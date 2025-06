10 lugares para passar o Dia dos Namorados em Belo Horizonte (Aproveite a noite mais romântica do ano em Belo Horizonte (Foto: kieferpix/Getty Images))

A data mais romântica do ano está se aproximando. Na próxima quinta-feira, dia 12 de junho, é comemorado o Dia dos Namorados. Uma noite feita para celebrar o amor e curtir um momento à dois. Se você ainda não sabe onde levar o seu amor nessa data tão especial, Belo Horizonte tem diversas opções de restaurantes para escolher e viver um momento único. Menus fechados, cadeado do amor, programação para solteiros e casados. É possível encontrar de tudo um pouco na capital mineira.

Cadeado do Amor no Bebedouro

Com um ambiente decorado com luzes de velas e lareiras acesas, o Bebedouro cria um cenário perfeito para os apaixonados. Os solteiros também serão muito bem-vindos para aproveitar a atmosfera e as atrações especiais da noite. Além das delícias culinárias e para tornar o evento ainda mais especial, a casa fará o Cadeado do Amor, uma tradição inspirada na PontdesArts, em Paris. Os casais poderão escrever suas iniciais, nomes ou mensagens amorosas nos cadeados e prendê-los no deck, simbolizando seu amor inquebrável. Essa ação é válida enquanto durar o estoque de cadeados.

LEIA TAMBÉM: Opções de hotéis dentro e fora do Brasil para aproveitar o feriado

O Bebedouro não trabalhará com reservas, e as mesas serão disponibilizadas por ordem de chegada. Por isso, é válido chegar cedo para garantir um lugar nessa noite que promete ser incrível. O público terá a oportunidade de celebrar o amor com uma vista maravilhosa para a lagoa e igrejinha da Pampulha, em uma comemoração memorável, cheia de alegria, boa comida, vinhos e momentos inesquecíveis.

Bebedouro Bar e Fogo (Foto: Hector Duarte)

Bebedouro Bar e Fogo

Instagram: @bebedourobarefogo

Endereço: Otacílio Negrão de Lima 1835 – São Luiz

Bebedouro 356

Instagram: @bebedouro356

Endereço: Rua Adriano Chaves de Matos, 100 – Espaço 356 – Rooftop

Love Week no Porks

O Porks preparou uma programação especial para a semana do dia dos namorados. Na unidade Castelo, entre os dias 12 e 15 de junho, tem projetos musicais para essa data romântica. Na quinta, 12, tem Reverb Acústico no palco com por rock clássico. A casa estará em clima intimista, luzes baixas, enfeitada, e tem chopes especiais, boas opções de vinho e ótimos petiscos. A casa também estará celebrando o Rock in Frio, que em 2025 vem com uma grande novidade. Mais uma vez, a rede vai oferecer um cardápio especial para os dias mais frios do ano. Dia 15 terá o projeto Arquibancada do Rock Especial Namorados, com a banda Cash com repertório todo especial e casa decorada. Tudo isso sem entrada, sem couvert artístico e sem 10%.

Já na unidade Casarão, tem pra todos: Dia dos Namorados e Dia dos Solteiros. No 2º piso, a atração é o Especial Namorados com a casa num clima intimista, toda decorada e luzes baixas, além de show de rock especial ao vivo. No 1º piso e no porão terá Inferninho dos solteiros com show de Winter Hits com DJ Braga. Haverá uma brincadeira para levar quem está no primeiro piso para o segundo. Serão distribuídas pulseiras: as verdes são pra quem esta pro jogo. A amarela será pra quem está enrolado e a vermelha é pra quem está na sua. Um evento democrático, perfeito pra quem achou seu par, pra quem está buscando sua metade da laranja ou a tampa da sua panela ou pra quem quer seguir carreira solo. Tudo isso sem entrada, sem couvert artístico e sem 10%.

Porks (Foto: Edy Fernandes)

Porks Castelo

Endereço: Rua Castelo de Alenquer, 50 – Bairro Castelo

Instagram: @porkscastelo

Porks Casarão

Endereço: Av. Alvares Cabral, 534, Lourdes.

Instagram: @porkscasarao

Menu Exclusivo no All Mar

O All Mar promete transformar a celebração em uma experiência linda, cheia de sabor e afeto. Com a temática “O Amor aqui é maré cheia”, o bar oferecerá uma experiência gastronômica especial: open wine, decoração temática, mimos surpresa aos apaixonados, música ao vivo e muito romance no ar. O Menu Especial Namorados foi pensado com muito carinho e cuidado para uma experiência gastronômica completa. O cliente poderá escolher entre 3 entradas, 3 pratos principais e 2 sobremesas. Também poderá optar pelo serviço de open wine.

