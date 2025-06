Hotelaria de Los Angeles já se prepara para as Olimpíadas 2028 (Foto: Site oficial do Comitê Los Angeles 28)

Completamos a primeira semana de visitas e eventos junto aos membros do Comitê Organizador LA28, grupo multidisciplinar que organiza desde já toda logística para receber os visitantes dos jogos olímpicos e paralímpicos de verão à partir de julho de 2028. Os trabalhos neste sentido e o planejamento estão já a pleno vapor desde sua escolha acontecida em 2017.

Considerando tudo que já vi por aqui posso afirmar que tanto os hotéis de Downtown (Centro da cidade), onde está centrada boa parte da oferta hoteleira da cidade, como os hotéis da região de West Los Angeles, mais precisamente em Hollywood, estão muito bem estruturados para evento de tamanha grandeza. O plano do Comitê presidido pelo bem sucedido empresário Casey Wasseman, apresenta ambiciosos projetos de certificação e capacitações já em curso passando ainda por uma discussão estrutural de melhores condições de trabalho e salários com líderes de categorias inseridas no contexto amplo do turismo.

Durante minha estada aqui pude testemunhar manifestações legítimas e pacíficas de representantes das forças laborais que reivindicam melhores condições de trabalho e, em especial, melhor remuneração. Não será redundante dizer que o nosso conhecido problema de evasão de mão de obra do segmento para outras áreas aparentemente mais atraentes, acontece também por aqui.

Mobilidade urbana e outras questões importantes ganham atenção

Como elementos-chave dos preparativos estão acontecendo obras ligadas a mobilidade urbana como a modernização e a ampliação das atuais seis linhas de metrô, dos aeroportos LAX (Aeroporto Internacional Tom Bradley), Burbank, entre alguns outros que servem a região metropolitana. Também questões sensíveis da cidade estão sendo assertivamente discutidas em especial de âmbito social ante o alarmante número de bolsões de moradores de rua no entorno da “Skid Row” (Cracolândia) da cidade.

Cruzando o outrora idílico Macarthur Park fiquei assustado com algumas coisas que pude observar. Quando se trata de uma reorganização estrutural para o sucesso de um mega-evento não é possível deixar de discutir e encontrar soluções para os problemas reais e conhecidos do destino e nisso Reynold Hoover, veterano das Forças Armadas americanas e CEO do Comitê LA28 me pareceu de fato estar muito atento. “Ajudar nesta tarefa será um marco importante em minha carreira como servidor público, deixaremos um legado importante para a cidade, o estado, o país e o mundo. Estou de mãos dadas a nossa prefeita Karen Bass na missão de revitalizar e resolver todos os principais problemas” afirmou Reynold.

Certamente umas das tarefas bem menos desafiadoras será estruturar os variados palcos das disputas esportivas designadas para os jogos. As arenas estão plenamente preparadas para as competições sendo que algumas delas serão transitórias.

Em visita ao histórico Coliseum de Los Angeles, estádio construído para os jogos de 1932 e que também sediou a abertura dos jogos de 1984, foi possível assistirmos uma apresentação em realidade virtual da cerimônia programada para 14 de julho de 2028 quando, juntamente com o estádio de Inglewood serão declarados abertos os jogos.

Los Angeles será a primeira cidade do planeta a sediar as olimpíadas por três ocasiões em 351 eventos esportivos (22 a mais que Paris 2024). A meta do LA28 é que pela primeira vez elas ocorram sem intercorrências e reflitam a grandeza de seu significado. Precisamos recordar que os jogos de 1932 foram afetados pela Grande Depressão Econômica de 1929 e os de 1984 pela ausência dos países do Pacto de Varsóvia em represália ao boicote americano e alguns aliados aos jogos anteriores de 1980 em Moscou.

Hotéis se preparam para receber as Olimpíadas 2028

Hilton Checkers Los Angeles (Foto: Maarten Van Sluys)

Se existe algo que os americanos fazem com primazia, uma delas com certeza é realizar eventos esportivos com segurança, esmero e atenção a todos os detalhes envolvidos. Dentre os hotéis já visitados e instalações avaliadas destaco algumas pérolas como o Ritz-Carlton anexo ao JW Marriott, ambos a poucos metros da Crypto.com Arena (palco das partidas do L.A Lakers), InterContinental Downtown e o Indigo ambos da rede IHG, Hilton Checkers e o Conrad By Hilton, os exclusivissímos Loews Hollywood, Beverly Wilshire, Biltmore além do Culver Hotel de West Los Angeles, passando pelo lifestyle O Hotel Collection by Wyndham e o icônico Hotel Figueroa, este inaugurado em 1926 e primeiro hotel da cidade que permitiu mulheres se hospedarem desacompanhadas quebrando um paradigma absurdo vívido naqueles tempos.

JW Marriott Downtown Los Angeles (Foto: Maarten Van Sluys)

Nesta semana seguiremos por aqui visitando mais hotéis e locais de relevância turística da chamada “Cidade dos Anjos ou La La Land”, principal gateway (entrada) e maior cidade da costa oeste americana, centro nevrálgico dos acontecimentos culturais e meca mundial do entretenimento além de principal polo econômico do estado da Califórnia que, se fosse um país seria a sexta economia do planeta.

Considerando a “Greater Los Angeles” com seus quase 19 milhões de habitantes ocupando uma imensa área de 88mil km2 compondo uma das maiores megacidades do globo, contabilizam-se quase 1.100 hotéis compondo um inventário oficial de 98.600 quartos de hotel sendo quase 10 mil deles em Downtown. Até os jogos teremos 18 mil novas acomodações entregues, não obstante alguns obstáculos mencionados pelo “board” do Comitê como a elevação abrupta de custos construtivos em especial de mão de obra, impostos e mudanças recentes mais restritivas na legislação que influenciam o ritmo dos investimentos visando não só os jogos mas também a expansão dos grandes eventos e feiras programadas.

Short e long term rentals

Não menos importante é falarmos também das opções de short e long term rentals na cidade passando pelo AirBnb que aqui representa significativa parte dentre as opções utilizadas pelos visitantes. No total estão listadas hoje cerca de 13.600 acomodações pela plataforma com valor médio de U$ 200 dólares a diária em uma taxa de ocupação média de 245 noites por ano ou seja 67% de ocupação média.

A maioria dos gestores hoteleiros, diretores e gerentes gerais com os quais conversei contabiliza os precisos e imediatos indicadores do AirBnb em suas análises da cesta competitiva ao passo que junto a outros hotéis a qualidade das informações (precisão do informe de indicadores) muitas vezes não são fidedignos. Fica o alerta para a hotelaria no sentido de também aprender junto a empresas de tecnologia como utilizar seus números em favor do negócio.

Como exemplo da tendência global por estes lados também presenciamos a hotelaria usando a parceria com plataformas de hospedagens para auxiliá-los na venda de pernoites e outras modalidades de serviços. Cada vez mais ambos negócios se aproximam mais entre si inclusive na percepção dos compradores de hospedagens tanto no B2B como no B2C.

“A sustentabilidade está presente através do ambicioso plano “Zero Emissions 2028 Roadmap 2.0″ que prevê 25% de reduções na emissão de gases em até 3 anos. Os incêndios de janeiro deixaram marcas na capital do entretenimento mas a recuperação está sendo celere. “WELCOME TO LA28 – TOGETHER WE CREATE THE FUTURE”

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

