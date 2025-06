Clientes AAdvantage podem resgatar milhas em voos da JetSmart ( O AAdvantage é um dos programas de recompensas de viagens mais reconhecidos no mundo (Foto: Reprodução Instagram))

A parceria entre a JetSmart e a American Airlines, que começou em 2023 com acordos codeshare, acabou de realizar mais um avanço significativo. Em anúncio dado nesta terça-feira (10), através de uma coletiva de imprensa, as duas companhias firmaram o compromisso de valorizar ainda mais o viajante frequente e democratizar o acesso às viagens aéreas: agora, o cliente que está cadastrado no programa AAdvantage, pode realizar o resgate de milhas em toda a malha aérea da JetSmart na América do Sul.

O AAdvantage é um dos programas de recompensas de viagens mais reconhecidos no mundo, com três ou quatro voos domésticos da JetSmart, já é possível acumular milhas para uma passagem de ida e volta.

A iniciativa visa estimular o mercado de viagens aéreas, buscando atingir um número maior de novos viajantes. “A porcentagem de viajantes de primeira viagem em nossos voos variou entre 20% e 38%. Nosso foco é levar as viagens aéreas a um número crescente de pessoas, e essa parceria é fundamental nesse sentido”, destacou Estuardo Ortiz, CEO da JetSmart durante a coletiva.

Desde novembro de 2024 já era possível que passageiros realizassem o acúmulo de milhas no programa AAdvantage em voos da JetSmart, agora, a parceria se expande para que o resgate também seja feito para voar para qualquer destino oferecido pela companhia na América do Sul. Anmol Bhargava, vice-presidente sênior de Alianças da American Airlines, expressou entusiasmo: “Desde o lançamento desta aliança, nossa visão tem sido expandir os benefícios para nossos clientes e compartilhá-los com uma ampla rede. Estamos muito animados em celebrar este marco, permitindo que clientes na América do Sul resgatem suas milhas AAdvantage em toda a malha da JetSmart.”

A aliança entre as duas companhias facilita a conexão global dos passageiros a um preço mais acessível, gerando uma ligação de mais de 350 destinos, distribuídos em 60 países pelo mundo. Há uma expectativa para expansão das rotas codeshare, com incorporações já realizadas no Chile e no Peru, com intenção de ampliar para Colômbia ainda esse ano e com planos futuros para a Argentina.

O resgate das milhas AAdvantage é algo simples e pretende ser amplamente divulgado pela JetSmart, que garante a criação de materiais e guias voltados para o tema. Qualquer pessoa pode começar a acumular milhas no programa, pois o cadastro pode ser feito gratuitamente através do site. Depois do cadastro realizado, é necessário apenas informar o número de cada passageiro no checkout ou durante o check-in, após o voo já é possível consultar as milhas na conta. O resgate das milhas AAdvantage para voos da JetSmart também é um passo a passo simples de ser realizado, com todas as informações disponíveis no site.

Guia para resgate de milhas AAdvantage no JetSmart.com (Foto: Reprodução Site)

Clientes que já possuem uma conta AAdvantage, não precisam criar uma nova, as milhas acumuladas com a American Airlines ou outros parceiros da Oneworld Alliance já valem para o resgate na JetSmart. Além disso, as milhas não possuem data de vencimento, se acumulando para o próximo ano. Não há restrições significativas para o uso das milhas AAdvantage, é necessário apenas atingir o saldo suficiente para o resgate.

