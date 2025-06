Dicas para curtir as férias sem entrar no vermelho - (crédito: Uai Turismo)

Dicas para curtir as férias sem entrar no vermelho (Organize uma viagem dentro do orçamento (Foto: Edeltravel_/pixabay))

Com a aproximação das férias de julho e do fim do ano, crescem as buscas por destinos turísticos e também os riscos de desequilibrar o orçamento familiar com gastos acima do previsto. Para ajudar quem quer viajar sem abrir mão da saúde financeira, a Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro) preparou um guia prático com orientações para organizar as férias de forma econômica e consciente.

LEIA TAMBÉM: Contagem: com planejamento é possível investir no turismo

A seguir, o planejador financeiro CFP ® ? Cleomir Kuhnen, destaca seis pontos essenciais para planejar a viagem com tranquilidade e evitar dívidas na volta:

1. Comece pelo orçamento

Antes de escolher o destino ou comprar passagens, é fundamental entender quanto se pode gastar sem comprometer o equilíbrio financeiro. “Planejar as férias começa por entender a realidade do seu bolso”, afirma o especialista.

2. Monte uma planilha de viagem

Listar os gastos previstos ajuda a visualizar o custo total e comparar com o que foi efetivamente gasto. Isso evita surpresas e permite ajustes durante o planejamento.

LEIA TAMBÉM: Bariloche no inverno: guia para aproveitar com as crianças

3. Use pontos e milhas com estratégia

Programas de fidelidade podem ser grandes aliados. “Às vezes, trocar pontos por hospedagem ou aluguel de carro traz mais economia do que em passagens aéreas”, orienta Cleomir.

4. Economize sem abrir mão de qualidade

É possível reduzir custos em passagens, hospedagem e alimentação sem prejudicar a experiência. Pesquisar, reservar com antecedência e buscar alternativas fora dos roteiros mais tradicionais são estratégias eficientes.

5. Evite dívidas nas férias

Viagem não deve virar um problema no mês seguinte. O ideal é juntar dinheiro antes e usar o cartão de crédito com controle. “Financiar o descanso compromete a saúde financeira no retorno”, alerta.

LEIA TAMBÉM: Inteligência artificial: redefinindo experiências no turismo

6. Busque equilíbrio entre conforto e consciência

É possível viver momentos memoráveis sem exageros. O segredo está em escolher bem as prioridades e manter o controle sobre os impulsos.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo