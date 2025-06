Opções de hotéis dentro e fora do Brasil para aproveitar o feriado ( Seja em meio à natureza, à beira-mar ou em hotéis que aliam conforto, bem-estar e alta gastronomia, o momento convida a desacelerar com estilo. (Foto: Divulgação))

O feriado de Corpus Christi, comemorado no dia 19 de junho, é a última oportunidade de quem deseja aproveitar para dar uma escapada no primeiro semestre. Por ser o último feriado prolongado antes de novembro, muitos viajantes aproveitam a data para buscar experiências que vão além do descanso tradicional. Seja em meio à natureza, à beira-mar ou em hotéis que aliam conforto, bem-estar e alta gastronomia, o momento convida a desacelerar com estilo.

Para inspirar quem planeja aproveitar os dias de folga, confira uma seleção de hotéis que se destacam por oferecer hospedagens alinhadas a verdadeiras vivências. De destinos imersos em paisagens deslumbrantes a resorts com infraestrutura completa, as sugestões atendem a diferentes perfis de viajantes — de famílias com crianças, casais em busca de tranquilidade e sofisticação e até sozinho para explorar novos destinos.

No interior de São Paulo

Boa Vista Surf Lodge

Boa Vista Surf Lodge (Foto: Daniel Pinheiro)

Localizado a uma hora de São Paulo, o Boa Vista Surf Lodge é o primeiro hotel com piscina de surf da América Latina. Dentro do Condomínio Boa Vista Village, em Porto Feliz, o hotel foi inaugurado em dezembro de 2024 e conta com 57 quartos, quadras de tênis, academia, spa, espaço de eventos, bar e restaurante, além da piscina com 220 metros de extensão.

O hotel, que faz parte da marca JHSF e tem operação do Grupo Fasano, usa a tecnologia da PerfectSwell para reproduzir mais de 100 tipos de ondas e apresenta aulas de surf para iniciantes e avançados ao longo do dia todo. Em um espaço com 8 mil metros quadrados, o local é a opção perfeita para quem busca descansar a mente e o corpo.

Fasano Boa Vista

Hotel Fasano Boa Vista (Foto: Divulgação)

Para quem deseja fugir do agito das metrópoles e desfrutar do melhor que o interior tem a oferecer, o Hotel Fasano Boa Vista é o destino ideal. Localizado na Fazenda Boa Vista, a apenas uma hora de São Paulo, a hospedagem é perfeita para curtir os dias de folga em um ambiente campestre, descontraído e com toda a sofisticação do Grupo Fasano.

Os apartamentos contam com varandas amplas e uma vista panorâmica para a fazenda, sem contar que muitos deles têm acesso direto ao lago do hotel, convidando os hóspedes para um mergulho refrescante. Além de todo o conforto e comodidade, os visitantes ainda desfrutam da excelente gastronomia do restaurante Fasano Boa Vista, que une os sabores da culinária brasileira com a tradição italiana.

Pousada do Cedro

Pousada do Cedro (Foto: Tomas Rangel)

Na charmosa cidade de Santo Antônio do Pinhal, a 145 km de São Paulo, a Pousada do Cedro se revela um refúgio de bem-estar e tranquilidade em meio a natureza. Com apenas 11 amplas acomodações, que garantem uma experiência privativa, a pousada boutique tem uma localização privilegiada, com vista para as montanhas e conta com uma com piscina aberta, saunas seca e úmida, spa, bar e restaurante.

Para quem gosta de explorar a natureza, há uma trilha privativa que leva a uma cachoeira no da pousada. Mas para quem deseja aproveitar a viagem para degustar uma excelente gastronomia, a Pousada do Cedro tem um restaurante com menu idealizado pelo chef italiano Marcello Catalfamo, que veio diretamente de Verona a convite dos proprietários. Para a temporada de inverno estará com uma nova carta de vinhos.

As reservas podem ser feitas diretamente pelo site ou pelos telefones (12) 3666-1713 (WhatsApp) e (12) 3666-1873.

Almenat Tapestry by Hilton

Almenat Tapestry by Hilton (Foto: Divulgação)

O Almenat Tapestry by Hilton, localizado a 35km da capital paulista, preparou uma programação especial para o feriadão de Corpus Christi para toda a família. Destaque para a pista de roller gratuita para hóspedes, onde adultos e crianças poderão testar e se equilibrar em patins. O hotel ainda conta com pocket show de jazz, workshop de bebidas e chá da tarde junino, com comidinhas e bebidas típicas da época.

Além da programação especial, é possível aproveitar outros espaços do hotel, como piscinas (aberta e fechada), quadras de futebol, vôlei e tênis, redário à beira do lago, com possibilidade de alimentar os patos que lá vivem, e horta que fornece temperos e hortaliças fresquinhas à cozinha do hotel para visitar. O Almenat Embu das Artes, Tapestry Collection by Hilton, é o destino perfeito para famílias em busca de uma escapada tranquila e repleta de diversão na deslumbrante Mata Atlântica. Para obter informações adicionais e efetuar reservas, basta acessar o site oficial do hotel.

Nos grandes centros

Monã Hotel – Teresina (PI)

Monã Hotel Teresina (Foto: Divulgação)

O Monã Hotel, localizado em Teresina – PI, dá início às celebrações de 1 ano de funcionamento durante o feriado de Corpus Christi. O hotel, oferecerá a promoção “Fique 3, Pague 2”, para os hóspedes que reservarem três noites entre os dias 19 e 23 de junho pagam apenas duas. Referência no luxo contemporâneo e único hotel de sua categoria na capital piauiense, preza pela arte local, que pulsa em todos os ambientes. O Monã possui 64 acomodações com categorias que variam entre 38m2 e 160m2 na suíte presidencial, atendimento personalizado para que cada hóspede se sinta completamente acolhido, além de um rooftop com piscina e bar autoral com vista 360º para a cidade e academia tecnológica. Destaque também para o AYTY, restaurante que oferece o melhor da culinária local com pratos criativos.

Fasano São Paulo Jardins

Hotel Fasano São Paulo Jardins (Foto: Divulgação)

No clima das grandes capitais, hospedar-se no hotel Fasano São Paulo Jardins é uma excelente opção para aproveitar todas as atrações que a cidade oferece e ainda desfrutar de uma experiência agradável e sofisticada no hotel. Durante a hospedagem, é possível apreciar um delicioso café da manhã no restaurante Nonno Ruggero, localizado no primeiro andar, e relaxar em uma das cinco salas de massagens do SPA Fasano, instalado no penúltimo piso.

Fora esses atrativos, aproveitar o dia em uma das piscinas indoor mais bonitas da cidade, com uma vista incomparável do bairro Jardins, não pode ficar fora da programação. Além disso, a localização do hotel permite ao visitante desfrutar de um polo de compras impecável, com diversas lojas, centros culturais e entretenimento de todos os tipos.

Fera Palace Hotel Salvador

Fera Palace Hotel (Foto: Divulgação)

Localizado no coração do Centro Histórico de Salvador, o Fera Palace Hotel é um marco arquitetônico dos anos 1930, restaurado para unir o charme Art Déco à sofisticação contemporânea. Com 81 quartos e suítes elegantes, muitos deles com vistas deslumbrantes para a Baía de Todos-os-Santos, o hotel oferece uma experiência autêntica e refinada na capital baiana. O restaurante Omí, comandado pelo premiado chef Fabrício Lemos, apresenta uma cozinha autoral que celebra os ingredientes e sabores do Nordeste com criatividade e excelência. No rooftop, a piscina de borda infinita e o bar atraem hóspedes e locais para um dos pores do sol mais icônicos da cidade. Para completar a experiência, o hotel organiza experiências personalizadas que conectam os visitantes à vibrante cena cultural, musical e gastronômica de Salvador, incluindo passeios guiados pelo Pelourinho e encontros com artistas e chefs locais.

Fasano Belo Horizonte

Fasano Belo Horizonte (Foto: Barbara Dutra)

O movimento e badalação de Belo Horizonte fazem da cidade mineira um dos destinos ideais para curtir o feriado em grande estilo. Na capital dos bares e botecos, é possível imergir no agito que a cidade oferece e ainda desfrutar de toda a personalidade e excelência do hotel Fasano Belo Horizonte. Localizado no bairro de Lourdes, um dos mais charmosos de BH, o hotel apresenta um conceito de luxo em hospitalidade no qual a discrição e a sofisticação ganham destaque.

Além de toda comodidade, os hóspedes podem apreciar a culinária do primeiro restaurante Gero dentro de um hotel, que oferece pratos clássicos da culinária italiana, e a versão mineira do Baretto de São Paulo, podendo apreciar coquetéis premiados acompanhados de pratos leves e shows ao vivo de Jazz e MPB.

Lapinha Spa – Paraná

Lapinha Spa (Foto: Divulgação)

De 15 a 21 de junho, a Lapinha Spa promove uma semana especial dedicada à saúde, com palestras e vivências sensoriais. Durante o período, os participantes têm acesso à estrutura completa do spa, que inclui piscinas, academia, trilhas, concertos musicais e sessões de sound healing. Um dos destaques é a recém-inaugurada Wild Sauna, que oferece uma experiência de imersão na natureza inspirada na tradição da sauna.

A alimentação ovolactovegetariana, parte essencial da proposta da Lapinha, favorece o processo de detox e nutrição, com ingredientes orgânicos e água alcalina com pH 8,2. O solo da fazenda onde o spa está localizado é livre de agrotóxicos, reforçando o compromisso com a saúde e o meio ambiente.

Com 52 anos de história, a Lapinha Spa é reconhecida como o primeiro spa médico do Brasil. Situada em uma área de 550 hectares no Paraná, é certificada como Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) e segue fiel à proposta de cuidar do ser humano em sua totalidade, em harmonia com a natureza.

Para mais informações ou reservas, entre em contato pelo telefone (41) 3622-1044.

Tivoli Mofarrej São Paulo

Tivoli Mofarrej São Paulo (Foto: Reprodução Site)

Para quem deseja aproveitar o feriado de Corpus Christi em São Paulo sem sair da cidade, o Tivoli Mofarrej São Paulo oferece uma opção prática e sofisticada no centro, a poucos passos da Avenida Paulista. De 19 a 22 de junho, o hotel disponibiliza 20% de desconto nas hospedagens com café da manhã incluso, servido no 23º andar com vista panorâmica da cidade. O menu, assinado pelo chef Danilo Brasil, inclui frutas frescas, pratos preparados na hora e uma estação completa de viennoiserie com pães artesanais e folhados.

Durante a estada, os hóspedes podem relaxar na piscina ao ar livre com ambientação de Amir Slama ou desfrutar dos tratamentos do Anantara Spa. A programação gastronômica inclui experiências no Must Restaurant, como a tradicional feijoada de sábado com open bar de caipirinha e samba ao vivo, além do brunch de domingo com espumante, vinhos e mais de 30 opções entre pratos quentes, frios e sobremesas.

Na beira do mar

BA’RA Hotel – João Pessoa (PB)

BA’RA Hotel (Foto: Divulgação)

João Pessoa tem se destacado como um dos destinos mais procurados do Brasil devido às suas belezas naturais, mas também por possuir uma rica herança cultural e histórica. Localizado na orla de Cabo Branco, o BA’RA Hotel preparou uma programação incrível para o feriado de Corpus Christi, justamente para quem quer se desconectar para curtir as instalações do hotel ou ficar com o pé na areia.

Para quem deseja viajar em família, o hotel-lifestyle oferece horário estendido no kids club com monitores e, para os adultos, o SPA é uma ótima pedida para aproveitar as massagens relaxantes e terapias holísticas. Já na parte da gastronomia, o BA’RA convida seus hóspedes a mergulharem na cultura local através de seus dois restaurantes premiados, entre eles o ORAMA, gastrobar no rooftop com vistas panorâmicas para o oceano e IOCÁ, localizado no piso térreo, que renovou sua proposta e agora funciona como café.

Além disso, para quem prefere atividades outdoor, o hotel também oferece passeios de lancha com capacidade de até 14 pessoas em um tour exclusivo para desbravar as belezas naturais da capital da Paraíba.

Txai Resort Itacaré – Itacaré (BA)

Txai Resort Itacaré (Foto: Divulgação)

Se você está buscando relaxar em meio a um cenário paradisíaco, o Txai Resort Itacaré precisa estar na sua wishlist. Localizado na Costa do Cacau, no sul da Bahia, o resort preparou uma programação especial para o feriado com opções culturais, de relaxamento e atividades para toda a família.

Durante o feriado, o resort irá disponibilizar programas de 3 ou 4 noites entre os dias 18 e 22 de junho, que incluem opções de bem-estar e lazer; e uma série de atividades exclusivas preparadas especialmente para o período. Entre as atividades oferecidas está o Txai Sunset que acontece aos domingos com a participação de DJ ‘s locais na piscina com um playlist refrescante e bem baiana. Para aqueles que estão em busca de relaxamento, o Spa Shamash oferece tratamentos, massagens, rituais e práticas de equilíbrio.

Já na parte gastronômica, o resort conta com os restaurantes Orixás e Praia que oferecem menus criados com ingredientes regionais, somados às técnicas da culinária internacional, resultando em uma mistura de aromas e sabores únicos que agradam os paladares mais exigentes.

Vila Selvagem – Fortim (CE)

Vila Selvagem (Foto: Divulgação)

A apenas 130 km de Fortaleza, na praia do Pontal de Maceió, o hotel de charme Vila Selvagem é um oásis de paz e tranquilidade. Idealizado por uma família francesa, sua conceituada hospitalidade e bom gosto são refletidos em obras de arte de artistas nacionais e internacionais espalhadas pelo hotel.

Ao todo são 31 bangalôs e apartamentos modernos, bem arejados e rodeados por um belo jardim e duas majestosas piscinas. Sua estrutura ainda conta com um beach bar e dois bares internos, um restaurante com cozinha aberta e vista para o mar, o Ywi Spa, com produtos naturais da Amazônia, academia e sauna seca panorâmica, além de quatro quadras de padel tênis.

Junho é época dos ventos no Ceará, ideal para quem deseja aprender kitesurf. E lá você encontra em kitecenter com certificação internacional, e pode agendar seu pacote com aulas individuais ou em grupo.

Para o feriado de Corpus Christi o hotel tem pacotes com café da manhã a partir de R$ 6.950,00, para o casal, e R$15.350,00 para famílias de até 4 pessoas. Reservas podem ser feitas pelo e-mail reservas@vilaselvagem.com ou por telefone (88) 99990-5555.

Makena Hotel – Icaraizinho de Amontada (CE)

Makena Hotel (Foto: Divulgação)

Perfeito para quem busca explorar novos destinos sem perder aquela dose de tranquilidade, Icaraizinho de Amontada, localizado no litoral oeste do Ceará, vem se destacando entre os destinos do nordeste brasileiro. O Makena Hotel, hotel-boutique com apenas 13 suítes distribuídas em 4 categorias bem posicionadas e que tem como objetivo destacar o slow living, encantará seus hóspedes com o tradicional “Churrasco do Mar” no feriado de Corpus Christi.

O “Churrasco do Mar” foi a primeira experiência gastronômica do Makena e há 5 anos encanta os hóspedes com um menu, da entrada à sobremesa, desenvolvido na brasa. O evento começa durante o pôr do sol e conta com um cardápio recheado de iguarias frescas da região, como camarão, polvo, lagosta e atum de Itarema. A experiência também contempla open bar de vinhos e espumantes premiados direto da adega do hotel.

Koloa Hotel – Cajueiro da Praia (PI)

Koloa Hotel (Foto: Divulgação)

Para quem busca um destino quase sereno, mas não quer deixar de lado o conforto e experiências, o Koloa Concept Hotel, localizado em Cajueiro da Praia, litoral do Piauí, é a deixa para uma estadia perfeita. Pensado estrategicamente para redefinir o conceito de luxo e exclusividade, o hotel-boutique conta com 26 suítes exclusivas, com vistas indescritíveis em ambientes cuidadosamente elaborados. Já a gastronomia é um convite para quem quer mergulhar em uma explosão de sabores através do restaurante Casa Mar, com ingredientes selecionados que valorizam a cultura local.

Para o feriado de Corpus Christi, a propriedade preparou uma programação voltada para o bem-estar e wellness com contato direto com a natureza. O hotel oferecerá aulas de yoga, além de música ao vivo com artistas locais. Os pacotes começam em no mínimo 3 diárias.

Fora do país

Fasano Punta del Este

Fasano Punta Del Leste (Foto: Daniel Pinheiro)

Punta del Este, no Uruguai, é um dos destinos mais badalados da América do Sul. Ideal para escapadas restauradoras, a pequena cidade-balneário, que fica a cerca de uma hora de distância da capital Montevidéu, oferece opções versáteis que agradam todos os gostos. De praias e beach clubs aos cassinos, galerias de arte e excelentes restaurantes, Punta reúne atrações que agradam aos viajantes mais exigentes e experientes – em um cenário de paisagens arrebatadoras.

E é justamente nesse cosmopolita e sofisticado balneário que fica uma das únicas propriedades do Grupo Fasano fora do Brasil: o Hotel Fasano Las Piedras, instalado no topo de um vasto planalto às margens do rio Maldonado, com vista panorâmica para os arredores. O hotel une a elegância rústica do campo uruguaio à sofisticação descontraída de Punta del Este, criando um equilíbrio perfeito entre charme e requinte.

Os hóspedes podem optar por ficar em bangalôs com vista panorâmica e amplos terraços privativos, ideais para quem busca relaxamento sem dispensar o conforto e a sofisticação tradicionais do Grupo Fasano. Já para uma experiência mais conectada, a Locanda Fasano tem ainda suítes e apartamentos em um edifício anexo, com passagem ao restaurante Fasano, de onde se avista uma das mais privilegiadas paisagens de toda a região, com solarium, lounge, bar e piscina privativa.

EAST Miami (Miami, Flórida)

EAST Miami (Foto: Divulgação)

Localizado no vibrante bairro de Brickell, o EAST Miami é um refúgio urbano que combina design contemporâneo, hospitalidade descontraída e uma energia cosmopolita. Com 352 quartos, suítes e residências, todos com varandas privativas e vistas deslumbrantes da cidade ou da Baía de Biscayne, o hotel é um ícone de estilo e inovação. O EAST Miami encanta com opções gastronômicas aclamadas, incluindo o Quinto, restaurante de inspiração latino-americana conhecido por sua parrilla à lenha, e o Sugar, um rooftop bar no 40º andar que oferece coquetéis artesanais e vistas panorâmicas de Miami. Para os hóspedes em busca de bem-estar e relaxamento, o hotel dispõe de quatro piscinas, um centro de fitness de última geração e experiências personalizadas, como passeios de barco e explorações culturais pela cidade. Com uma localização privilegiada, o EAST Miami está conectado ao shopping Brickell City Centre, oferecendo acesso direto às melhores compras, gastronomia e entretenimento da cidade.

Hotel de la Ville (Roma, Itália)

Hotel de La Ville (Foto: Divulgação)

A Piazza di Spagna é um dos cartões postais mais famosos de Roma. Localizado no topo da Escadaria Espanhola, o Hotel de la Ville é um hotel de design em um palácio histórico do século XVIII reformado com vistas deslumbrantes da Cidade Eterna. O design do hotel homenageia a tradição europeia do Grand Tour do século XVIII, quando nobres ingleses e alemães colecionavam peças de arte durante suas viagens culturais às cidades europeias. Os 104 quartos e suites bem equipados estão entre os mais elegantes e espaçosos de Roma e apresentam papel de parede feito à mão, ricos tecidos italianos e tapeçarias históricas de artesãos locais. Não há rooftop mais glamoroso em Roma do que o Cielo Terrace. Adornado com oliveiras, luzes e almofadas listradas de vermelho, os hóspedes podem saborear um almoço descontraído de pratos clássicos italianos e, enquanto o sol se põe, desfrutar do italianíssimo aperitivo com menu asiático-italiano com as cores sensuais do pôr do sol romano.

Hotel Magnolia (Santiago do Chile)

Hotel Magnolia Santiago (Foto: Divulgação)

Situado no coração do centro histórico de Santiago, o Hotel Magnolia combina perfeitamente o charme do velho mundo com a sofisticação moderna. Instalado em um edifício histórico transformado em hotel contemporâneo, este refúgio boutique conta com 40 elegantes quartos com móveis sob medida, detalhes em madeira e vitrais. Projetado para homenagear seu rico patrimônio, o hotel encanta com um restaurante intimista e um menu inovador com ingredientes de origem local, destacando a essência das raízes chilenas. Além disso, oferece um terraço na cobertura com vistas panorâmicas do centro da cidade, uma adega para jantares especiais, um tranquilo lounge-biblioteca e experiências culturais, como visitas guiadas pela cidade e degustações exclusivas dos famosos vinhedos chilenos.

Fasano New York

Fasano Fifth Avenue (Foto: Daniel Pinheiro)

Em uma das avenidas mais famosas do mundo, o Fasano Fifth Avenue nasceu de uma parceria com a JHSF International e oferece uma experiência de altíssimo padrão – assim como todos os empreendimentos do Grupo Fasano.

Inaugurado em abril de 2021, possui 15 andares e é dividido em Duplex Apartments e Clubhouse Suites, onde os Duplex Apartments contam com aproximadamente 335 metros quadrados, e as Clubhouse Suites, nas categorias Garden Suites, Park Avenue Suites e Central Park Suites, possuem tamanhos variados e em sua maioria com vistas panorâmicas para o Central Park e para o horizonte de Manhattan. O edifício também conta com um bar intimista e privativo, o Fasano Fifth Avenue Bar, idealizado por Gero Fasano e projetado por Thierry W. Despont.

O Fasano Fifth Avenue é um clube exclusivo e privativo, acessível apenas aos sócios e a um seleto grupo de parceiros locais e internacionais. Um ambiente para viver, hospedar-se, encontrar-se e reunir-se, somado à experiência Fasano.

