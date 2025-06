No mês da diversidade, Washington, DC, se veste com as cores do arco-íris - (crédito: Uai Turismo)

Desde o dia 17 de maio, Washington, DC, tem sido muito mais que apenas a capital dos Estados Unidos, a cidade se tornou também a capital da diversidade durante o WorldPride 2025, uma verdadeira celebração da diversidade, da igualdade e da luta contínua pelos direitos da comunidade LGBTQIA+. A programação, que vai até o dia 8 de junho, tem sido repleta de festivais, shows, exposições, encontros culturais e eventos de ativismo, reunindo mais de 3 milhões de pessoas de todas as partes do mundo.

O evento apresenta força e mostra que Washington, DC, continua com os braços abertos para a diversidade e para o orgulho, mesmo diante das declarações conservadoras e restritivas do presidente e dos recentes embates que o país vem enfrentando, que causam preocupação e manifestação de organizações de direitos legais da comunidade LGBTQIA+. A cidade se coloca em uma posição não apenas de acolher, mas de liderar o movimento pela igualdade, se mostrando vibrante, colorida e unida pela celebração em todos os cantos de Washington, DC, do Dupont Circle ao Logan Circle, passando pelo Shaw e U Street.

A WorldPride 2025 marca os 50 anos do movimento Pride na capital americana e tem como tema “The Fabric of Freedom” (O Tecido da Liberdade), que carrega um signficado profundo, refletindo a essência da luta pela liberdade, inclusão e igualdade, pilares fundamentais do movimento LGBTQIA+. A metáfora do “tecido” evoca a ideia de que a liberdade não é algo isolado ou individual, mas sim algo que é entrelaçado por muitas experiências, histórias e lutas compartilhadas ao longo do tempo. Assim como os fios que formam um tecido, as diferentes comunidades e identidades LGBTQIA+ contribuíram com suas próprias experiências para a construção de um movimento global pela liberdade e pelos direitos humanos.

O tema também descata a importância da união de todas as partes da sociedade em prol da construção de um futuro mais igualitário, onde as pessoas possam viver de maneira mais autêntica e a favor da diversidade, sem medo ou discriminação. Ao adotar esse tema, o evento não apenas celebra vitórias passadas, mas também visa o futuro, reforçando a importância da continuidade da luta pela liberdade e igualdade para todos.

WorldPride Music Festival

Uma das atrações mais aguardadas do evento é o WorldPride Music Festival, que acontece nos próximos dias 6 e 7 de junho, no RFK Festival Grounds. O festival é uma das maiores celebrações musicais do ano, trazendo performances de artistas que representam a diversidade da música e da cultura LGBTQIA+, como Jennifer Lopez (J.Lo), Troye Sivan, Kim Petras, Grimes, RuPaul, Tinashe, Rita Ora, Paris Hilton, Zedd, Marina, Sofi Tukker, Galantis, Purple Disco Machine e muitos outros. Ao todo, serão três palcos, que irão abranger diversos estilos musicais, incluindo pop, house, drag, EDM e techno.

Além dos shows, o evento abrangeu experiências culturais e de ativismo como a DC Black Pride, que aconteceu entre os dias 23 e 26 de maio, o WorldPride Film Festival, que aconteceu entre 27 a 29 de maio, a conferência de direitos humanos, que começou no dia 4 de junho com encerramento no dia 6, o desfile, que acontece no dia 7 de junho, e o festival de encerramento no National Mall, que será no dia 8 de junho. A cidade também foi cenário de iniciativas como o Paint the World with Pride, com bandeiras arco-íris espalhadas em empresas e ruas, e o apoio a projetos culturais por meio de bolsas entre US$ 5 mil e US$ 50 mil.

Washington, DC, além do WorldPride 2025

A capital americana não é apenas um local acolhedor da diversidade durante o WolrdPride, a cidade se compromete a ser e continuar sendo uma das mais progressistas e inclusivas do mundo, contando com uma comunidade presente e vibrante. Com mais de 14% da população de Washington, DC, se identificando como LGBTQIA+, a cidade tem a maior porcentagem de moradores pertencentes a comunidade LGBTQIA+ dos Estados Unidos,

A cidade já era considerada refúgio para a comunidade queer antes mesmo de celebrar eventos como o WorldPride. Ainda nos anos 70, em plena ebulição do movimento de libertação gay nos EUA, DC se destacou pela organização política e cultural da população LGBTQIA+ — com bares, coletivos e centros comunitários surgindo como espaços de acolhimento e resistência.

Ao longo das décadas o movimento se fortaleceu, com políticas de proteção e incentivo à diversidade secual e de gênero sendo implementadas por Washington, DC, antes mesmo de muitas metrópoles dos EUA. Atualmente, é possível respirar orgulho em cada esquina da cidade, desde eventos como o Capital Pride até a existência de bares que não apenas oferecem diversão, mas também apresentam espaços de identidade, pertencimento e memória coletiva. Locais onde múltiplas gerações se encontram, misturando o passado de luta com o presente de liberdade.

Para quem deseja visitar a cidade e mergulhar nesse universo autêntico, vibrante e plural de Washington, DC, confira cinco bares LGBTQIA+ imperdíveis – cada um com sua personalidade e atmosfera, mas todos com a mesma essência: celebrar quem você é, sem medo.

1. A League of Her Own (ALOHO)

Um espaço essencial para a cena lésbica e não binária de DC, o ALOHO é mais que um bar: é um símbolo de representatividade. Localizado no animado bairro de Adams Morgan, o ambiente é leve, vibrante e voltado ao público feminino queer, um segmento ainda sub-representado mesmo nas grandes cidades. O bar compartilha o prédio com o Pitchers — voltado ao público gay masculino —, mas tem identidade própria, com noites de karaokê, apresentações drag, DJs e uma pista que convida a dançar até o fim.

Com um staff diverso e um compromisso genuíno com a inclusão, o ALOHO se destaca por oferecer segurança e acolhimento, principalmente a pessoas queer que nem sempre se sentem à vontade em bares convencionais. É o tipo de lugar onde o orgulho é vivido todos os dias.

Endereço: 2317 18th St NW, Washington, DC

2. Number Nine

Com ares de lounge sofisticado e ambiente acolhedor, o Number Nine é o tipo de bar que conquista tanto turistas quanto moradores locais. Localizado em Logan Circle, é conhecido por seus coquetéis bem elaborados, pela trilha sonora pop e por um happy hour generoso: drinks em dobro até as 19h. São dois andares com climas diferentes — no primeiro, uma vibe mais relax para conversas e drinques; no segundo, DJs e vídeos animam quem quer dançar.

O Number Nine é um dos espaços mais consistentes da noite queer de DC, e tem fama de atrair um público diverso em idade, etnia e estilo. A decoração moderna e o atendimento simpático completam a experiência.

Endereço: 1435 P St NW, Washington, DC

3. Trade

Para quem gosta de um bar com personalidade e preços camaradas, o Trade é uma pedida certeira. Com estilo despojado e decoração irreverente (incluindo um icônico papel de parede com galos), o espaço é conhecido por sua atmosfera informal, drinks em copos XL e festas animadíssimas. A programação varia entre noites de pop alternativo, shows de drag queens e festas temáticas que reúnem a galera mais descolada da cidade.

Localizado na badalada 14th Street, o Trade se tornou ponto de encontro para quem quer fugir dos bares mais convencionais e explorar o lado mais autêntico da cena LGBTQIA+ de DC.

Endereço: 1410 14th St NW, Washington, DC

4. Nellie’s Sports Bar

Clássico absoluto da U Street, o Nellie’s é um misto de bar esportivo, brunch animado e pista de dança com shows de drag. O lugar ficou famoso pelo seu Drag Brunch, onde apresentações irreverentes embalam as manhãs de fim de semana acompanhadas de mimosas e panquecas. Mas o Nellie’s também funciona como point noturno, com karaokê, noites de bingo e muita música para dançar.

O bar é um dos pontos de referência da comunidade queer de DC — inclusive para quem viaja e quer conhecer a cena de maneira divertida e descontraída.

Endereço: 900 U St NW, Washington, DC

5. Green Lantern

Escondido em uma ruela do centro de DC, o Green Lantern é um clássico underground da cena gay local. O clima é informal, os drinques são fortes e a trilha sonora varia entre pop, eletrônico e noites temáticas. Um dos destaques do bar é a famosa “Shirtless Men Drink Free” às quintas-feiras — quando, como o nome sugere, homens sem camisa ganham drinks gratuitos até determinada hora.

Com dois andares e festas que vão do descontraído ao intensamente animado, o Green Lantern é um daqueles lugares que não se preocupam com aparências: o foco é se divertir, ser quem você é e se conectar com pessoas reais.

Endereço: 1335 Green Ct NW, Washington, DC

