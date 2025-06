Bariloche no inverno: guia para aproveitar com as crianças - (crédito: Axel Pastor)

Bariloche no inverno: guia para aproveitar com as crianças (De atividades ao ar livre, como patinação no gelo e esqui, a roteiros culturais e gastronômicos, Bariloche encanta visitantes de todas as idades, em qualquer estação. (Foto: Divulgação Bariloche))

Com a chegada do inverno e o desejo — quase universal — de ver e sentir a neve, Bariloche se consolida como o destino ideal para as férias em família, principalmente para entreter as crianças. De atividades ao ar livre, como patinação no gelo e esqui, a roteiros culturais e gastronômicos, Bariloche encanta visitantes de todas as idades, em qualquer estação. Segundo dados recentes divulgados pela Emprotur, mais de 50% dos turistas internacionais que visitaram a cidade argentina em 2024 foram brasileiros.

Parada obrigatória em Bariloche nesta época do ano, os centros de esqui do destino — como Cerro Catedral, Cerro Otto e o Parque Piedras Blancas — possuem atividades próprias para crianças. A partir dos três anos, é possível praticar patinação em pistas de gelo, por exemplo. A atração conta com instrutores e equipamentos adequados, que podem ser alugados nos próprios centros. Também é possível fazer aulas de esqui em pistas com diferentes níveis de dificuldade, inclusive para iniciantes.

Outra atração muito procurada pelas crianças é o culipatin, o famoso “esquibunda”, atividade que consiste em deslizar por pistas de neve preparadas, utilizando trenós, proporcionando diversão para todas as idades. Além disso, há o snow tubing, que são descidas com boias infláveis em pistas de até mil metros de comprimento.

Também existem passeios em motos de neve e triciclos. São percursos guiados, com duração de cerca de 30 minutos, pelos bosques cobertos de neve, com paradas em mirantes para apreciar a vista da cidade e do Lago Nahuel Huapi. Essa atração requer o acompanhamento de pais ou responsáveis.

Outra experiência que combina esporte e diversão é o Winter Night, que consiste na prática de esqui durante a noite. No passeio, os turistas percorrem pistas iluminadas ou caminham com raquetes de neve pela floresta de lengas e ciprestes, árvores típicas da região.

Diversão além da neve

Em Bariloche também há opções de diversão para crianças além da neve. Uma delas é o Museu do Chocolate, uma atração com tour guiado e exposições que contam a história do doce. E, falando nele, Bariloche é muito conhecida por suas famosas chocolaterias, consideradas as melhores da Argentina.

Ainda no tema das atrações gastronômicas, a Confeitaria Giratória chama a atenção. Localizado a 1.405 metros de altitude, o estabelecimento gira 360º em uma velocidade quase imperceptível, mas que encanta os turistas com a vista panorâmica para o Parque Nacional Nahuel Huapi.

Outro ponto que agrada muito as crianças é o Museu da Patagônia. O local impressiona pela construção imponente e, claro, pelas exposições de história natural e antropologia cultural da região. Para quem gosta de aventura ao ar livre, tirolesa e arborismo estão disponíveis em diversos pontos da cidade, como no Cerro Otto e no Parque Piedras Blancas.

