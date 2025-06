Embratur apoia Semana da Amazônia na Europa e reforça compromisso com turismo responsável e sustentável (O evento é uma ação do Ministério das Relações Exteriores em parceria com a ApexBrasil e tem o objetivo de assumir um papel estratégico nos preparativos para a COP30 (Foto: Divulgação/ApexBrasil))

A Embratur está apoiando a 3ª edição da Amazon Week (Semana da Amazônia), que teve início dia 2 de de junho e se encerra em 13 de junho em Berlim (Alemanha), Bruxelas (Bélgica) e Paris (França). O evento é uma ação do Ministério das Relações Exteriores em parceria com a ApexBrasil e tem o objetivo de assumir um papel estratégico nos preparativos para a COP30.

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a semana é uma oportunidade para a Agência reforçar seu compromisso com a promoção de um turismo responsável e sustentável na Amazônia, alinhado com o fortalecimento dos produtos da bioeconomia e a valorização dos territórios. “A Amazon Week é uma oportunidade para despertar o interesse dos participantes, que são formadores de opinião, sociedade civil e imprensa especializada, ao fazer uma imersão na Amazônia brasileira. Queremos mostrar a riqueza e diversidade dessa região, incentivando um turismo consciente, que contribui para o desenvolvimento local e para a conservação deste bioma”, afirma.

A Amazon Week é uma plataforma essencial de diálogo entre a Amazônia e a Europa. A programação conta com discussões sobre ciência, tecnologia, arte, cultura, finanças verdes, bioeconomia e modelos sustentáveis de desenvolvimento e políticas públicas, sempre com foco em soluções colaborativas para os desafios da Amazônia.

Para somar esforços à iniciativa, a equipe do Escritório da Europa (Visit Brasil Office) da Embratur contribuiu com insumos sobre a importância do turismo responsável. Entre os materiais oferecidos, estão conteúdos promocionais, como e-books com dicas de viagem dos principais destinos da Amazônia, e peças da campanha “Amazônia Brasileira: uma jornada interior”, que aborda a importância do turismo regenerativo e de bem estar por meio de uma experiência de realidade virtual. A experiência está sendo exibida na edição na Embaixada do Brasil em Berlim. Trata-se de um convite a uma jornada pelo Rio Tapajós, exibindo o premiado documentário “Amazônia Viva”, ganhador de melhor filme de realidade virtual do Barcelona Planet Film Festival 2023.

“A Amazônia é estratégica para o desenvolvimento sustentável global, e sua rica biodiversidade representa uma das maiores oportunidades para promover um modelo de crescimento econômico baseado na inclusão social, na conservação ambiental e no respeito às comunidades locais”, destaca o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana.

Neste ano, a Semana da Amazônia presta também uma homenagem ao fotógrafo Sebastião Salgado, cuja obra retrata com sensibilidade e profundidade a vida e a natureza da Amazônia.

COP 30

A Amazon Week acontece em um momento crucial de preparação para a COP30, que será realizada em Belém (PA) em novembro deste ano. O evento reunirá autoridades do mundo inteiro para debater a relevância da Amazônia no debate internacional sobre o clima, a proteção da biodiversidade e o fomento do desenvolvimento sustentável.

“A COP é um grande desafio, mas é também uma grande oportunidade de mostrar a diversidade do Brasil ao mundo. O evento em si tem uma pauta que deve gerar resultados, pois muitas COPs já atingiram seus objetivos essenciais por meio dos seus tratados, mas fazer na Amazônia é um recado muito forte, pois é um bioma essencial para superar a crise climática”, salientou o presidente da Agência.

