Um livro sobre Cruzeiros que é uma verdadeira aula (Foto: Ana Lúcia Rodrigues da Silva)

Faça um Cruzeiro. Esta sempre é minha dica para quem gosta de viajar mas não conseguiu ainda se aventurar fora do país. A experiência de estar rodeado pela água a bordo de um enorme navio equivale à experiência de sair do país, tanto pela variedade de idiomas e nacionalidades da tripulação quanto pelos incríveis números musicais, atrações como o cassino e os preços e taxas em dólar. Há navios de todos os portes, pacotes de todos os preços e itinerários variados saindo de diferentes portos brasileiros de novembro a abril, sem contar as infinitas possibilidades de itinerários saindo de fora do país. São tantas as informações que é de se saudar o trabalho da professora e pesquisadora Ana Lúcia Rodrigues da Silva.

Foto: Ana Lúcia Rodrigues da Silva

Ana Lúcia, que é graduada em Física, mestre e doutora em Sistemas Energéticos e com três pós-doutorados, publicou dois livros sobre cruzeiros: Cruzeiros Marítimos (Synergia Editora, 2017) e Cruzeiros: empresas, itinerários e experiências (Synergia Editora, 2023). O mais recente é uma verdadeira aula não apenas para iniciantes nesse tipo de viagem como também para quem deseja ir além, com capítulos sobre as diferentes tipologias de cruzeiros, roteiros de volta ao mundo e a indústria de cruzeiros na academia.

Confira abaixo entrevista que realizamos com a autora:

Como surgiu seu interesse em Cruzeiros?

Adoro navios desde a minha infância, porém as minhas duas primeiras viagens de navio foram realizadas em 1995 e 1996, ambas saindo do Brasil. Tenho viajado mais regularmente desde 2013, quando fiz a minha primeira travessia atlântica. Não tenho uma contabilidade do número de viagens já realizadas, mas desde 2013 já visitei 114 diferentes portos de cruzeiros em todos os continentes, incluindo o Ártico e a Antartica: meu cruzeiro mais curto foi de 3 noites e o mais longo foi de 103 noites em um roteiro de Volta ao Mundo.

Como foi a escolha de fazer um texto mais informativo, acadêmico, quase um guia para quem deseja viajar de Cruzeiro?

Toda a minha experiência como escritora está relacionada à elaboração de textos acadêmicos e informativos, geralmente suportados por dados e informações coletadas em campo. A escolha por escrever um livro de viagem com essas características foi um caminho natural. O livro Cruzeiros: empresas, itinerários e experiências (2023) é o meu segundo livro sobre cruzeiros e viagens. O primeiro livro, Cruzeiros Marítimos (2017), tem um conteúdo diferente e mais direcionado para um público de primeira viagem, enquanto que o livro mais recente, além de estar sendo comercializado também em língua inglesa, apresenta experiências e roteiros internacionais. Ambos os livros trazem resultados de dados e pesquisas coletados a bordo durante viagens realizadas.

A inclusão de uma parte sobre cruzeiros mundiais partiu da curiosidade do público com esse tipo de itinerário?

O roteiro mundial é o grande desejo (a cereja do bolo) do público apaixonado por essa modalidade de viagem. Geralmente com duração superior a 3 meses, esse roteiro permite visitar vários continentes, inúmeros portos, além de diferentes mares e oceanos. Tudo com o conforto de embarcar e desembarcar uma única vez. É normalmente a viagem mais cara da companhia marítima, mas o custo não é o único obstáculo. Existe uma vasta oferta de itinerários mundiais, com preços diferentes e em diferentes tipologias de navios, e a escolha do itinerário e do navio correto é fundamental para que essa seja uma experiência memorável. A complexidade de vistos necessários e as dúvidas sobre o que fazer a bordo com tantos dias seguidos de navegação (às vezes é possível navegar cerca de 9 dias entre um continente e outro sem nenhuma parada) também são alguns pontos que acabam desencorajando o público interessado nesse tipo de viagem.

Você já fez algum desses cruzeiros?

Eu fiz o roteiro mundial de 103 dias a bordo do navio Queen Mary 2 (o único navio transatlântico em operação no mundo) durante sua viagem de comemoração do centenário de realização desse roteiro pela empresa Cunard (pioneira em roteiros mundiais). O livro apresenta as pesquisas que realizei (de didática e estruturada) para escolha desse navio e itinerário, todas as providências necessárias para uma viagem dessa duração e complexidade, além da rotina a bordo.

Embarque “Volta ao Mundo”/ Noite de Gala no Queen Mary durante a “Volta ao Mundo” (Fotos: Ana Lúcia Rodrigues da Silva)

Que cuidados ou dicas você daria para quem planeja fazer um cruzeiro mundial?

Um cruzeiro mundial requer um planejamento de médio e longo prazos. Existem companhias de cruzeiros que iniciam as vendas de seus roteiros com 3 anos de antecedência e em alguns casos essas vendas se esgotam em menos de 30 dias. Inúmeros vistos são necessários, sendo que alguns podem levar mais de 6 meses para serem concedidos. Ter um projeto ou uma atividade pessoal a bordo (pintura, bordado, escrita, estudo, entre outras opções) pode ser imprescindível para o viajante, uma vez que vários dias consecutivos de navegação são frequentes. O meu livro foi parcialmente escrito durante o cruzeiro mundial que realizei. Para meu próximo roteiro mundial, um novo projeto de livro está sendo idealizado.

Como surgiu o grupo de pesquisa de cruzeiros marítimos e a que curso está vinculado?

O grupo de pesquisa surgiu do interesse de diversificar um pouco a minha área de atuação profissional e acadêmica (Energia) e reunir dois interesses que me movem profundamente: viagens e pesquisa. Conversando com um professor emérito da PUC Rio, também apaixonado por viagens de cruzeiros (Prof Dr Reinaldo Castro Souza), ele me convidou para fazer um novo pós-doutorado para tratarmos academicamente desse tema e eu aceitei pela perspectiva de montarmos um grupo de pesquisa registrado e reconhecido pela Capes. Esse grupo de pesquisa existe há 4 anos e está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Metrologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC Rio.

Que tipo de pesquisas são feitas?

Entre os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa em Cruzeiros destaco a pesquisa realizada sobre o comportamento do viajante pós pandemia da Covid-19. Esses resultados foram apresentados para a Clia Brasil (entidade que reune as diferentes armadoras de cruzeiros) e também foi matéria de uma página inteira no Jornal O Globo. Foram publicados trabalhos científicos internacionais sobre os impactos da pandemia na indústria e sobre as projeções de retomada pós pandemia. Atualmente estamos desenvolvendo um trabalho de pesquisa qualitativa (metodologia Delphi) junto à diferentes especialistas do setor para identificar quais são as competências necessárias para tripulantes embarcados em navios de cruzeiros.

Qual seu próximo projeto de livro?

Gostaria de escrever um livro de ficção, um romance, talvez, ambientado em um navio de cruzeiro. Mas ainda não tenho nada iniciado. Enquanto isso está sendo amadurecido, continuo viajando e escrevendo novos capítulos sobre os navios e os itinerários realizados.

Foto: Divulgação

