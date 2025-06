Contagem: com planejamento é possível investir no turismo - (crédito: Uai Turismo)

“Contagem das Abóboras”, “Cidade das Indústrias” e outros adjetivos caracterizam a cidade que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas o fato é que cada vez mais o município consegue manter seus moradores não só trabalhando, mas também utilizando seus momentos de lazer na própria cidade, o que é raro em município de região metropolitana de capitais. E quando um município é bom para os moradores ele começa a ter um grande potencial turístico.

Em um estado conhecido pelas cidades históricas e pela gastronomia, pode-se parecer impensável que Contagem se destaque no setor do turismo. Mas a prefeitura e a população acreditam que é possível investir no turismo na cidade que é o berço da indústria no Brasil. As pessoas sequer imaginam quando da indústria brasileira e de exportação está sediada em Contagem e isso, acredite, é um grande ativo turístico. Entender o chão da fábrica de grandes indústrias, um pouco da influência da arquitetura brutalista na construção da cidade, uma gastronomia mineira que desponta sem frescuras e com muito sabor, movimentos afro como o reconhecido Quilombo dos Arturos e a cena Hip Hop, e até turismo rural são apenas algumas das possibilidades de Contagem.

Investimento no planejamento do turismo em Contagem

Mesmo com vontade e potencial, o município entende que para se destacar como um destino turístico é preciso mais. Neste sentido, a prefeitura de Contagem em parceria com o Sebrae Minas está investindo no Plano Municipal de Turismo de Contagem. O plano busca entender o momento atual do potencial e vocação turística do município, para na sequência trabalhar seus cenários futuros, produtos turísticos e claro o marketing e posicionamento mercadológico da cidade, que pode surpreender.

Para Thalita Regina, Superintendente de Turismo de Contagem: “o plano de turismo é importante porque a cidade tem um potencial que ainda é pouco explorado nesse setor. Embora seja reconhecida principalmente por sua força industrial, Contagem possui elementos culturais, históricos e ambientais que podem ser valorizados e promovidos de forma estratégica. O turismo pode ser uma ferramenta complementar e poderosa para tornar Contagem mais dinâmica, atrativa e equilibrada em seu crescimento”.

O plano municipal de turismo de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, está sendo construído de maneira participativa (Foto: Newton de Castro Resende/PMC)

Para quem mora em Contagem e quer opinar sobre este novo momento para o município basta acessar este link e responder o questionário sobre o turismo em Contagem. Para a Secretaria de Turismo e Cultura da cidade, quanto mais respostas, mais fácil será entender o destino com diversos olhares.

Portanto, caso você tenha, deixe o preconceito de lado e acompanhe a transformação de um município em destino turístico. Afinal, Minas Gerais está evoluindo e novos destinos estão despontando.

