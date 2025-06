Experiência de Dia dos Namorados dentro Inhotim (Dia dos Namorados no Clara Arte (Foto: Divulgação Clara Resorts))

O Clara Arte, localizado dentro do Instituto Inhotim em Brumadinho (MG), preparou uma experiência única que combina arte, cultura e romance para o Dia dos Namorados. A mais nova unidade do Clara Resorts oferece aos casais de Belo Horizonte e cidades próximas uma imersão cultural diferenciada, unindo hospedagem de luxo à oportunidade exclusiva de dormir e despertar literalmente dentro do Instituto Inhotim.

A celebração de 12 de junho começará com jantar temático com sabores especiais. O ponto alto da noite será a degustação de queijos e vinhos, seguida pelo Momento Conexão em Casal, onde os casais poderão personalizar suas próprias taças de vinho. A noite encerra com show para celebrar o amor.

O menu contempla opções para vegetarianos, veganos e pessoas com restrições alimentares, garantindo que todos possam desfrutar da proposta gastronômica. A programação inclui ainda experiências wellness exclusivas. Para casais com filhos, a equipe de monitoria preparou atividades supervisionadas adaptadas para diferentes faixas etárias, permitindo que os pais aproveitem a noite com tranquilidade.

O pacote especial oferece bangalôs exclusivos, ideais para quem busca descanso e privacidade. As suítes presidenciais com jacuzzi e sauna proporcionam máxima sofisticação. Todas as acomodações contam com varanda com lareira, banheira, cama de casal, sofá e Copa Baby, garantindo conforto e comodidade durante toda a estadia.

O grande diferencial está na total imersão no Instituto Inhotim. Nas segundas e terças-feiras, quando o museu está fechado ao público, os hóspedes desfrutam de tours exclusivos para explorar o acervo. Os casais terão acesso privilegiado às obras de arte, podendo desfrutar de caminhadas românticas pelos jardins botânicos e galerias. É uma oportunidade única de viver dentro de um dos maiores acervos de arte contemporânea do mundo, com mais de 700 obras de artistas renomados distribuídas em 140 hectares de natureza exuberante.

“No Clara Arte, queremos proporcionar aos casais uma experiência que foge do tradicional. A oportunidade de celebrar o amor em uma experiência imersiva de arte, cultura e natureza”, destaca Taiza Krueder, CEO do Clara Resorts.

O pacote para o Dia dos Namorados está disponível para reservas, com opções de 1, 2 ou 4 diárias e valores a partir de R$ 4.871,79 por casal. Para informações, acesse o site.

