhedor”, diz Betty Lacerda, sócia do I am Boutique Campos do Jordão by Unna em São Paulo, um dos empreendimentos premiados.

Já o Trento Hotel Guaíra, completou no último dia 1º de março, dois anos de operação. Fruto de uma parceria com a Unna Hotéis e a Hotelaria Brasil, empresa que é responsável pela parte comercial e da distribuição, além de zelar pela relação com um dos principais parceiros do hotel, justamente a Booking.com. “A plataforma, que hoje é o nosso principal canal de vendas, nos concedeu a elevada nota 9, o que demonstra que estamos no caminho certo ao proporcionar um excelente produto e experiências de hospedagem diferenciadas em nossa região. Parcerias fortes como essas fazem nosso negócio prosperar cada vez mais”, afirma Juliano Macedo, CEO da JAM & LT, administradora do Trento Hotel Guaíra, no interior do Paraná.

Sobre a Hotelaria Brasil

Rede hoteleira multimarcas, presente em várias regiões do Brasil, oferecendo qualidade em serviços Luxo, Lifestyle, Upscale, Midscale e Econômico desde 2003. Além de suas marcas próprias: Matiz e I Am ela é master franqueada no Brasil da marca Hampton by Hilton. Considerada pela Hilton Worldwide em 2019, para toda a América e Caribe, como a melhor implantadora de empreendimentos hoteleiros com o Projeto do Hampton by Hilton Guarulhos Airport. Parceira estratégica dos principais grupos hoteleiros do mundo, como: Marriott, Wyndham (Tryp, Ramada e Days Inn) , IHG, Hilton (Hampton) e Louvre (Golden Tulip).

Desenvolvedora da Startup Unna Hospitality – Inteligência em Hotelaria. Gestora de empreendimentos em multipropriedade e premiada como “GREAT PLACE TO WORK” em repetidas ocasiões.

Sobre a UNNA HOTÉIS (Inteligência em hotelaria)

Hotel Tech (Startup Hoteleira) com propósito de trazer mais eficiência com soluções Tech nas principais áreas estratégicas da hotelaria, além de implantar manuais operacionais UNNA. Disponibiliza ainda um ecossistema de Inovação, Tecnologia e Boas Práticas para a indústria da hotelaria independente manter-se constantemente atualizada, possibilitando seu incremento de competitividade no cada dia mais disputado e desafiador mercado da hospitalidade.

Para mais informações, acesse o site da UNNA Hotéis, envie um e-mail para parcerias@unnahoteis.com.br ou fale pelo WhatsApp: (11) 4571-2150.

“Nunca foi possível atingir resultados diferentes (melhores) fazendo as mesmas coisas. A tecnologia em constante evolução nos ensina isso o tempo todo de maneira irrefutável”.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

Instagram: mvsluys

LinkedIn: maartenvs1

E-mail: mvsluys@gmail.com

WhatsApp: (31) 98756-3754

