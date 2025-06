Os brasileiros ainda amam Miami e foram recorde de visitantes em 2024 ((Foto: divulgação Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) )

O Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) celebrou um ano de desempenho excepcional para o turismo, com um número recorde de visitantes em 2024, incluindo um aumento significativo de turistas brasileiros. No evento anual “State of the Travel & Tourism Industry”, o GMCVB destacou os benefícios econômicos que o setor proporciona ao condado. Mais de 600 participantes, incluindo parceiros da indústria, autoridades governamentais e líderes comunitários, reuniram-se na Jungle Island para celebrar o sucesso do turismo em Greater Miami e Miami Beach, um dos principais motores da economia local.

Melina Martinez, Diretora de Marketing e Comunicação do Greater Miami Convention and Visitors Bureau conversou com o Portal Uai Turismo

Melina Martinez, Diretora de Marketing e Comunicação da instituição, destaca a importância do mercado brasileiro para Miami e Miami Beach, um relacionamento que se fortalece há décadas. Após a pandemia, o Brasil rapidamente se recuperou como um dos maiores mercados internacionais para Miami, atualmente ocupando a segunda posição.

Nos primeiros seis meses de 2024, 254.000 brasileiros visitaram a cidade, representando um aumento de 14% em comparação ao ano anterior, evidenciando o carinho especial que os brasileiros têm por Miami. A cidade é vista como um destino seguro, onde os visitantes podem se sentir à vontade ao usar seus celulares e joias.

A presença do idioma é um grande facilitador: muitos locais falam espanhol e até português. Além disso, Miami é famosa por suas oportunidades de compras, especialmente em eletrônicos, com preços imbatíveis durante todo o ano.

Melina enfatiza que Miami oferece muito mais do que praias e compras. Há um esforço constante em mostrar aos turistas brasileiros outras experiências únicas, como explorar os Everglades, participar de tours gastronômicos, visitar a vinícola de frutas exóticas em Homestead e assistir a jogos de basquete e beisebol.

Para aproveitar ao máximo o que Miami tem a oferecer, recomenda-se uma estadia de pelo menos sete dias. Viajar nos meses de verão também é vantajoso, pois hotéis oferecem pacotes especiais, além de eventos como o Miami Spa e o Miami Spice, que proporcionam experiências gastronômicas e de bem-estar a preços acessíveis.

Miami também se firma como a capital mundial dos cruzeiros, com o maior terminal do mundo, e está se preparando para a Copa do Mundo da FIFA em 2026. Novos hotéis estão sendo construídos, e melhorias na infraestrutura de transporte estão em andamento para receber os visitantes.

Pesquisa revela investimento e estratégia no setor do turismo em Miami

O condado de Miami-Dade teve um crescimento turístico relevante em 2024, atraindo mais de 28 milhões de visitantes — o maior número já registrado em um único ano. Esses visitantes gastaram US$ 22 bilhões no destino, gerando US$ 2,2 bilhões em receitas fiscais locais e estaduais. Com mais de 209 mil empregos apoiados pelo turismo em Miami-Dade, a indústria agora apoia mais pessoas do que nunca.

Visitantes domésticos e internacionais também frequentaram Greater Miami e Miami Beach em números maiores do que em 2023, melhorando em 2% e 4%, respectivamente, e gastaram mais em 2024, em 3% e 5%. O Brasil se destaca como o segundo maior emissor de turistas internacionais, com um crescimento de 12% em 2024, aproximando-se dos níveis pré-pandemia.

Julissa Kepner, presidente do conselho do GMCVB, observou: “Nossos visitantes viajaram para cá em maior número e seus gastos adicionais beneficiam a todos nós. Isso deve reforçar a importância de que o turismo não é apenas uma prioridade local — é o motor que impulsiona o Condado de Miami-Dade para o cenário mundial como um modelo de prosperidade econômica e qualidade de vida dos residentes. A indústria do turismo de Miami-Dade é movida por impulso, inovação e uma perspectiva global. Nosso sucesso contínuo depende de marketing ousado, ofertas diversas e elevadas, compromisso com a sustentabilidade e a celebração de diversos ativos culturais.”

Planejamento e estratégia para resultados surpreendentes

No ano fiscal de 2024, programas inovadores do GMCVB impulsionaram o setor de turismo e definiram perspectivas otimistas para o futuro. A equipe de vendas de convenções superou metas, garantindo 16 novas reservas no Miami Beach Convention Center, resultando em um impacto econômico de mais de US$ 131 milhões.

No marketing, a estratégia em mídias sociais destacou o crescimento do canal @VisitMiami, enquanto novas iniciativas, como o Creator Collective, ampliaram o alcance de conteúdo. A expansão do mapeamento digital destacou a diversidade dos bairros de Miami-Dade, aumentando a visibilidade em relações públicas.

Em sustentabilidade, esforços para certificar hotéis conforme padrões internacionais avançaram, com 71 no pipeline de certificação, e a parceria com a Wheel the World estabeleceu metas de acessibilidade para viajantes com deficiência. A campanha “É Onde Você Pertence” enfatiza a inclusão, e a certificação de autismo no GMCVB e MBCC reforça o compromisso com a diversidade.

O apoio a pequenas empresas e a iniciativa Art of Black Miami evidenciaram a promoção da excelência artística e a diversificação econômica, enquanto eventos de destaque como Art Basel e Formula One garantem o contínuo sucesso do turismo em Miami-Dade.

