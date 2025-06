6 destinos perfeitos para aproveitar o Dia dos Namorados (Foto: Freepik)

Como diria John Paul Young, “love is in the air”! Junto com o friozinho de junho chega também o Dia dos Namorados, a data perfeita para viver momentos inesquecíveis a dois e dar aquela escapada da rotina com uma viagem romântica.

E o melhor: nem é preciso gastar muito. Viajar de ônibus pelo Brasil é uma alternativa confortável, prática e acessível. Pensando nisso, a FlixBus, empresa de tecnologia para o transporte rodoviário, separou 6 destinos encantadores para casais que querem aproveitar o melhor do romance pelo país.

Curitiba (PR)

Ópera de Arame em Curitiba (Foto: Sônia Furtado/ Flickr)

Curitiba é aquele destino que junta gastronomia, natureza e cultura em dose certa. A cidade tem pontos turísticos ideais para casais, como o Jardim Botânico e o Parque Tanguá – perfeitos para um passeio romântico ao ar livre –, além de experiências culturais únicas na Ópera de Arame. Para fechar o dia, vale apostar nos restaurantes italianos super aconchegantes do bairro de Santa Felicidade, muitos com vista panorâmica da cidade.

Natal (RN)

Foto: bruleal/ Freepik

Um destino que vem crescendo em popularidade entre os viajantes no Nordeste, Natal é perfeita para casais que gostam de aventura, emoção e romance. Dunas douradas, lagoas de água doce e falésias incríveis fazem de praias próximas, como a de Pipa um charme à parte. E para quem é fã de gastronomia, os restaurantes especializados em frutos do mar, principalmente camarões, oferecem uma verdadeira imersão nos sabores potiguares.

Fortaleza (CE)

Foto: Silene Andrade/ Flickr

LEIA TAMBÉM: Experiência de Dia dos Namorados dentro do Inhotim

Fortaleza é o destino ideal para casais que querem sair do óbvio. Dá para fazer passeios de veleiro na Praia de Iracema ao pôr do sol, trilhas pelo Parque do Cocó e até um dia divertido em um dos famosos parques aquáticos da cidade. Já para quem não renuncia ao clássico, restaurantes com jantar à luz de velas e shows ao vivo completam a celebração com um toque especial.

Rio de Janeiro (RJ)

Foto: Ruben Porto Jr/ Flickr)

O Rio tem alguns dos pontos turísticos mais icônicos do mundo. Afinal, quem não gostaria de ver de perto o Cristo Redentor ou apreciar a vista dos bondinhos no Pão de Açúcar? Uma caminhada pelo Jardim Botânico ou um dia relaxando nas praias cariocas já valem a viagem. Apesar da fama de ser a cidade dos solteiros, o Rio também é cenário de muito romance – com direito a dança em rodas de samba e beijos em lugares que inspiraram os maiores poetas do país.

Paraty (RJ)

Foto: Alisson Pereira/ Flickr)

Paraty mistura natureza, relaxamento, cultura e história. Só de caminhar pelo centro histórico já dá para sentir todo o charme da cidade. Os casais podem fazer passeios de barco ao pôr do sol, explorar trilhas e se refrescar em cachoeiras incríveis. E não faltam praias paradisíacas para completar o roteiro: a Praia do Sono e a Praia do Cachadaço são paradas obrigatórias para criar lembranças inesquecíveis.

João Pessoa (PB)

Foto: Alfredo Villegas/ Flickr

Acessível e cheia de charme, João Pessoa é um ótimo destino para casais apaixonados. Dá para caminhar no Parque Sólon de Lucena, visitar a Praça Antenor Navarro com seus casarões coloridos e aproveitar jantares românticos em restaurantes locais. E para quem ama natureza, as piscinas naturais são perfeitas para mergulhos tranquilos e observação da vida marinha – um programa leve, bonito e inesquecível.

Seja qual for o destino, o que importa é viver momentos especiais a dois. E se a ideia é explorar ainda mais o Brasil, no site e no aplicativo da FlixBus é possível encontrar muitas outras opções de viagens românticas por diversas regiões do país, sempre com preços acessíveis – uma das marcas registradas da empresa.

Que tal aproveitar esse Dia dos Namorados com o pé na estrada e o coração aberto?

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.tur