SEA LIFE: atração inédita no mundo é inaugurada na Flórida Central ((Foto: Cortesia Visit Central Florida e Merlin Entertainments Ltd))

Primeiro parque temático subaquático do mundo, o SEA LIFE Florida, no LEGOLAND® Florida Resort, complexo de entretenimento localizado em Winter Haven, na charmosa região da Flórida Central, já está oficialmente aberto e seus “residentes” a espera dos visitantes – há desde elegantes tubarões de recife-de-pontas-pretas até peixes-palhaço brincalhões, raias-nariz-de-palhaço hipnotizantes e até majestosos peixes-unicórnio.

“Queremos construir conexões entre as pessoas e o oceano. Cada peixe, raia e tubarão representa uma oportunidade de despertar a curiosidade e inspirar o cuidado com o nosso planeta”, declarou a curadora do SEA LIFE Florida, Sarah McMahon.

Com a recente inauguração, no início deste mês de junho, os visitantes agora podem mergulhar em mais de 25 exposições interativas, incluindo uma baía de raias, tanques de toque e 10 galerias subaquáticas temáticas, todas projetadas com foco em acessibilidade e inclusão. O aquário é totalmente acessível, seguindo as diretrizes da ADA (Lei dos Americanos com Deficiência). O SEA LIFE Florida também busca conquistar a certificação como Centro Autista, como parte de um esforço integrado do complexo.

Em suas visitas, os turistas podem não só explorar um túnel subaquático de 9 metros de comprimento, como também observar os animais interagindo com carrosséis de corais e montanhas-russas das profundezas, tornando a experiência inesquecível tanto para o público quanto para os próprios animais. Além disso, o público tem a chance de mergulhar nessa aventura durante todo o verão do Hemisfério Norte com o Summer Resort Play Pass, uma oferta por tempo limitado que garante acesso ilimitado ao LEGOLAND® Florida Resort e ao SEA LIFE Florida até 12 de setembro.

