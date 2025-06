Arquitetura sustentável alinhada a uma forma de luxo mais consciente (Iinicialmente, o turismo sustentável visava mitigar os impactos negativos causados pela presença de visitantes. Hoje, o conceito avançou para o chamado turismo regenerativo, que busca revitalizar e restaurar ecossistemas e comunidades locais. (Foto: Divulgação))

O que acontece quando voltamos de férias, depois de aproveitar o sol, o mar, os drinks e noites inesquecíveis? Quantas vezes sentimos que nosso descanso impactou negativamente o paraíso que visitamos? A tendência internacional no turismo é unir luxo e sustentabilidade, refletindo essa sinergia em uma arquitetura integrada ao ambiente. Diversos destinos turísticos estão inovando para que a única marca deixada por nossas férias sejam as pegadas na areia.

O turista de hoje está mais exigente. Além de buscar conforto e bons serviços, os viajantes de alto padrão estão cada vez mais conscientes sobre os impactos ambientais de suas escolhas.

A palavra-chave para entender essa mudança é “luxo sustentável”.

Por isso, os destinos mais valorizados são aqueles que cumprem dois critérios essenciais: sustentabilidade — afinal, não é possível aproveitar um lugar destruindo seu ecossistema —, e apoio à economia local e às comunidades vizinhas. A experiência desejada é completa, com impacto positivo em todas as dimensões.

Essa evolução ocorre em duas etapas: inicialmente, o turismo sustentável visava mitigar os impactos negativos causados pela presença de visitantes. Hoje, o conceito avançou para o chamado turismo regenerativo, que busca revitalizar e restaurar ecossistemas e comunidades locais.

Uma tendência global

De acordo com o relatório NowNext ’24 da Omio, em 2025, 58% dos viajantes darão prioridade a destinos que promovam a sustentabilidade, enquanto 44% buscarão apoiar ativamente empresas e comunidades locais.

Uma pesquisa recente da Virtuoso revelou que 74% dos viajantes estão dispostos a pagar mais para viajar de forma responsável — especialmente quando fica claro como esse valor será investido. Relações com agentes de turismo de luxo também influenciam bastante: os entrevistados afirmaram que recomendações de consultores de confiança os motivariam a optar por viagens mais sustentáveis.

Essas novas exigências estão alinhadas com os princípios da arquitetura sustentável — uma forma inteligente, consciente e ecológica de projetar e construir. O principal objetivo é minimizar o impacto humano sobre o meio ambiente, criando estruturas duradouras e com uso eficiente de recursos.

Como isso se aplica no mercado atual?

O AVA Resort Cancun, em parceria com a Solar Ing Costa Rica e a Tesla, opera a maior microrrede solar da América do Norte, abastecendo 40% de sua demanda energética com 3.566 painéis solares. Baterias de íons de lítio da Tesla armazenam e gerenciam essa energia, reduzindo mais de 8.300 toneladas de CO? por ano.

Toda a iluminação externa do hotel é solar, instalada em jardins, vias e acessos, contribuindo para a redução da pegada de carbono. O uso de luzes LED e o sistema Inncom otimizam o consumo de energia nos quartos de acordo com a ocupação, sem comprometer o conforto dos hóspedes.

O Sistema de Gestão Predial (BMS) aperfeiçoa o uso de energia em todo o resort, reduzindo ainda mais seu impacto ambiental.

Paredes com tecnologia Novidesa e isolamento térmico garantem eficiência energética. Materiais sustentáveis como carpetes feitos de redes de pesca recicladas e revestimentos de chukum proporcionam conforto térmico e estética natural.

Sistemas DOAS garantem ventilação contínua e qualidade do ar. Dispositivos de economia de água e o sistema de reúso de águas cinzas reduzem o consumo em 15%. A estação de tratamento de esgoto reutiliza 95% da água tratada para irrigação.

O resort também oferece acesso à Ava Bay, uma baía artificial sustentável com 11.331 m² de água salgada natural, impulsionada pela tecnologia da Crystal Lagoons. Ela consome 50 vezes menos energia do que uma piscina tradicional de mesmo tamanho e utiliza 100 vezes menos produtos químicos.

AVA Resort Cancun (Foto: Divulgação)

Os chillers de alta eficiência, com fluido refrigerante R-514, economizam 20% de energia, alinhando-se aos compromissos de emissões líquidas zero da COP28.

Bombas de calor ecológicas reduzem o uso de gás LP, fornecendo água quente por meio de recuperação térmica e resfriamento gratuito.

A exuberância da natureza em harmonia com o conforto conecta o melhor dos dois mundos — em um destino projetado para oferecer uma experiência de luxo completa e transformadora.

