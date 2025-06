Histórias, memórias e mistérios da Rota Turística Jaguara (Foto: Ane Souz)

No coração de Minas Gerais, onde a terra avermelhada do minério guarda histórias e os rios sussurram segredos antigos dos tropeiros, dos escravos e até da Coroa Portuguesa, nasceu a Rota Turística Jaguara.

No contexto da roteirização do Circuito do Ouro, a Rota Turística Jaguara corta geograficamente, dois roteiros fortes e simbólicos da região, o “Entre Trilhas, Sabores e Aromas” e o “Entre Serras: Da Piedade ao Caraça”, valorizando os municípios de Rio Acima, Itabirito, Ouro Preto, Santa Bárbara e até uma parte rural de Barão de Cocais e, singelamente, é fruto de um olhar atento para as riquezas naturais e culturais da região.

A Rota Jaguara não é apenas um caminho, mas um convite para viajar no tempo e sentir a alma mineira pulsar em cada trilha ou atributo oferecido.

Por dentro da Rota Jaguara

O que torna a Rota Jaguara ainda mais especial, é o fato de um destino turístico sustentável, ter nascido como resultado de um diálogo transparente entre uma empresa mineradora e suas comunidades de entorno, que sinalizaram, que a mineração era possível, mas que por meio da atividade turística, a sustentabilidade, o fomento cultural e o desenvolvimento econômico tomassem forma e se tornassem realidade!

A partir daí, com a ajuda técnica de uma equipe bastante especial e não vou elogiar muito, porque fiz parte dela, uma verdadeira imersão no território foi feita e a Rota Turística Jaguara se viu estruturada em 3 anos de muito trabalho, unindo o financiamento direto do Grupo AVANTE, a dedicação técnica da equipe de trabalho e a vontade das comunidades locais em verem seus pequenos negócios transformados e rentáveis doravante!

Fácil não é, sabemos disso, mas que a atividade turística bem trabalhada proporciona prosperidade, intelectual, social, cultural e econômica, é uma verdade! Para os que levaram a sério, a partir do lançamento oficial para o mercado, cada vez mais, vemos o fluxo de consumidores aumentar gradativamente e naturalmente o apuro dos serviços da região vai acontecendo e isto é muito prazeroso.

Na região, cada vilarejo, cada sabor, se torna, um mosaico de experiências, onde o passado e o presente se entrelaçam em uma dança harmoniosa.

Religiosidade e tradição (Foto: Ane Souz)

Percorrer a Rota Jaguara é como folhear um livro vivo de Minas Gerais e de uma parte importante do desenvolvimento econômico e social do Brasil. Entre cachoeiras cristalinas e montanhas que desenham o horizonte, os visitantes encontram igrejas tricentenárias, vilarejos bucólicos como Acuruí, Palmital, Conceição do Rio Acima e Galego, além de uma gastronomia que aquece o nosso coração.

Seja pedalando por trilhas que desafiam aventureiros, degustando um azeite artesanal em um olival encantador ou ouvindo histórias de antigos tropeiros, cada parada revela um pedaço da identidade mineira. Ali, o turismo não é apenas contemplação, mas vivência, um mergulho profundo na cultura, na tradição e na hospitalidade de um povo que sabe receber como ninguém.

Lei de incentivo à serviço do desenvolvimento cultural, social e econômico

Uma iniciativa bastante inovadora e inteligente, foi que a empresa financiadora do projeto de estruturação da Rota Turística, foi mais longe e lançou mão das Leis de Incentivo à Cultura e ao Esporte, para fomentar ainda mais o fluxo da região, implementando projetos culturais, festivais populares, concertos eruditos, inúmeras ações esportivas, incentivando os esportes pertinentes à região e entre eles, gostaria hoje de destacar a publicação de um livro, o “História, Memórias e Mistérios da Rota Turística Jaguara”, idealizado pelo artista plástico José Carlos Oliveira e materializado pelo produtor cultural Gilson Martins, da Holofote Comunicação e Cultura, que com bastante sensibilidade, convidou o escritor Victor Stutz, o Nino, para esse processo de transcrever com palavras e imagens, as belezas de uma Rota Turística do interior de Minas Gerais.

Em uma conversa recente, Nino Stutz comentava: “Recebi o convite para percorrer a Rota Jaguara e produzir um livro sobre o destino. Encarei a proposta como um grande desafio, já que minha trajetória profissional sempre esteve ligada à literatura. Não sou historiador. Mas registros históricos daquela região não faltam. Seus monumentos do período colonial, os atrativos naturais e todo o potencial turístico das comunidades locais já estavam mapeados. Faltava, no entanto, um detalhe essencial: o registro das histórias das pessoas do lugar, das memórias vivas dos moradores”.

Oferta diversificada (Foto: Ane Souz)

Segundo Nino, sua primeira visita à Rota Jaguara aconteceu no segundo semestre de 2024, “Logo percebi a riqueza cultural escondida nas lembranças do povo dali. E, para garimpá-las, não bastava apenas entrevistar. Antes de tudo, era preciso me familiarizar com as pessoas — e, nesse processo, acabei me sentindo parte daquele universo. Em resumo, não apenas conheci gente, fiz amigos por lá.

Vi também que muito desse patrimônio imaterial preservado por gerações através da oralidade, das experiências e vivências transmitidas de pais e mães para filhos e filhas, é um tesouro delicado, que corre o risco de se perder com o tempo, se não for cuidado”.

Um exemplo marcante, na Rota Jaguara, é a história de Ana de Sá. Ela está gravada no nome de um antigo povoado já extinto e na ponte ainda preservada, que, segundo registros formais, serviu de passagem para o imperador Dom Pedro II. Tirando o fato de que Ana de Sá foi uma poderosa fazendeira, mas pouco se sabe sobre ela.

E Nino continua, “ali compreendi que não seria por meio de dados e entrevistas formais que eu poderia contribuir como escritor. Era preciso, com urgência, registrar aquele universo tão sensível que só os próprios moradores são capazes de revelar”.

Livro já foi lançado em formato de áudio

Victor Stutz, que também é autor de dez livros paradidáticos, vários deles premiados, reforça a importância de registrar esse percurso que conectava antigas áreas de mineração a centros administrativos, seguindo o traçado da Estrada Real: “A Rota Jaguara reúne todos os elementos para se tornar um dos destinos turísticos mais envolventes do país, pois, além de abrigar monumentos ligados ao ciclo do ouro, oferece experiências únicas em meio à natureza e uma culinária regional inigualável”, afirma.

O produtor Gilson Martins e o Escritor Nino Stutz (Foto: Ane Souz)

Hoje, com o trabalho concluído, só me resta agradecer. Fui acolhido com generosidade por cada comunidade, por cada morador que abriu as portas de sua casa e da sua memória. Sinto que saio dessa experiência com muito mais do que histórias para contar: saio transformado.

E é essa transformação sentida pelo escritor, caros leitores que esperamos compartilhar com quem se dispuser a percorrer, pelas páginas deste livro “Histórias, Memórias e Mistérios da Rota Turística Jaguara”, que será lançado em setembro e já ganhou uma adaptação em formato de áudio.

É isso mesmo, nos dias de hoje, não faltam recursos para dar voz e permanência a esses saberes que tanto merecem ser lembrados e um “Áudio livro” saiu primeiro, antes mesmo da publicação física do livro que chega nas prateleiras em setembro próximo.

A edição tem patrocínio da Ferro Puro Mineração, integrante do Grupo AVANTE, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e conta com imagens registradas pela brilhante fotógrafa Ane Souz.

A edição em áudio da Rota Turística Jaguara nasce como parte de uma política consistente de valorização da cultura, viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O mecanismo, criado para estimular o investimento privado em ações culturais, tem se mostrado um instrumento essencial para garantir que narrativas locais possam ganhar visibilidade e permanência, especialmente aquelas que emergem de territórios históricos como os percorridos na Rota Jaguara.

Em setembro, o público terá acesso à edição bilíngue impressa, publicada pela Editora Tuya em parceria com a Holofote Cultural.

Segundo Gilson Martins o prefácio assinado pelo secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira e afirma, que o livro é fruto de um trabalho coletivo. A produção executiva é de José Carlos Oliveira, e a coordenação de produção, de Ubiraney Silva, ambos fundamentais na articulação de agendas, no apoio aos registros de campo e na condução de ações que garantiram a realização da obra.

Um mergulho pela história

Histórias, Memórias e Mistérios da Rota Turística Jaguara apresenta os diversos atrativos da Rota criada para fomentar o turismo e impulsionar a economia, a cultura e o desenvolvimento sustentável. Vale aqui, um voto de louvor à iniciativa do Grupo Avante, que atua no fortalecimento das comunidades locais por meio do turismo de base comunitária, com foco na sustentabilidade e na valorização da identidade regional.

Gilson Fernandes Antunes Martins, coordenador da Holofote e especialista em projetos culturais e turísticos, explica que “a ideia do livro surgiu para “proporcionar ao leitor a oportunidade de vislumbrar o trajeto por meio de relatos populares unidos a fatos históricos e registros do patrimônio existente na região, antecipando as inúmeras experiências que a jornada oferece.

Esta obra, que nasceu como um livro repleto de memórias, histórias e encantos de um território tão rico e especial, agora ganha uma nova forma de alcançar corações e mentes por meio da voz, do som, da emoção que só a oralidade pode transmitir. Transformar esse projeto em áudio foi mais do que uma adaptação, foi uma forma de honrar as raízes da tradição oral que sempre acompanhou a história das comunidades retratadas”.

Como dito, o conteúdo coletado ao longo da expedição foi transformado em podcast narrativo, com o objetivo de democratizar o acesso às histórias e aos personagens que habitam o território. A edição em áudio permite que os relatos ganhem uma nova dimensão sensorial e afetiva, conectando ouvintes de diferentes origens às paisagens humanas e naturais da região.

Mais do que um simples registro, a edição em áudio funciona como um repositório vivo de memórias, acessível em plataformas digitais como o Spotify. Ao escutar cada capítulo, o público se aproximará da voz das comunidades, dos causos, da música, dos saberes e das emoções que atravessam gerações.

O bom, é que já podemos ouvir o audiolivro Histórias, Memórias e Mistérios da Rota Turística Jaguara no Aplicativo da Rádio Inconfidência, tanto para IOS quanto para Android. O aplicativo Rádio Inconfidência Oficial é gratuito e dá acesso ao conteúdo das rádios AM e FM pelo celular e tablet.

Ouça Histórias, Memórias e Mistérios da Rota Turística Jaguara no Spotify.

Clique aqui para baixar o aplicativo no IOS ou aqui para baixar o aplicativo no Android.

Se você que nos lê, quiser conhecer um pouco mais sobre Minas Gerais e não tem ainda a disponibilidade para uma viagem, aproveite esta oportunidade e embarque nas ondas da internet para conhecer as histórias, os causos, as memórias e os mistérios desta pequena parte do estado.

Por aqui, vou começar agora mesmo a ouvir esta maravilha.

Até a próxima.