LEIA TAMBÉM: Inhotim lança segunda edição do festival de música Jardim Sonoro em julho

Para garantir um lugar nessa noite com programação tão especial, é importante fazer a reserva com antecedência. É a chance para o público romântico aproveitar uma oportunidade única de celebrar o Dia dos Namorados em um bar incrível e com um menu delicioso.

All Mar (Foto: Nelson Avelar/BS Fotografias)

All Mar Bar & Cozinha – O Bar de Alma Solar

Endereço: Avenida Dom Orione, 116 – São Luiz

Reservas: (31) 99176-2675

Instagram: @oallmarbrasil

Celebração da solteirice no Jângal

O Jângal prepara duas noites inesquecíveis para celebrar a semana mais romântica — e animada — do ano. Como no dia 12 de junho a casa recebe mais uma edição da já tradicional Festa Tinder – Edição Só Love, a celebração especial para casais será antecipada para a quarta-feira, 11 de junho, com uma proposta irresistível: unir boa música, atmosfera intimista e experiências gastronômicas marcantes.

11/06 — Especial Dia dos Namorados

O Jângal convida casais, grupos de amigos e aniversariantes para uma noite acolhedora, com atmosfera intimista, repertório musical romântico e experiências gastronômicas especialmente pensadas para a data. Programação: terá música ao vivo com repertório romântico e massa fresca preparada ao vivo com open wine por R$ 99. Quem quiser só a massa ao vivo: R$49 ou só o open Wine: R$59. Tem rodada dupla de chope e de Xeque Mate até 23h. A entrada: R$15, preço único para toda a noite.

12/06 — Festa Tinder: Edição Só Love

No dia oficial dos namorados no Brasil, o Jângal abre espaço para os solteiros celebrarem com leveza, liberdade e descontração. A já tradicional Festa Tinder – Edição Só Love conta com ambientação temática, clima informal e atrações que incentivam a conexão entre os convidados.

Jângal (Foto: Enan Corrêa)

Jângal

Ingressos: sympla.com.br

Instagram: @jangalbh

Endereço: Rua Outono, 523 – Cruzeiro, Belo Horizonte

Inverno romântico no Botânico

No Restaurante Botânico, no Parque do Palácio, serão três dias de programação. Nos dia 11, 12 e 13 de junho entre 18h30 e 21h30, o local vai receber com exclusividade e requinte para apenas 20 casais por noite. Será uma experiência única. Apenas vinte casais serão atendidos por dia que poderão escolher entre quatro opções de entradas, quatro opções de pratos principais e duas sobremesas. O menu é assinado pelo renomado chef Juliano Caldeira, que pensou em cada detalhe. O pacote por casal sai por R$ 390,00 pode ser adquirido no PIX sem taxa ou pela Sympla. Acesse o site e clique na opção DIA DOS NAMORADOS para mais detalhes.

LEIA TAMBÉM: Histórias, memórias e mistérios da Rota Turística Jaguara

Botânico (Foto: Reprodução Instagram)

Restaurante Botânico – Parque do Palácio.

Whatsapp: (31) 98701-7000

Site: www.meubotanico.com.br

Endereço: R. Prof. Djalma Guimarães, 161 – Portaria 2 – Mangabeiras, Belo Horizonte – MG, 30210-240

Menu exclusivo e experiência no Amy Wine Bar

Para os casais que buscam um ambiente descolado, com toque sofisticado e uma culinária que é pura arte, o Amy Wine Bar oferece um menu degustação que promete uma imersão em sabores e texturas surpreendentes. Sob a batuta da Chef Renata Leite, a cozinha do Amy Wine Bar apresenta um “petit pourri” de novidades, combinando a riqueza da tradição mineira com pitadas europeias e asiáticas. O menu especial do Dia dos Namorados foi cuidadosamente elaborado para proporcionar uma experiência romântica e memorável, permitindo que os casais personalizem sua jornada de sabores.

Para garantir sua mesa e viver essa noite mágica, o Amy Wine Bar convida os casais a fazerem suas reservas antecipadamente. Celebre o amor com o requinte e a originalidade que só o Amy Wine Bar pode oferecer.

