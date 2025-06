Embratur e Ministério da Justiça promovem curso para capacitar profissionais em segurança da mulher turista (Curso com 60 horas de duração ajuda a tornar o Brasil mais atrativo para turistas mulheres de todo o mundo (Foto: Divulgação/Embratur-Sebrae))

Uma parceria entre a Embratur e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) pretende melhorar a experiência de turistas mulheres no Brasil. A pasta lançou o curso O Papel do Profissional do Susp na Proteção da Mulher Turista, formação que vai capacitar profissionais do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) para o atendimento a esse público, assegurando direitos e garantindo a acolhida e o respeito na estadia em destinos brasileiros.

A capacitação, com duração de 60 horas, faz parte do acordo de cooperação técnica (ACT) firmado entre a Embratur e o MJSP, em agosto de 2024. O presidente da Embratur destacou a importância da iniciativa. “Isso é o Governo Federal mostrando que, no Brasil, as turistas estrangeiras ou brasileiras podem viajar sozinhas ou acompanhadas para onde elas quiserem e do jeito que elas quiserem. É uma iniciativa que traz mais segurança para um país que é democrático, hospitaleiro e diverso. E é, também, um gesto que mostra que o turismo é importante para o desenvolvimento sustentável do nosso país. O Brasil protege seus moradores e visitantes”, disse.

“Queremos garantir maior preparo na proteção a mulheres que estejam fazendo turismo pelo País, sejam elas estrangeiras ou brasileiras. O curso vai contribuir para o atendimento mais humanizado e assertivo das necessidades das mulheres turistas”, destacou a diretora de Ensino e Pesquisa da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), Michele dos Ramos.

Programação

O curso será dividido em quatro módulos, que abordarão o setor do turismo, direito das mulheres, técnicas de entrevista investigativa e a relação entre segurança e turismo, respectivamente. Além disso, serão repassadas orientações relacionadas a temas como transporte seguro, informação e orientação, treinamento de profissionais do setor, promoção de destinos seguros para mulheres e parcerias com organizações locais.

Veja algumas questões específicas para esse público:

– É fundamental garantir que os transportes público e privado sejam seguros para as mulheres turistas. Isso pode incluir a implementação de medidas de segurança, como câmeras, presença de funcionários e sistemas de comunicação eficazes

– Fornecer informações claras e precisas sobre a segurança do destino, incluindo áreas a serem evitadas e números de emergência, pode ajudar as mulheres a se sentirem mais seguras. Além disso, oferecer orientação sobre comportamentos seguros e práticas de viagem pode ser útil

– É importante fornecer treinamento adequado para profissionais do setor turístico, como funcionários de hotéis, guias turísticos e motoristas de táxi, sobre como lidar com situações de segurança e como oferecer um ambiente acolhedor e seguro para mulheres

– Por meio de campanhas de marketing e promoção, os destinos podem destacar suas medidas de segurança específicas para mulheres. Isso pode atrair ainda mais viajantes aumentando o número de visitantes e beneficiando a economia local

– Trabalhar em parceria com organizações locais que promovam a segurança e os direitos das mulheres pode ser uma estratégia eficaz. Essas organizações podem oferecer informações e apoio às turistas, além de ajudar a identificar áreas de melhoria em termos de segurança