Amy Wine Bar (Foto: JP Sofranz)

Amy Wine Bar

Endereço: Rua Adriano Chaves de Matos, 100 – Espaço 356 – Rooftop, Belo Horizonte.

Valor: R$ 390 por casal (menu fechado)

Reservas: https://beacons.ai/amywinebar

Menu especial na A Forja Taverna Medieval

Um dia dos namorados com astral da idade média. No dia 12 de Junho na A Forja Taverna Medieval, a proposta é um Banquete para os Amantes. Neste Dia dos Namorados, viva uma noite mágica digna de um conto medieval. Um jantar romântico à luz de velas, com um menu especial pensado para encantar todos os sentidos. O pacote para o casal: R$ 370, inclui uma entrada que serve duas pessoas, dois pratos principais com duas proteínas e mais dois acompanhamentos além de duas sobremesas. Serão dois turnos disponíveis por reserva antecipada: 1º turno: 18h às 21h e 2º turno: 21h30 às 00h30. Para garantir sua mesa, é necessário sinal de R$ 100, que será descontado do valor total da conta. O menu é assinado por Igor Escobar e Gabriel Dias, chef da casa.

A Forja Taverna Medieval (Foto: Thiago Miranda)

LEIA TAMBÉM: 6 destinos perfeitos para aproveitar o Dia dos Namorados

A Forja

Endereço: Cláudio Manoel 500, Savassi

Telefone: (31)98291-9595

Instagram: @forjataverna

Menu especial no Ô Chefe

O chef Ronaldo Avelar já anunciou o menu especial para o dia mais romântico do ano. No próximo dia 12 de junho, a casa funcionará com cardápio fechado.Os valores são R$ 299,00 por casal. Com vinho, vai para R$ 399,00 com uma garrafa de vinho a escolha do cliente: tinto Glorita, um blend português ou vinho branco Vigia chardonnay. O pacote de dia dos namorados é valido para as duas unidades do Ô Chefe e as reservas devem ser feitas antecipadamente.

Ô Chefe (Foto: Surick Fotografias)

Ô Chefe

Instagram: @ochefebh

Endereço Caiçara: Rua Alabandina, 90, Caiçara

Endereço São Bento: Rua Kepler, 515, S. Bento

Experiência gastronômica no Raja Steakhouse

A Raja Steakhouse oferece uma verdadeira experiência gastronômica oferecendo entradas, um buffet completo de frios, incluindo diversas opções para saladas, ceviche de salmão e tilápia, carpacccio bovino e de salmão e comida árabe. Comida japonesa com várias opções incluindo hot, massas, opcões de pratos quentes, risotos, diversas guarnições, cortes tradicionais e cortes nobres.

No buffet o cliente pode se servir quantas vezes desejar e inclusive solicitar algo que eventualmente não esteja no buffet e se possível será sempre preparado na hora. O rodízio de carnes possui aproximadamente 30 cortes e é servido na mesa de acordo com a preferência e ponto de carne solicitado pelo cliente.

Raja Steakhouse (Foto: Reprodução Instagram)

Raja Steakhouse

Endereço: Av. Raja Gabáglia, 2271 – São Bento – Belo Horizonte – MG

Contato: (31) 3337-7778 / contato@bbsteakhouse.com.br

Instagram: @rajasteakhouse

Dia dos Namorado no Gabiroba

Uma noite para celebrar o amor com boa comida, clima intimista, música ao vivo e aquele toque especial que só o Gabiroba sabe oferecer. Dia 12 de junho, a partir das 19h, a casa prepara um menu completo para você e sua pessoa favorita viverem uma experiência inesquecível — ao som da banda Ca$h, com um repertório especial de Love Songs pra embalar a noite. Menu especial: R$240 o casal – mesas internas ou R$210 mesas externas. Há mesas para 2, 4 ou 6 pessoas. Vendas antecipadas pelo Sympla ou via Pix com reserva confirmada. Haverá ambiente acolhedor, luz baixa, música ao vivo com a banda Ca$h e tudo pensado pra fazer o seu Dia dos Namorados ser inesquecível.

LEIA TAMBÉM: Contagem: com planejamento é possível investir no turismo

Gabiroba (Foto: Reprodução Instagram)

Gabiroba Butequim

Endereço: Av. Padre Vieira, 319 – Coração Eucarístico.

Instagram: @gabirobaoficial

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo